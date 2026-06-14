Δείτε τέσσερις παραλλαγές ενός κλασικού ελληνικού φαγητού, όπως μας το έφτιαξαν οι σεφ στις εκπομπές του Star

Αν θέλετε κάτι νόστιμο και χορταστικό για να φτιάξετε στους αγαπημένους σας, δείτε τις συνταγες για μπιφτέκια που έχουν παρουσιάσει στο Breakfast@Star οι σεφ της εκπομπής.

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΡΥΖΙ ΑΤΜΟΥ

Υλικά της Συνταγής

• 300 γρ. καρότα

• 200 γρ. κολοκύθια

• 150 γρ. μανιτάρια

• 1 κρεμμύδι

• 50 γρ. φρυγανιά

• 2 αβγά

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• 1 κ.γ. πάπρικα γλυκιά

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• Αλάτι, πιπέρι

Για το ρύζι

• 200 γρ. ρύζι μπασμάτι

• 400 ml νερό

• ½ κ.γ. αλάτι

• 1 κ.σ. ελαιόλαδο

Για τη σως

• 3 κ.σ. μουστάρδα

• 2 κ.σ. μέλι

• 4 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ.γ. χυμό λεμονιού

• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση: της Συνταγής

Σ’ ένα μπολ ανακατεύουμε τα τριμμένα καρότα, κολοκύθια, μανιτάρια και κρεμμύδι. Πιέζουμε καλά τα λαχανικά για να φύγει η υγρασία. Προσθέτουμε τη φρυγανιά, τα αβγά, τη μουστάρδα, την πάπρικα, αλάτι και πιπέρι. Πλάθουμε μπιφτέκια και τα τοποθετούμε σε λαδόκολλα. Τα ψήνουμε στους 200°C για 20 - 25 λεπτά, μέχρι να ροδίσουν.

Για το ρύζι:

Ζεσταίνουμε το νερό με το αλάτι και το ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το ρύζι, χαμηλώνουμε τη φωτιά και σκεπάζουμε την κατσαρόλα. Μαγειρεύουμε για 12 - 15 λεπτά μέχρι να απορροφηθεί το νερό.

Σερβίρουμε τα μπιφτέκια λαχανικών με το ρύζι και τη σως!

Για τη σως:

Σ’ ένα μπολ ανακατεύουμε τη μουστάρδα με το μέλι μέχρι να ομογενοποιηθούν. Προσθέτουμε σταδιακά το ελαιόλαδο, χτυπώντας συνεχώς με ένα πιρούνι ή σύρμα για να δημιουργηθεί μια λεία σάλτσα.

Τέλος, προσθέτουμε τον χυμό λεμονιού, το αλάτι και το πιπέρι, δοκιμάζουμε και διορθώνουμε τη γεύση, αν χρειάζεται.

ΑΦΡΑΤΑ ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΛΤΣΑ ΛΕΥΚΟΥ ΚΡΑΣΙΟΥ

Υλικά για μπιφτέκια

• 600 γρ. κιμά μοσχαρίσιο

• 1 κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 1 κ.σ. φρέσκια ρίγανη

• 1 αβγό

• 50 γρ. ψίχα ψωμιού

• Ελαιόλαδο για το τηγάνισμα

• Αλάτι, πιπέρι

Υλικά για τη σάλτσα λευκού κρασιού

• 200 ml λευκό κρασί

• 100 ml κρέμα γάλακτος

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 1 κ.σ. μουστάρδα

• Αλάτι, πιπέρι

Υλικά για τις πατάτες:

• 800 γρ. πατάτες

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• 1 κ. γλ. ρίγανη

• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Βράζουμε τις πατάτες σε αλατισμένο νερό μέχρι να μαλακώσουν, περίπου 10 με 15 λεπτά. Στη συνέχεια, τις στραγγίζουμε και τις τοποθετούμε σ’ ένα ταψί. Τις ραντίζουμε με ελαιόλαδο, ρίγανη, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύουμε καλά και αφήνουμε στην άκρη.

Σ’ ένα μπολ ανακατεύουμε τον κιμά με το ψιλοκομμένο κρεμμύδι, το λιωμένο σκόρδο, τη ρίγανη, το αβγό, την ψίχα ψωμιού, το αλάτι και το πιπέρι. Ζυμώνουμε καλά και σχηματίζουμε 4 μπιφτέκια.

Για τη σάλτσα! Σ’ ένα τηγάνι προσθέτουμε το λευκό κρασί και το αφήνουμε να βράσει μέχρι να μειωθεί κατά το ήμισυ. Στη συνέχεια προσθέτουμε την κρέμα γάλακτος, το λιωμένο σκόρδο, τη μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι, ανακατεύουμε και αφήνουμε να σιγοβράσει μέχρι να δέσει.

Στη συνέχεια τοποθετούμε τη σάλτσα πάνω από τις πατάτες και βάζουμε τα μπιφτέκια. Ψήνουμε στον φούρνο στους 200°C για 20 - 25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν τα μπιφτέκια. Σερβίρουμε με τις πατάτες και τη σάλτσα λευκού κρασιού και απολαμβάνουμε!

