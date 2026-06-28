Mε τη σωστή στρατηγική και υπομονή, το σώμα μας μπορεί να καταφέρει πολύ περισσότερα από όσα νομίζουμε

Θυμάμαι έντονα εκείνη τη στιγμή στο γυμναστήριο. Ένιωθα σίγουρη για τον εαυτό μου, είχα ήδη ολοκληρώσει ένα απαιτητικό πρόγραμμα Pilates, πετύχαινα καθημερινά τον στόχο των βημάτων μου και η αντοχή μου βρισκόταν σε καλό επίπεδο.

Τότε, ο προπονητής ζήτησε κάτι που ακούγεται απλό: δέκα σωστά Pushups. Ξαφνικά, η αυτοπεποίθησή μου εξαφανίστηκε. Παρόλο που γυμναζόμουν συστηματικά, αυτή η συγκεκριμένη κίνηση με έκανε να αμφισβητήσω τη δύναμή μου.

Τα Pushups λειτουργούν συχνά ως ένας άτυπος δείκτης για τη δύναμη του πάνω μέρους του σώματος, όμως αποτελούν μια από τις ασκήσεις που δυσκολεύουν τις περισσότερες γυναίκες. Η δυσκολία αυτή οφείλεται συχνά στον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε. Τα βλέπουμε σαν ένα τεστ φυσικής κατάστασης που πρέπει να «περάσουμε», αντί για μια δεξιότητα που χρειάζεται εξάσκηση, τεχνική και σταδιακή πρόοδο.

Πολλές από εμάς μεγαλώσαμε με την αντίληψη ότι η δύναμη στο πάνω μέρος του σώματος δεν είναι το δυνατό μας σημείο. Μας έμαθαν να κάνουμε Pushups από τα γόνατα ή να αποδεχτούμε ότι θα είναι πάντα μια ανυπέρβλητη πρόκληση. Η πραγματικότητα όμως είναι διαφορετική. Τα Pushups εμπλέκουν ολόκληρο το σώμα και απαιτούν σταθερότητα, συντονισμό και σωστή προσέγγιση. Όταν το συνειδητοποίησα αυτό, η άσκηση έπαψε να με τρομάζει.

Πώς κατάφερα να κάνω τα Pushups να φαίνονται πιο εύκολα και να δυναμώσω γρήγορα

Μέσα από τη δική μου διαδρομή, ανακάλυψα δέκα στρατηγικές που άλλαξαν τα δεδομένα και με βοήθησαν να εξελιχθώ.

Η βάση ξεκινά από τη σανίδα

Πριν εστιάσω στην ίδια την κίνηση, έπρεπε να βεβαιωθώ ότι μπορώ να κρατήσω μια σωστή σανίδα. Ένα Pushup είναι ουσιαστικά μια κινητή σανίδα. Αν η λεκάνη πέφτει ή η μέση λυγίζει κατά τη διάρκεια της στατικής θέσης, τα ίδια λάθη θα εμφανιστούν και στην κίνηση. Ξεκίνησα να δουλεύω τη σταθερότητα του κορμού μου για 20-30 δευτερόλεπτα, εστιάζοντας στην ευθεία γραμμή από το κεφάλι μέχρι τις φτέρνες.

Ενεργοποίηση όλου του σώματος

Ένα συχνό λάθος είναι να θεωρούμε ότι τα Pushups αφορούν μόνο τα χέρια. Έμαθα να σφίγγω τους γλουτούς, να ενεργοποιώ τους κοιλιακούς και να δημιουργώ ένταση στα πόδια μου. Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα μου γίνεται μια συμπαγής μονάδα. Η κατανομή του φορτίου σε περισσότερες μυϊκές ομάδες έκανε την κίνηση να φαίνεται αμέσως πιο εφικτή.

Δείτε όλα τα οφέλη από τα σωστά push ups στο άρθρο του Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου