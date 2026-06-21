Τρεις ασκήσεις χωρίς εξοπλισμό για να πεις «αντίο» στην κυτταρίτιδα

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Πώς θα σου φαινόταν αν σου λέγαμε πως με τρεις εύκολες στην εκτέλεσή τους ασκήσεις, μπορείς γρήγορα και εύκολα – χωρίς να χρειάζεσαι καν εξοπλισμό – να απαλλαγείς από την ανεπιθύμητη κυτταρίτιδα στο σώμα σου; Η εκτέλεση ασκήσεων υψηλής έντασης με το βάρος του σώματος εκτοξεύουν τους παλμούς της καρδιάς, βοηθώντας στην καύση περίπου όσων θερμίδων θα καίγαμε τρέχοντας.

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Έτσι, με ένα δυναμικό πρόγραμμα που ακολουθείται δύο φορές την εβδομάδα, τα αποτελέσματα στο σώμα μας μπορούν να είναι θεαματικά και η κυτταρίτιδα να γίνει παρελθόν. Να τι μπορείς να κάνεις.

Πώς θα ακολουθήσεις το πρόγραμμα

training

Εκτέλεσε κάθε κίνηση με τη σειρά για 1 λεπτό, χωρίς διάλειμμα μεταξύ των ασκήσεων. Επανάλαβε ολόκληρο τον κύκλο δύο ή τρεις φορές. Αν είσαι αρχάρια, εκτέλεσε κάθε κίνηση με τον πιο εύκολο τρόπο.

Ξεκίνα με ανυψώσεις λεκάνης

training

Για να ασκήσεις χέρια, κορμό και οπίσθια, ξεκίνα με ανυψώσεις της λεκάνης σου. Κάθισε με τα πόδια σου τεντωμένα μπροστά, ανοιχτά στο φάρδος των γοφών. Ακούμπησε στη συνέχεια τις παλάμες στο έδαφος κάτω από τους γοφούς σου, με τα δάχτυλα να κοιτάζουν προς τα πόδια σου και ανασήκωσε τους γλουτούς σου πιέζοντας τα χέρια κάτω και φέρνοντας το πιγούνι προς το στήθος. Λύγισε τότε τα γόνατά σου σε ορθή γωνία και ανασήκωσε τους γοφούς σου μέχρι το ύψος των ώμων, εκτείνοντας το κεφάλι προς τα πίσω σου, έτσι που να δημιουργήσεις τη στάση «τραπεζάκι». Επίστρεψε τέλος στην αρχική στου θέση, χωρίς να ακουμπάς όμως τους γλουτούς σου στο έδαφος. Για να κάνεις την άσκηση στην πιο απλή της μορφή, ξεκίνα από τη στάση «τραπεζάκι», χαμήλωσε τους γοφούς σου προς το έδαφος και ανέβασέ τους ξανά.

Συνέχισε με ημικαθίσματα με άλμα

training

Για δυνατά πόδια, οπίσθια και κορμό, στάσου με τα πόδια ανοιχτά στο φάρδος των ώμων και σφίξε τα χέρια σου σε γροθιές μπροστά από τους ώμους σου. Λύγισε στη συνέχεια τα γόνατα, κάνε ένα μικρό άλμα και προσγειώσου στο αριστερό πόδι. Σκύψε από τους γοφούς σου και άγγιξε με το δεξί χέρι το έδαφος μπροστά από το αριστερό σου πόδι. Αναπήδησε προς τα πίσω στην αρχική θέση. Επανάλαβε και αυτή τη φορά προσγειώσου στο δεξί πόδι. Συνέχισε, εναλλάσσοντας τα πόδια σου.

Τέλειωσε με κάμψεις κάτω κορμού με αναπηδήσεις

Για να ασκήσεις ταυτόχρονα πόδια, οπίσθια, στήθος, ώμους και χέρια, πάρε στάση κάμψης και πήδησε και με τα δύο πόδια προς τα εμπρός, φέρνοντας τα γόνατα έξω από το αριστερό σου χέρι. Πήδησε στη συνέχεια πίσω στην αρχική σου θέση και επανάλαβε, αυτή τη φορά φέρνοντας τα πόδια στα δεξιά. Συνέχισε εναλλάσσοντας πλευρές.

Πηγή άρθρου Allyou.gr

 

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