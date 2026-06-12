Φτιάξτε Νιόκι με Καραμελωμένα Ντοματίνια, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα

Προσθέστε φρεσκοτριμμένο βασιλικό, που δίνει μια ξεχωριστή γεύση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.06.26 , 13:43 Άση Μπήλιου: Πώς θα είναι το Σαββατοκύριακο σε αστρολογικό επίπεδο
12.06.26 , 13:30 «Πήγα να τραγουδήσω σε γάμο και χώρισε το ζευγάρι!»
12.06.26 , 13:13 Ένα special show με τον Chris Isaak για το Release Athens, στις 13 Ιουνίου
12.06.26 , 13:10 Ρόδος: Μαγευτικές καλοκαιρινές διακοπές στο νησί των ιπποτών
12.06.26 , 13:10 Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
12.06.26 , 13:08 Ορκίστηκαν τα νέα μέλη της κυβέρνησης στο Προεδρικό Μέγαρο
12.06.26 , 12:58 Μπάρκα: Αύριο ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση- Όσα αποκάλυψε ο Καβατζίκης
12.06.26 , 12:41 Δημήτρης Μηλιόγλου: «Η τηλεόραση πρέπει να βρει ξανά τον εαυτό της»
12.06.26 , 12:40 Συναγερμός στο Αμβούργο: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο για λόγους ασφαλείας
12.06.26 , 12:29 LINGO- Νίκος Μουτσινάς: Η αποκάλυψη για το μπάσκετ που δε γνωρίζαμε
12.06.26 , 12:25 «Έκρηξη» γεύσης σε κάθε μπουκιά - Η τέλεια συνταγή για μπριζόλα στη σχάρα
12.06.26 , 12:22 Φτιάξτε Νιόκι με Καραμελωμένα Ντοματίνια, με τη συνταγή του Γιώργου Ρήγα
12.06.26 , 12:20 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Βροχές και καταιγίδες σε επτά περιοχές
12.06.26 , 12:19 Ιρανικά ΜΜΕ: Προσχέδιο συμφωνίας Ιράν και ΗΠΑ - Τα 14 σημεία
12.06.26 , 12:15 Συνταγή Για Ζουμερή Μπριζόλα Με Δροσερή Σάλτα Τσιμιτσούρι
Wasan Alhashimi: Από το Ντουμπάι & το marketing στην κουζίνα του MasterChef
Λιάγκας - Σκορδά: Στην αποφοίτηση του γιου τους, Δημήτρη
Βασίλης Κικίλιας: Το 1ο Μουντιάλ με τον γιο του & η ανάρτηση που ξεχώρισε
MasterChef: «Για κάποιους είναι η τελευταία μέρα - Πενταπλή αποχώρηση!»
Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Βροχές και καταιγίδες σε επτά περιοχές
Μπάρκα: Αύριο ο γάμος της με τον Φάνη Μπότση- Όσα αποκάλυψε ο Καβατζίκης
MasterChef 2026: Η μπριγάδα που μείωσε τη διαφορά στη βαθμολογία!
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Κατερίνα Καινούργιου: Ποζάρει με μαγιό δυόμισι μήνες μετά τον τοκετό
Αλεξάνδρα Νίκα: Εξιτήριο από το μαιευτήριο με τον Αργυρό και την κόρη τους
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λουκουμάδες Μπακαλιάρου
Δείτε μία διαφορετική συνταγή για μπακαλιάρο
Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ελαφριά, εύκολη και πεντανόστιμη συνταγή, ιδανική για την εποχή

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παρασκευή, με μία πρωτότυπη και γρήγορη συνταγή στο Breakfast@Star. Ο Γιώργος Ρήγας φτιάχνει Νιόκι με Καραμελωμένα Ντοματίνια, Μπουράτα και Φρέσκο Βασιλικό. Φτιάξτε το για το Σαββατοκύριακο, και θα μας ...θυμηθείτε 

Φτιάξε καλαμάκια κοτόπουλο και μαρμελάδα μπέικον με συνταγή Γιώργου Ρήγα

ΝΙΟΚΙ ΠΑΤΑΤΑΣ ΜΕ ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ, ΜΠΟΥΡΑΤΑ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ

gnocchi
Για τα νιόκι:
• 1 κιλό πατάτες
• 250-300 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.
• 1 αυγό
• 1 κ.γ. αλάτι

Για τα καραμελωμένα ντοματίνια:
• 500 γρ. ντοματίνια
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• 1 κ.σ. μέλι
• 1 σκελίδα σκόρδο
• Αλάτι
• Πιπέρι

Για το τελείωμα:
• 2 μπάλες μπουράτα
• Φρέσκα φύλλα βασιλικού
• Λίγο έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
• Ξύσμα λεμονιού
• Τριμμένη παρμεζάνα

Εκτέλεση

1. Ετοιμάζουμε τα νιόκι

Βράζουμε τις πατάτες με τη φλούδα μέχρι να μαλακώσουν. Τις καθαρίζουμε όσο είναι ζεστές και τις λιώνουμε με πρες πατάτας ή πιρούνι. Αφήνουμε τον πουρέ να κρυώσει ελαφρά. Προσθέτουμε το αυγό, το αλάτι και σταδιακά το αλεύρι. Ζυμώνουμε απαλά μέχρι να σχηματιστεί μια μαλακή ζύμη που δεν κολλάει. Χωρίζουμε τη ζύμη σε κορδόνια πάχους περίπου 2 εκ. και κόβουμε μικρά κομμάτια. Αν θέλουμε, τα περνάμε πάνω από πιρούνι για το χαρακτηριστικό σχέδιο.

2. Καραμελώνουμε τα ντοματίνια

Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι. Προσθέτουμε τα ντοματίνια με την κομμένη πλευρά προς τα κάτω. Ρίχνουμε το μέλι, το σκόρδο, αλάτι και πιπέρι. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για 8-10 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να καραμελώσουν ελαφρά.

3. Βράζουμε τα νιόκι

Σε μεγάλη κατσαρόλα με αλατισμένο νερό βράζουμε τα νιόκι. Μόλις ανέβουν στην επιφάνεια, τα αφήνουμε 1 λεπτό ακόμη και τα βγάζουμε με τρυπητή κουτάλα. Τα μεταφέρουμε κατευθείαν στο τηγάνι με τα ντοματίνια. Προσθέτουμε 2-3 κουταλιές από το νερό που έβρασαν και ανακατεύουμε απαλά.

4. Στήσιμο

Μοιράζουμε τα νιόκι στα πιάτα. Τοποθετούμε από πάνω την μπουράτα. Προσθέτουμε φρέσκο βασιλικό, λίγο ελαιόλαδο και προαιρετικά λίγο ξύσμα λεμονιού. Σπάμε ελαφρά την μπουράτα ώστε να απλωθεί η κρεμώδης γέμισή της πάνω στα ζεστά νιόκι
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΗ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
BREAKFAST@STAR
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
 |
BREAKFAST@STAR ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΝΙΟΚΙ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΝΙΟΚΙ
 |
ΝΤΟΜΑΤΙΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top