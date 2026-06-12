Παρασκευή, με μία πρωτότυπη και γρήγορη συνταγή στο Breakfast@Star. Ο Γιώργος Ρήγας φτιάχνει Νιόκι με Καραμελωμένα Ντοματίνια, Μπουράτα και Φρέσκο Βασιλικό. Φτιάξτε το για το Σαββατοκύριακο, και θα μας ...θυμηθείτε

ΝΙΟΚΙ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ, ΜΠΟΥΡΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ



Για τα νιόκι:

• 1 κιλό πατάτες

• 250-300 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.

• 1 αυγό

• 1 κ.γ. αλάτι

Για τα καραμελωμένα ντοματίνια:

• 500 γρ. ντοματίνια

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.σ. μέλι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• Αλάτι

• Πιπέρι

Για το τελείωμα:

• 2 μπάλες μπουράτα

• Φρέσκα φύλλα βασιλικού

• Λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο

• Ξύσμα λεμονιού

• Τριμμένη παρμεζάνα

Εκτέλεση

1. Ετοιμάζουμε τα νιόκι

Βράζουμε τις πατάτες με τη φλούδα μέχρι να μαλακώσουν. Τις καθαρίζουμε όσο είναι ζεστές και τις λιώνουμε με πρες πατάτας ή πιρούνι. Αφήνουμε τον πουρέ να κρυώσει ελαφρά. Προσθέτουμε το αυγό, το αλάτι και σταδιακά το αλεύρι. Ζυμώνουμε απαλά μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη που δεν κολλάει. Χωρίζουμε τη ζύμη σε κορδόνια πάχους περίπου 2 εκ. και κόβουμε μικρά κομμάτια. Αν θέλουμε, τα περνάμε πάνω από πιρούνι για το χαρακτηριστικό σχέδιο.

2. Καραμελώνουμε τα ντοματίνια

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι. Προσθέτουμε τα ντοματίνια με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω. Ρίχνουμε το μέλι, το σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 8-10 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να καραμελώσουν ελαφρά.

3. Βράζουμε τα νιόκι

Σε μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό βράζουμε τα νιόκι. Μόλις ανέβουν στην επιφάνεια, τα αφήνουμε 1 λεπτό ακόμη και τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα. Τα μεταφέρουμε κατευθείαν στο τηγάνι με τα ντοματίνια. Προσθέτουμε 2-3 κουταλιές από το νερό που έβρασαν και ανακατεύουμε απαλά.

4. Στήσιμο

Μοιράζουμε τα νιόκι στα πιάτα. Τοποθετούμε από πάνω την μπουράτα. Προσθέτουμε φρέσκο βασιλικό, λίγο ελαιόλαδο και προαιρετικά λίγο ξύσμα λεμονιού. Σπάμε ελαφρά την μπουράτα ώστε να απλωθεί η κρεμώδης γέμισή της πάνω στα ζεστά νιόκι

