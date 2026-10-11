Μεθυσμένος οδηγός μπούκαρε με το ΙΧ σε τσιπουράδικο της Θεσσαλονίκης/ ρεπορτάζ Λευκής Γεωργάκη στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Τον τρόμο έσπειρε ένας μεθυσμένος οδηγός στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης όταν μπούκαρε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα – τσιπουράδικο, παρασύροντας θαμώνες, τραπέζια και καρέκλες. Αν δεν ήταν οι βαριές ζαρντινιέρες να ανακόψουν την πορεία του, θα θρηνούσαμε θύματα, λένε μάρτυρες.

Ήταν γύρω στη 01:00 τη νύχτα, όταν άνθρωποι καθισμένοι έτρωγαν και διασκέδαζαν στο κατάστημα επί της οδού Αγαμέμνονος. Ξαφνικά ένα όχημα εισέβαλε μέσα στο κατάστημα και παρασύρει τους αμέριμνους θαμώνες. Το βίντεο από κάμερα ασφαλείας συγκλονίζει.

Τρία άτομα, μία γυναίκα και δύο άντρες, τραυματίστηκαν. Δύο από τους τραυματίες πήραν εξιτήριο αφού τους δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο τρίτος τραυματίας παραμένει στο νοσοκομείο καθώς θα πρέπει να μείνει σε πλήρη ακινησία για τουλάχιστον πέντε ημέρες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Λευκής Γεωργάκη στο Μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star.

Το συγκλονιστικό είναι ότι ο οδηγός επιχείρησε να κάνει όπισθεν και να φύγει. Εξαγριωμένοι οι πελάτες σηκώθηκαν όσοι μπορούσαν και δεν είχαν τραυματιστεί, τον κυνήγησαν και τον σταμάτησαν.

Ο οδηγός συνελήφθη και όπως διαπιστώθηκε ήταν υπό την επήρεια βαριάς μέθης.

Λίγη ώρα νωρίτερα, περίοικοι είχαν καλέσει την αστυνομία καθώς τον είχαν εντοπίσει να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς στην περιοχή.

