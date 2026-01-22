Κακοκαιρία Βάρη: Από θαύμα σώθηκε παιδί - Χείμαρρος μπήκε στο δωμάτιό του

Ένα παιδί στη Βάρη σώθηκε την τελευταία στιγμή, όταν έσπασε το τζάμι του δωματίου του και μπήκαν μέσα τα ορμητικά νερά / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Από θαύμα γλίτωσε ένα μικρό παιδί στη Βάρη, όταν, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, χείμαρρος μπήκε στο υπνοδωμάτιό του και ισοπέδωσε τα πάντα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Σαραντάκου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, το παιδί κοιμόταν στο κρεβάτι του, όταν ξαφνικά έσπασε το τζάμι και το τοιχίο και τα νερά μπήκαν στο υπνοδωμάτιο. Το κύμα που δημιουργήθηκε, τον πέταξε έξω από το ισόγειο διαμέρισμα στον προαύλιο χώρο.

Το παιδί που τραυματίστηκε ελαφρά, κατάφερε να ανέβει τις σκάλες και να σωθεί. Σώθηκε από θαύμα, καθώς το κρεβατάκι του καταπλακώθηκε από βιβλιοθήκη.

Κακοκαιρία: Μετρούν τις πληγές τους οι κάτοικοι στη Βάρη

Η κακοκαιρία λάβωσε βαθιά δεκάδες ακόμα περιοχές του λεκανοπεδίου. Από τις γειτονιές στην καρδιά της πρωτεύουσας, μέχρι τα νότια προάστια καταγράφονται εικόνες χάους και καταστροφής.

Στη Βάρη πλυμμήρισαν σπίτια και δρόμοι, εγλωβίστηκαν οδηγοί, καταστάφηκαν υποδομές, με τις καταστροφές να είναι τεράστιες, τόσο σε περιουσίες, όσο και σε υποδομές.

Χαρακτηριστική είναι η εικόνα από την οδό Κέρκυρας στη Βάρη, λίγα μόλις μέτρα από τη Βάρης-Κορωπίου, όπου ο δρόμος ξηλώθηκε εντελώς και δε θυμίζει σε τίποτα αστικό ιστό. Οι κλήσεις στην Πυροσβεστική ήταν διαδοχικές το βράδυ της Τετάρτης, από κατοίκους που ζητούσαν βοήθεια για απεγκλωβισμούς.

Συγκεκριμένα, οδηγοί δύο αυτοκινήτων ήταν εγκλωβισμένοι στα οχήματά τους και κινδύνευαν να παρασυρθούν από ορμητικά νερά, ενώ στην ίδια περιοχή μία γυναίκα είχε σκαρφαλώσει σε δέντρο για να σωθεί και ήταν αδύνατον να κατέβει. Η Πυροσβεστική επιλήφθηκε άμεσα και απομάκρυνε με ασφάλεια τους πολίτες που κινδύνευαν.

Ίδια εικόνα και στην οδό Κωστή Παλαμά, με κάτοικο της περιοχής να καταγράφει σε βίντεο τον χείμαρρο που κατέβασε φερτά υλικά, πέτρες, ενώ ξαφνικά πέρασαν μπροστά από το σπίτι της μια χημική τουαλέτα κι ακολούθως ένα εκπαιδευτικό όχημα σχολής οδηγών, με τον οδηγό του να βρίσκεται μέσα.

Στο έλεος της κακοκαιρίας και ο Ωρωπός

Η περιοχή του Ωρωπού βρέθηκε στο έλεος της κακοκαιρίας με τους δρόμους να γεμίζουν από μπάζα και κάθε είδους φερτών υλικών.

Στη διάνοιξη του παραλιακού δρόμου από τα φανάρια Μαρκόπουλου έως τον Κάλαμο, αλλά και των κάθετων δρόμων που έκλεισαν, έχει επικεντρωθεί η δημοτική Αρχή του Ωρωπού μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας από την περιοχή.

Η κακοκαιρία δημιούργησε τεράστια προβλήματα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, κάθετοι δρόμοι μετατράπηκαν σε χείμαρρους και σήμερα είναι κλειστοί από τις πέτρες και τα φερτά υλικά, ενώ κατά τη διάρκεια της βραδινής νεροποντής υπήρξαν και εγκλωβισμοί οδηγών και χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός τους από την Πυροσβεστική και τις υπηρεσίες του δήμου, αλλά και απεγκλωβισμός οικογένειας από σπίτι που είχε πλημμυρίσει.

Κατολίσθηση στην οδό Βλαστού και εργασίες άμεσης αποκατάστασης από μηχανήματα έργου του Δήμου Ωρωπού.

Κακοκαιρία: Εικόνες καταστροφής σε όλη την Αττική

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται στον Ωρωπό. Σε πολλές περιοχές του λεκανοπεδίου, όπως στο Γκάζι, Νέο Κόσμο, Καλλιθέα, Άλιμο, Άγιο Κοσμά, Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα, Βούλα, Κορυδαλλό, Χαϊδάρι και Μεταμόρφωση, καταγράφονται ισχυρά φαινόμενα με έντονη βροχόπτωση, με την Πυροσβεστική να έχει ήδη δεχθεί περισσότερες από 20 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων.

Στη Μάνδρα, η βροχόπτωση συνεχίζεται αδιάκοπα από το πρωί, με τις υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, Πυροσβεστικής και δήμου να βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής καθώς έχουν καταγραφεί πολύ υψηλά ύψη βροχής, επιτείνοντας τον κίνδυνο πλημμυρών και υπερχείλισης ρεμάτων.

Παράλληλα, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει διακοπές ρεύματος σε γειτονιές του Δήμου Αγίου Δημητρίου, από πτώσεις της μέσης τάσης λόγω των ισχυρών φαινομένων, με τις αρμόδιες αρχές να εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.