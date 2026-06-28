Πώς κατάφερα να κάνω τα Pushups πιο εύκολα και να δυναμώσω πιο γρήγορα

Εξοικειωθείτε με την άσκηση που δυσκολεύει τις περισσότερες γυναίκες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
28.06.26 , 12:58 Χρυσός: Γιατί «κατρακύλησε» η τιμή του τους τελευταίους μήνες
28.06.26 , 12:58 Βασάλος: Έξαλλος με τις φήμες περί χωρισμού από τη Δανάη Βαρθολομάτου
28.06.26 , 12:43 Φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας - Εξερράγη ηλεκτρικό πατίνι!
28.06.26 , 12:37 Κυνηγά «colpo grosso» με Χουάνγκ κορυφαία ελληνική ομάδα - Μέχρι 10 εκατ.!
28.06.26 , 12:03 Φωτιές: 5 συλλήψεις για πυρκαγιές από... ηλεκτροκόλληση και μπάρμπεκιου!
28.06.26 , 12:02 Οικονομάκου - Τσερέλα: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού
28.06.26 , 12:00 Πώς κατάφερα να κάνω τα Pushups πιο εύκολα και να δυναμώσω πιο γρήγορα
28.06.26 , 11:34 Τα μέτρα στη ΔΕΘ για ενοίκια, ελεύθερους επαγγελματίες
28.06.26 , 11:30 Ζόζεφιν: «Με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε»
28.06.26 , 11:18 Κυριάκος Μητσοτάκης: «Επιλέγουμε τη σύγκριση αντί για τη σύγκρουση»
28.06.26 , 11:00 Storyville Ragtimers: Α tribute to Louis Armstrong στον Κήπο του Μεγάρου
28.06.26 , 10:59 Κεφαλογιάννη: Συγκινημένη για τη μητέρα της - «Είναι το στήριγμά μου»
28.06.26 , 10:12 Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία - Έρχονται τα πρώτα 40άρια
28.06.26 , 10:00 Τέσσερις συνταγές με μεγάλο πρωταγωνιστή, το ελληνικό γιαούρτι
28.06.26 , 09:44 Βενεζουέλα: Θαύμα στα συντρίμμια -Η στιγμή που 11χρονος ανασύρεται ζωντανός
MasterChef: Παίκτες αποκάλυψαν ότι είναι ζευγάρι στον μεγάλο τελικό!
Σκορδά - Αθανασιάδης: Μαζί στο pre-wedding party Οικονομάκου - Τσερέλα
Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης
Χέρι-χέρι στο Κολωνάκι, η Εστρέλλα Νούρι με τον Τόμας Γουόκαπ
Αλεξάνδρου για Ελληνίδου: «Δεν παρεξήγησα τη δήλωσή της - Ήταν πικάντικο»
Κουτσόπουλος - Χάρης: Ο επικός διάλογος στον τελικό του MasterChef
H Σταματίνα Τσιμτσιλή με τέλειο street look
Αθηνά Οικονομάκου: «Είσαι σπάνιος... υπόσχομαι θα ψάχνω πάντα να σε βρω»
Οικονομάκου - Τσερέλα: Η ιδιαίτερη μπομπονιέρα του γάμου τους και το μενού
MasterChef Τελικός - Μενεξιά: «Παραλίγο να έρθω με τις πιτζάμες»
Περισσότερα

VIDEOS

Δημήτρης Ορφανάκος - ασκήσεις κοιλιακών
Fitness
Oι 10 καλύτερες ασκήσεις για καλογραμμωμένους κοιλιακούς
Δημήτρης Ορφανάκος - Ασκήσεις για γλουτούς και πόδια
Fitness
Έξι κορυφαίες ασκήσεις για γυναίκες που αναδεικνύουν τους γλουτούς
Γυμνάστριες κάνουν άσκηση κοιλιακών
Fitness
Επίπεδη κοιλιά: Αποκτήστε την με μόλις 4 λεπτά άσκηση την
Τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Fitness
Οι καλύτερες τρεις ασκήσεις για γραμμωμένα χέρια!
Χυμός Παντζάρι: Τα Απίστευτα Οφέλη Του
Fitness
O χυμός ποιου λαχανικού έχει λίγες θερμίδες και κάνει καλό
Ασκήσεις για πόδια & γλουτούς
Fitness
Ασκήσεις για γλουτούς & πόδια - Πρόγραμμα για αποτελέσματα σε
ασκήσεις για κοιλιακούς
Fitness
Οι 5 τοπ ασκήσεις για κοιλιακούς - πέτρα!
Κοπέλα γυμνάζεται
Fitness
Γυμναστική στο σπίτι: Κάψε λίπος με 4+1 αερόβιες ασκήσεις!
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Μάθε να κάνεις σανίδα: Η πιο δυνατή και αποτελεσματική άσκηση
Καλλίγραμμα πόδια
Fitness
Ζηλεύεις τα γυμνασμένα και καλλίγραμμα πόδια;
Ράσια Ιωακειμίδου
Fitness
Οι top ασκήσεις με λάστιχα για μυική ενδυνάμωση!
H Mαριλίνα Βακονδίου δείχνει ασκήσεις για τέλειο σώμα
Fitness
Θέλεις να αποκτήσεις τέλειους γλουτούς και υπέροχα πόδια; Κάνε τις
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις όπου και να’ σαι
Fitness
Αυτή είναι η τέλεια κυκλική προπόνηση που μπορείς να κάνεις
Διασκεδαστικές ασκήσεις από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Εύκολες και διασκεδαστικές ασκήσεις για να αποκτήσεις καλλίγραμμη σιλουέτα αλλά
Ασκήσεις για τέλειο σώμα από την Μαριλίνα Βακονδίου
Fitness
Θέλεις καλλίγραμμο σώμα; Κάνε για 30’ τη μέρα τις ασκήσεις
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Fitness
Mε τη σωστή στρατηγική και υπομονή, το σώμα μας μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θυμάμαι έντονα εκείνη τη στιγμή στο γυμναστήριο. Ένιωθα σίγουρη για τον εαυτό μου, είχα ήδη ολοκληρώσει ένα απαιτητικό πρόγραμμα Pilates, πετύχαινα καθημερινά τον στόχο των βημάτων μου και η αντοχή μου βρισκόταν σε καλό επίπεδο.

