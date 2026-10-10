Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση κατάσβεσης πυρκαγιάς σε βαφείο και βιοτεχνία ρούχων στο Αιγάλεω, η οποία ξέσπασε γύρω στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 11 οχήματα, ενώ λόγω της ιδιαιτερότητας του χώρου συνδράμουν και βραχιονοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο στο Αιγάλεω Αττικής. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 11 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 10, 2026

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς, καθώς έχει περιοριστεί στον χώρο της επιχείρησης.

Το έργο της Πυροσβεστικής δυσκολεύουν οι υψηλές θερμοκρασίες που έχουν αναπτυχθεί λόγω των εύφλεκτων υλικών (υφάσματα , ρούχα) αλλά και το δύσβατο σημείο όπου βρίσκεται η επιχείρηση, που δεν επιτρέπει στις δυνάμεις να αναπτυχθούν πλήρως.

Αρκετός είναι και ο καπνός που παρατηρείται στην περιοχή, ο οποίος κατευθύνεται νότια προς τον Πειραιά. Εκτιμάται πάντως ότι, καθώς προχωρά η επιχείρηση κατάσβεσης, ο όγκος του καπνού σταδιακά θα μειώνεται.

Τέλος, υπάρχουν αναφορές ότι ακούστηκαν εκρήξεις πριν ξεσπάσει η πυρκαγιά.