Τη βαθιά της θλίψη εκφράζει η εταιρεία Motor Oil για το θάνατο ενός εργαζόμενου εργολαβικής εταιρείας, ο οποίος, μαζί με ακόμη ένα συνάδελφό του τραυματίστηκαν σοβαρά, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων εργασιών προληπτικής συντήρησης στον περιβάλλοντα χώρο του διυλιστηρίου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στους Αγίους Θεοδώρους. Η κατάσταση της υγείας του δεύτερου εργαζόμενου παραμένει κρίσιμη.

Η Διοίκηση και όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια και τη δέσμευση ότι θα σταθούν δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων.

Τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, με την πλήρη συνεργασία της εταιρείας.

