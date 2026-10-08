Επανήλθε η επικοινωνία των πολιτών με την Άμεση Δράση στον τηλεφωνικό αριθμό 100, η οποία γινόταν προσωρινά μέσω του 112.

Προηγουμένως, οι πολίτες έπρεπε να καλούν προσωρινά τον αριθμό 112 για να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση, λόγω τεχνικού προβλήματος στον τηλεφωνικό αριθμό 100.

Συγκεκριμένα, όπως είχε ανακοινώσει η ΕΛ.ΑΣ. λόγω εργασιών του παρόχου τηλεφωνίας, οι πολίτες που επιθυμούσαν να επικοινωνήσουν με την Άμεση Δράση στον αριθμό 100, έπρεπε να καλούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης 112.

