Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση»: Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα- Ποιες περιοχές αφορά

Πώς να κάνετε αίτηση για ενίσχυση 10.000 ευρώ

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Δημιουργήθηκε με τη χρήση AI
Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου στο ΕΡΤnews

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Ανοίγει σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση», το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό για όσους επιλέξουν να μεταφέρουν μόνιμα την κατοικία τους σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας που αντιμετωπίζουν δημογραφικές προκλήσεις.

Μπείτε στην πλατφόρμα από ΕΔΩ 

Η πρωτοβουλία του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας αποσκοπεί στην προσέλκυση νέων κατοίκων και στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών, δίνοντας παράλληλα οικονομική στήριξη σε όσους αποφασίσουν να κάνουν μια νέα αρχή μακριά από τον τόπο διαμονής τους.

Πρόγραμμα μετεγκατάστασης: Ως 10.000 ευρώ για μετακόμιση στην περιφέρεια

Το πρόγραμμα, που εφαρμόστηκε αρχικά σε συγκεκριμένους δήμους του Έβρου, επεκτείνεται πλέον σε δέκα ακόμη περιφερειακές ενότητες, διευρύνοντας τις δυνατότητες συμμετοχής για ενδιαφερόμενους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι περιοχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα «Μετεγκατάσταση» εφαρμόζεται ήδη στους Δήμους:

  • Σουφλίου,
  • Διδυμοτείχου
  • και Ορεστιάδας του Έβρου.

Επεκτείνεται στις Περιφερειακές Ενότητες

  • Δράμας,
  • Φλώρινας,
  • Κιλκίς,
  • Σερρών,
  • Πέλλας,
  • Καστοριάς,
  • Κοζάνης,
  • Γρεβενών,
  • Ιωαννίνων
  • και Θεσπρωτίας.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν μονοπρόσωπα και πολυπρόσωπα νοικοκυριά που επιθυμούν να εγκατασταθούν μόνιμα σε επιλέξιμη περιοχή. Στις προβλεπόμενες κατηγορίες περιλαμβάνονται, επίσης, Έλληνες που διαμένουν σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και απόφοιτοι πανεπιστημιακών ιδρυμάτων των συγκεκριμένων περιοχών, εφόσον ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 και επιλέξουν να παραμείνουν εκεί.

Πώς καταβάλλεται η ενίσχυση και πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό και προβλέπεται να καταβάλλεται σε δύο δόσεις των 5.000 ευρώ.

Ειδικότερα:

  • Η πρώτη δόση συνδέεται με την οριστική έγκριση της αίτησης.
  • Η δεύτερη καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης διαμονής στην περιοχή.
  • Προβλέπεται δυνατότητα προκαταβολής των πρώτων 5.000 ευρώ, για την κάλυψη των αρχικών εξόδων μετεγκατάστασης.

Η κατοικία που θα δηλωθεί μπορεί να είναι ιδιόκτητη, μισθωμένη ή να έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα προβλέπεται να καλύψει έως 1.000 νοικοκυριά και να παραμείνει ενεργό το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ενημερωθούν για τους ειδικότερους όρους επιλεξιμότητας πριν από την υποβολή της αίτησης, καθώς η οικονομική ενίσχυση προϋποθέτει πραγματική και μόνιμη εγκατάσταση σε περιοχή που καλύπτεται από το πρόγραμμα.

Επίδομα «μετακόμισης»: Ποιοι δικαιούνται έως 10.000 ευρώ

Δόμνα Μιχαηλίδου: «Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή μέχρι τις πρώτες 1.000 συμμετοχές»

Στην επέκταση του προγράμματος «Μετεγκατάσταση» σε δέκα νέες περιφερειακές ενότητες αναφέρθηκε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανακοινώνοντας την έναρξη λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας. Το πρόγραμμα προβλέπει οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ για όσους επιλέξουν να εγκατασταθούν σε περιοχές της ελληνικής περιφέρειας, με το 50% του ποσού να καταβάλλεται προκαταβολικά.

Όπως εξήγησε η υπουργός, «ένα από τα πράγματα που αλλάξαμε στο πρόγραμμα για να πάει καλύτερα» είναι η προκαταβολή, χωρίς την υποχρέωση απόδειξης ότι ο δικαιούχος έχει ήδη ξεκινήσει εργασία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να διαθέτει κατοικία, ιδιόκτητη ή μισθωμένη.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρήσουν τη μόνιμη κατοικία τους στην περιοχή για πέντε χρόνια, ενώ αρχικός στόχος είναι να πραγματοποιηθούν 1.000 μετεγκαταστάσεις. «Η πλατφόρμα είναι ανοιχτή μέχρι τις πρώτες 1.000», σημείωσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι η επιτυχία του προγράμματος θα οδηγήσει σε αύξηση των διαθέσιμων πόρων και των δικαιούχων.

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ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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ΔΟΜΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
 |
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
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