Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της αιματηρής επίθεσης με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου άνδρα στην Ελευσίνα, καθώς η εισαγγελία άσκησε σε βάρος του 22χρονου κατηγορουμένου δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συναυτουργία, οπλοφορία, οπλοκατοχή και παράβαση του νόμου περί όπλων. Παράλληλα, το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου παραδόθηκε στις δικαστικές Αρχές και ο 18χρονος που αναζητούνταν για την ίδια υπόθεση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όταν οι δύο νεαροί φέρονται να προσέγγισαν τον 32χρονο και η αντιπαράθεση που ακολούθησε κατέληξε σε αιματηρή συμπλοκή. Ο άνδρας τραυματίστηκε στον μηρό από μαχαίρι και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας και στη συνέχεια στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου έλαβε ιατρική φροντίδα.

Ελευσίνα: Το βίντεο-ντοκουμέντο από την επίθεση

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχει το βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει την επίθεση.

Στα πλάνα, ο 32χρονος εμφανίζεται να βγάζει βόλτα τα δύο σκυλιά του, όταν ένα μηχανάκι με δύο άτομα σταματά κοντά του. Οι δύο νεαροί κατεβαίνουν και αρχίζουν να συνομιλούν μαζί του, ενώ εκείνος συνεχίζει την πορεία του. Ωστόσο, οι δύο άνδρες εξακολουθούν να τον ακολουθούν και σε κάποια στιγμή ένας από αυτούς φαίνεται να του κλείνει τον δρόμο και να τον σπρώχνει.

Η ένταση κλιμακώνεται σταδιακά, με τους εμπλεκομένους να κατευθύνονται προς τον κεντρικό δρόμο. Στο βίντεο ακούγεται η φράση «φασίστας είμαι», ενώ κατά τη διάρκεια της συμπλοκής ακούγεται επίσης η προτροπή «σφάξ’ τον».

Λίγο αργότερα, ο τραυματισμένος 32χρονος απομακρύνεται κουτσαίνοντας και κρατώντας το πόδι του, ενώ οι δύο νεαροί φεύγουν από το σημείο με το μηχανάκι. Το υλικό αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς από μόνο του να απαντά σε όλα τα ερωτήματα για όσα προηγήθηκαν.

Ελευσίνα: Η παράδοση των δύο δραστών

Ο 22χρονος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Δυτικής Αττικής το βράδυ της Παρασκευής, συνοδευόμενος από δικηγόρο. Μετά την άσκηση της ποινικής δίωξης παραπέμφθηκε σε τακτικό ανακριτή. Το Σάββατο παραδόθηκε και ο 18χρονος, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στην επίθεση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο νεαροί φέρονται να συνδέονται με τον ακροδεξιό χώρο.

Ελευσίνα: Τι ισχυρίζεται το θύμα και τι ο 22χρονος

Ο 32χρονος φέρεται να υποστήριξε αρχικά ότι οι δύο άνδρες επιχείρησαν να του αφαιρέσουν το κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, συνέδεσε την επίθεση με ιδεολογικές διαφορές, δηλώνοντας ότι ανήκει στον αριστερό και αντιφασιστικό χώρο.

Οι Αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο σύνδεσης του περιστατικού με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή, μεταξύ ατόμων του ακροδεξιού και του αντιφασιστικού χώρου.

Από την πλευρά του, ο 22χρονος φέρεται να ισχυρίζεται ότι ο 32χρονος τον τραυμάτισε πρώτος και ότι προτίθεται να υποβάλει μήνυση. Έχει επίσης προβληθεί ο ισχυρισμός ότι η συμπλοκή συνδέεται με προηγούμενο περιστατικό. Οι ισχυρισμοί των δύο πλευρών μένει να αξιολογηθούν από τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της επίθεσης, τον ρόλο καθενός από τους εμπλεκομένους και τα πιθανά κίνητρα συνεχίζεται, ενώ το βιντεοληπτικό υλικό αναμένεται να αποτελέσει μέρος της συνολικής αξιολόγησης των στοιχείων της δικογραφίας.