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ ΜΕ ΜΠΙΦΤΕΚΙ

Για τα μπιφτέκια:

• 500 γρ. άπαχο μοσχαρίσιο κιμά

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 σκελίδα σκόρδο

• 2 κ.σ. φρυγανιά τριμμένη

• 1 αυγό

• λίγο μαϊντανό

• αλάτι

• πιπέρι

• λίγο ελαιόλαδο

Για το κριθαράκι:

• 250 γρ. κριθαράκι μέτριο

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 1 κ.σ. πελτέ

• 1 κονσέρβα ντοματάκια ή passata

• 700 ml ζεστό νερό ή ζωμό

• λίγο ελαιόλαδο

• αλάτι

• πιπέρι

• 1 πρέζα γαρίφαλο

• λίγο θυμάρι



Για το τέλος:

• λίγη φέτα ή παρμεζάνα

• λίγο ελαιόλαδο ή βούτυρο



Εκτέλεση

1. Τα μπιφτέκια

• Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε μπολ.

• Ζυμώνεις καλά.

• Αφήνεις 10-15 λεπτά να ξεκουραστεί ο κιμάς.

• Πλάθεις μικρά μπιφτέκια ή κεφτεδάκια.

Σοτάρισμα

• Τα βάζεις σε τηγάνι με λίγο λάδι.

• Τα θες να πάρουν ωραίο χρώμα απ’ έξω.

• Τα βγάζεις προσωρινά.

2. Η σάλτσα

Στο ίδιο σκεύος:

• σοτάρεις το κρεμμύδι

• ρίχνεις τον πελτέ να καραμελώσει λίγο

• προσθέτεις την ντομάτα

• βάζεις αλάτι, πιπέρι, λίγο γαρίφαλο και θυμάρι. Το γαρίφαλο θέλει λίγο γιατί βγαίνει δυνατό αλλά δίνει φοβερό άρωμα

3. Το κριθαράκι

• Ρίχνεις το κριθαράκι μέσα στη σάλτσα.

• Προσθέτεις το ζεστό νερό ή ζωμό.

• Ανακατεύεις καλά.

4. Δένει το φαγητό

• Βάζεις μέσα τα μπιφτέκια.

• Χαμηλή προς μέτρια φωτιά.

• Ανακατεύεις συχνά μέχρι να χυλώσει το κριθαράκι και να δέσει η σάλτσα.

Θέλει περίπου: • 12-15 λεπτά.

Στο τέλος

• λίγο βούτυρο ή ελαιόλαδο

• φέτα ή παρμεζάνα

• λίγο έξτρα θυμάρι και πιπέρι.

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΓΕΜΙΣΤΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ

Υλικά για τα μπιφτέκια

● 1 κιλό Κιμάς μοσχαρίσιος

● 1 Ξερό κρεμμύδι

● 2 Ντομάτες

● 80 γρ. Φρυγανιά τριμμένη

● 3 Αυγά

● 2 κ.σ. Ελαιόλαδο

● 80 γρ. Κρέμα γάλακτος 35% λιπαρά

● 100 γρ. Γραβιέρα τριμμένη

● 1 κ.γ. Ρίγανη ξερή

● 1 κ.γ. Πάπρικα γλυκιά

● 1/3 Μάτσο μαϊντανό, ψιλοκομμένο

● Αλάτι

● Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

● 100 γρ. Φέτα

Για τις πατάτες φούρνου

● 1 κιλό Πατάτες baby

● 50 γρ. Ελαιόλαδο

● 1 κ.σ. Μουστάρδα

● 1 κ.γ. Πάπρικα γλυκιά

● 1 κ.σ. Μέλι

● 1 Λεμόνι (χυμός και ξύσμα)

● 400 γρ. Νερό

● Αλάτι

● Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Για τις πατάτες φούρνου

● Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180°C.

● Κόβουμε τις πατάτες στη μέση.

● Σε ένα ταψί προσθέτουμε το ελαιόλαδο.

● Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά, ανακατεύουμε και σκεπάζουμε με αλουμινόχαρτο.

● Ψήνουμε για 50 λεπτά.

Για τα μπιφτέκια

● Τρίβουμε σε ένα μπολ τις ντομάτες και ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι.

● Προσθέτουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά στο μπολ.

● Ζυμώνουμε πολύ καλά, για να αφρατέψει το μείγμα και να ομογενοποιηθεί.

● Αφήνουμε το μείγμα στο ψυγείο για 1 ώρα.

● Πλάθουμε 10 μπιφτέκια και βάζουμε στο κέντρο τους έναν κύβο φέτας.

● Αφαιρούμε το αλουμινόχαρτο από το ταψί με τις πατάτες.

● Τοποθετούμε τα μπιφτέκια πάνω από τις πατάτες και ψήνουμε για 40 λεπτά ακόμα.

● Τα τελευταία 10 λεπτά γυρίζουμε τα μπιφτέκια κι από την άλλη πλευρά.

● Σερβίρουμε.