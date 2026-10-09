Δυστύχημα στους Αγίους Θεoδώρους: Η ανακοίνωση της Motor Oil

Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της εταιρίας εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.10.26 , 23:26 Σία Κοσιώνη: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια του γιου της
09.10.26 , 23:15 Ισπανία: Εκτέλεσαν εν ψυχρώ πλαστικό χειρουργό μέσα στην κλινική του
09.10.26 , 23:07 1% Club: Βρήκαν οι φιναλιστ την απάντηση;
09.10.26 , 23:03 Η δολοφονία του Τσε Γκεβάρα: Τα τελευταία του λόγια προτού εκτελεστεί
09.10.26 , 23:00 Πέθανε ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79 ετών
09.10.26 , 22:59 Θεσσαλονίκη: Έπεσε σοβάς από οροφή τάξης σε 14χρονο μαθητή
09.10.26 , 22:57 Καιρός: Έρχονται βροχές & καταιγίδες το Σαββατοκύριακο - Σε ποιες περιοχές
09.10.26 , 22:56 1% Club: Αυτή ήταν η ερώτηση που απάντησαν όλοι εκτός από τον Ουγγαρέζο
09.10.26 , 22:56 Νόμπελ Ειρήνης 2026: Στη Νάβι Πιλάι το βραβείο
09.10.26 , 22:42 Θέρμανση: O φθηνότερος τρόπος για να ζεσταθεί το σπίτι τον χειμώνα
09.10.26 , 22:41 Συμφωνία Τραμπ - Πούτιν: Η Ρωσία θα ρίξει στην αγορά 3 εκατ. τόνους ντίζελ
09.10.26 , 22:39 Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή εντοπίστηκε 16χρονη
09.10.26 , 22:39 Halloween 2026: Πότε «πέφτει» φέτος
09.10.26 , 22:37 Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την επίθεση με μαχαίρι
09.10.26 , 22:27 1% Club: Ηλιάνα και Ουγγαρέζος μαζί στο ίδιο πλατό για πρώτη φορά!
Αλλάζει ο καιρός: Έρχεται κακοκαιρία με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια
Μεγάλος σεισμός 7,6 Ρίχτερ στον Παναμά
Θέρμανση: O φθηνότερος τρόπος για να ζεσταθεί το σπίτι τον χειμώνα
Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή εντοπίστηκε 16χρονη
Αρναούτογλου: Με τη σύντροφό του στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του
Δανάη Μπάρκα: Ποζάρει με τη φουσκωμένη κοιλίτσα της στο σπίτι της
Δώρα Παντέλη: Η ηλικία, το ύψος, ο σύζυγος και το Harvard!
Σοφία Καρβέλα: Η αινιγματική ανάρτηση εν μέσω της διαμάχης των γονιών της
Φτιάξε αυτή τη συνταγή για εύκολη και γρήγορη γαλατόπιτα
Βάσω Λασκαράκη: Το δείπνο με την κόρη της Εύα στο μπαλκόνι τους
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τη βαθιά της θλίψη εκφράζει η εταιρεία Motor Oil για το θάνατο ενός εργαζόμενου εργολαβικής εταιρείας, ο οποίος, μαζί με ακόμη ένα συνάδελφό του τραυματίστηκαν σοβαρά, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών προληπτικής συντήρησης στον περιβάλλοντα χώρο του διυλιστηρίου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στους Αγίους Θεοδώρους. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου εργαζόμενου παραμένει κρίσιμη.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και τη δέσμευση ότι θα σταθούν δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με την πλήρη συνεργασία της εταιρείας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ
 |
ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
 |
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MOTOR OIL
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε Ο Συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος Σε Ηλικία 79 Ετών
Ελλαδα
Πέθανε ο συγγραφέας Διονύσης Χαριτόπουλος σε ηλικία 79 ετών
Θεσσαλονίκη: Έπεσε Σοβάς Από Οροφή Τάξης Σε 14χρονο Μαθητή
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Έπεσε σοβάς από οροφή τάξης σε 14χρονο μαθητή
Τραγωδία Στο Μαρούσι: Νεκρή Εντοπίστηκε 16χρονη
Ελλαδα
Τραγωδία στο Μαρούσι: Νεκρή εντοπίστηκε 16χρονη
Halloween 2026: Πότε Πέφτει Φέτος
Ελλαδα
Halloween 2026: Πότε «πέφτει» φέτος
Ελευσίνα: Τι Έδειξαν Οι Έρευνες Στα Σπίτια Υπόπτων
Ελλαδα
Ελευσίνα: Παραδόθηκε ο 22χρονος για την επίθεση με μαχαίρι
Λ. Μεσογείων: Επικίνδυνες Προσπεράσεις Από Οδηγό Λεωφορείου
Ελλαδα
Λ. Μεσογείων: Επικίνδυνες προσπεράσεις από οδηγό λεωφορείου
ναρκωτικά κατάσχεση
Ελλαδα
Κατασχέθηκαν πάνω από 35 κιλά κοκαΐνης και 312 κιλά κάνναβης
Αλλαγή Ώρας 2026: Πότε Γυρίζουμε Τα Ρολόγια Μία Ώρα Πίσω
Ελλαδα
Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
Eurojackpot Κλήρωση 09/10/2026
Ελλαδα
Κλήρωση Eurojackpot 9/10: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 120.000.000 ευρώ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top