pushups

Τότε, ο προπονητής ζήτησε κάτι που ακούγεται απλό: δέκα σωστά Pushups. Ξαφνικά, η αυτοπεποίθησή μου εξαφανίστηκε. Παρόλο που γυμναζόμουν συστηματικά, αυτή η συγκεκριμένη κίνηση με έκανε να αμφισβητήσω τη δύναμή μου.

Τρεις ασκήσεις χωρίς εξοπλισμό για να πεις «αντίο» στην κυτταρίτιδα

Τα Pushups λειτουργούν συχνά ως ένας άτυπος δείκτης για τη δύναμη του πάνω μέρους του σώματος, όμως αποτελούν μια από τις ασκήσεις που δυσκολεύουν τις περισσότερες γυναίκες. Η δυσκολία αυτή οφείλεται συχνά στον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε. Τα βλέπουμε σαν ένα τεστ φυσικής κατάστασης που πρέπει να «περάσουμε», αντί για μια δεξιότητα που χρειάζεται εξάσκηση, τεχνική και σταδιακή πρόοδο.

πθσηθπσ

Πολλές από εμάς μεγαλώσαμε με την αντίληψη ότι η δύναμη στο πάνω μέρος του σώματος δεν είναι το δυνατό μας σημείο. Μας έμαθαν να κάνουμε Pushups από τα γόνατα ή να αποδεχτούμε ότι θα είναι πάντα μια ανυπέρβλητη πρόκληση. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Τα Pushups εμπλέκουν ολόκληρο το σώμα και απαιτούν σταθερότητα, συντονισμό και σωστή προσέγγιση. Όταν το συνειδητοποίησα αυτό, η άσκηση έπαψε να με τρομάζει.

Πώς κατάφερα να κάνω τα Pushups να φαίνονται πιο εύκολα και να δυναμώσω γρήγορα

Μέσα από τη δική μου διαδρομή, ανακάλυψα δέκα στρατηγικές που άλλαξαν τα δεδομένα και με βοήθησαν να εξελιχθώ.

Η βάση ξεκινά από τη σανίδα

pushups

Πριν εστιάσω στην ίδια την κίνηση, έπρεπε να βεβαιωθώ ότι μπορώ να κρατήσω μια σωστή σανίδα. Ένα Pushup είναι ουσιαστικά μια κινητή σανίδα. Αν η λεκάνη πέφτει ή η μέση λυγίζει κατά τη διάρκεια της στατικής θέσης, τα ίδια λάθη θα εμφανιστούν και στην κίνηση. Ξεκίνησα να δουλεύω τη σταθερότητα του κορμού μου για 20-30 δευτερόλεπτα, εστιάζοντας στην ευθεία γραμμή από το κεφάλι μέχρι τις φτέρνες.

Ενεργοποίηση όλου του σώματος

Ένα συχνό λάθος είναι να θεωρούμε ότι τα Pushups αφορούν μόνο τα χέρια. Έμαθα να σφίγγω τους γλουτούς, να ενεργοποιώ τους κοιλιακούς και να δημιουργώ ένταση στα πόδια μου. Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα μου γίνεται μια συμπαγής μονάδα. Η κατανομή του φορτίου σε περισσότερες μυϊκές ομάδες έκανε την κίνηση να φαίνεται αμέσως πιο εφικτή.

Δείτε όλα τα οφέλη από τα σωστά push ups στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
FITNESS
 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
 |
ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ
 |
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
 |
PUSH UPS
 |
ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top