«Να πας στη χώρα σου»: Ρατσιστική συμπεριφορά καθηγήτριας σε 13χρονη

Οι μαθητές κάνουν κατάληψη στο Γυμνάσιο του Νέου Ηρακλείου

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Βίντεο από την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Καθηγήτρια σε σχολείο του Νέου Ηρακλείου φέρεται να προέβη σε ρατσιστικά σχόλια κατά 13χρονης μαθήτριας από την Κένυα.
  • Η καθηγήτρια ζήτησε από τη μαθήτρια να μαζέψει πατατάκια και την προσέβαλε για την προφορά του ονόματός της.
  • Η 13χρονη, γεννημένη στην Ελλάδα, έχει καλή επίδοση και δεν είχε προκαλέσει προβλήματα στην τάξη.
  • Συμμαθητές της αντέδρασαν με κατάληψη στο σχολείο, εκφράζοντας τη στήριξή τους.
  • Ο Σύλλογος Γονέων καταγγέλλει επαναλαμβανόμενη ρατσιστική συμπεριφορά της καθηγήτριας και ζητά την απομάκρυνσή της.

Αποτροπιασμό προκαλεί καταγγελία για ρατσιστική συμπεριφορά καθηγήτριας σε βάρος 13χρονης μαθήτριας της 6ου Γυμνασίου του Νέου Ηρακλείου, η οποία φέρεται να έκανε προσβλητικά σχόλια για την καταγωγή της. 

Όπως περιέγραψε η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα, σύμφωνα με μαρτυρίες μαθητών, η καθηγήτρια μπήκε στην αίθουσα και πάτησε κάποια πατατάκια που βρίσκονταν κοντά στην έδρα. Στη συνέχεια, ζήτησε από τη μαθήτρια από την Κένυα να τα μαζέψει. 

Στη συνέχεια, η καθηγήτρια διάβασε το όνομα του κοριτσιού με διαφορετικό τρόπο, με τη μαθήτρια να τη διορθώνει και εκείνη να της απαντά: «Εγώ δεν είμαι από τη χώρα σου για να ξέρω πώς σε λένε, μου ακούγεται καλύτερα έτσι» και «Αν δεν σου αρέσει, να πας στη χώρα σου».

Η 13χρονη έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και σύμφωνα με τους συμμαθητές και τους άλλους καθηγητές της δεν είχε προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στην τάξη, ενώ είναι και πολύ καλή μαθήτρια.  

«Το παιδί μου δεν είναι καλά και έκλαιγε», είπε η μητέρα μιλώντας στην εκπομπή, εξηγώντας ότι προσπάθησε να την καθησυχάσει. Μαζί με τον σύζυγό της απευθύνθηκαν στο σχολείο, ενώ έστειλαν και email και στον Σύλλογο Γονέων, όσο και στο υπουργείο. 

Νέο Ηράκλειο: Tι λέει η μητέρα μαθήτριας που δέχθηκε ρατσιστική συμπεριφορά από καθηγήτριά της

Σημειώνεται ότι οι συμμαθητές του κοριτσιού αντέδρασαν έντονα στη συμπεριφορά της καθηγήτριας και προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους. 

«Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό», λέει ο Σύλλογος Γονέων 

Η πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων υποστήριξε στην εκπομπή ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό και έκανε λόγο για επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά της συγκεκριμένης καθηγήτριας προς μαθητές και γονείς. 

Όπως ανέφερε, πριν από περίπου δύο χρόνια είχε σημειωθεί ακόμη ένα σοβαρό περιστατικό, όταν η ίδια εκπαιδευτικός φέρεται να μίλησε με απαξιωτικό τρόπο σε μαθήτρια με σοβαρό κινητικό πρόβλημα. 

Η πρόεδρος του Συλλόγου κάνει λόγο για μεγάλη δυσλειτουργία στη σχολική μονάδα και ζητά την απομάκρυνση της καθηγήτριας από κάθε σχολείο. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

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