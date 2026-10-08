Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες

Με πλήρως ανανεωμένη γκάμα και ειδικά προνόμια αγοράς

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.26 , 18:34 Μόνο με κάρτα η αντικαταβολή για δέματα σε courier - Τέλος τα μετρητά
08.10.26 , 18:07 Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος
08.10.26 , 18:07 Η Ολίβια Βασιλόπουλος μαγείρεψε με το «The Love Van» για καλό σκοπό
08.10.26 , 17:52 Εμβόλιο γρίπης: Πότε ξεκινά και ποιοι πρέπει να το κάνουν πρώτοι
08.10.26 , 17:47 Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το υγιεινό πρωϊνό που την κρατά χορτάτη
08.10.26 , 17:44 Εξαπλώνεται το κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων και στο Βέλγιο
08.10.26 , 17:29 Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής
08.10.26 , 17:28 Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες
08.10.26 , 17:21 Καρβέλας: Η Βίσση θα χρειάζεται την άδειά του για να τραγουδά τα έργα του
08.10.26 , 17:02 The Dreamers: Κομψές εμφανίσεις στην επίσημη πρεμιέρα - Ποιοι ήταν εκεί
08.10.26 , 16:56 ΕΛ.ΑΣ:  Επανήλθε η λειτουργία του τηλεφωνικού αριθμού 100
08.10.26 , 16:45 Αλλαγή ώρας 2026: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω
08.10.26 , 16:43 Η Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Μεγαλώνοντας θα κάνει ερωτήσεις...»
08.10.26 , 16:20 Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πώς επιλέγονται οι σημαιοφόροι στα σχολεία
08.10.26 , 16:19 Μαζί για το Παιδί - ΕΚΠΑ Έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος
Μπήλιου: Το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου -Πώς θα επηρεάσει έως το 2028
Μαζωνάκης: Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες που βρέθηκαν στις τοξικολογικές
Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία του σχολικού συγκροτήματος
Λιάγκας σε Τσιμιτσέλη για Ουγγαρέζο: «Δεν ήθελα να σας παγιδεύσω»
Μαριάννα Κιμούλη: «Δεν άφησα περιθώρια στους γονείς μου»
Συντάξεις Νοεμβρίου 2026: Οι οριστικές ημερομηνίες πληρωμής
Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης: Λιποθύμησε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ
Μαζωνάκης: Η πασίγνωστη αθλήτρια που «μύησε» τη γιατρό στις «θεραπείες»
Α. Καναρέλη: Η τραγουδίστρια που γεννήθηκε χωρίς μύτη, στόμα & ουρανίσκο
Εμβόλιο γρίπης: Πότε ξεκινά και ποιοι πρέπει να το κάνουν πρώτοι
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Audi προσκαλεί το κοινό στο περίπτερό της στην Auto Athina 2026, στο Hall 4 του Metropolitan Expo, έως τις 11 Οκτωβρίου, για να γνωρίσει από κοντά τις πανελλαδικές πρεμιέρες και την πλήρως ανανεωμένη γκάμα της. Η παρουσία της μάρκας δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη σύγχρονη σχεδιαστική και τεχνολογική της κατεύθυνση, μέσα από μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες από την premium αυτοκίνηση.

Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα Audi A3, A6 allroad και Q7, που πραγματοποιούν την πρώτη τους πανελλαδική εμφάνιση. Το A3 παρουσιάζει το ανασχεδιασμένο εσωτερικό του και τις προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες του, το A6 allroad συνδυάζει την άνεση στο ταξίδι με δυνατότητες πέρα από την άσφαλτο, ενώ το Q7 εκφράζει τη νέα πρόταση της Audi στην κατηγορία των μεγάλων premium SUV.

Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες

Δίπλα στις πρεμιέρες, το Audi A5 και τα νέα Q3 SUV και Q3 Sportback αναδεικνύουν το εύρος της γκάμας, με διαφορετικές προσεγγίσεις στη σχεδίαση, την πρακτικότητα και την οδηγική εμπειρία. Το SQ5 προσθέτει τον δυναμισμό μιας έκδοσης υψηλών επιδόσεων, διατηρώντας την άνεση και τη χρηστικότητα ενός SUV.

Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες

Η ηλεκτροκίνηση έχει ισχυρή παρουσία με το νέο Q4 e-tron και το Q6 e-tron, ενώ το RS e-tron GT συνδέει την αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία με τον χαρακτήρα της Audi Sport. Μαζί με το υβριδικό RS 5, προσφέρει στους επισκέπτες μια άμεση εικόνα της προσέγγισης της μάρκας στις υψηλές επιδόσεις και τη σπορ οδήγηση.

Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες

Το 2026 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την Audi, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 με τη δική της εργοστασιακή ομάδα. Στην Auto Athina, το ενδιαφέρον για αυτή τη νέα αγωνιστική παρουσία αποκτά διαδραστικό χαρακτήρα μέσα από τον Audi F1 Simulator, που δίνει στους φίλους της μάρκας την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις οδηγικές τους ικανότητες σε μια προσομοίωση πίστας Formula 1.

Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες

Η ανανέωση της γκάμας και η ιδιαίτερη σημασία της φετινής χρονιάς για την Audi βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής παρουσίασης της μάρκας στις 2 Οκτωβρίου. Ο Ηλίας Τσούνης, Head of PR της Kosmocar, καλωσόρισε τους εκπροσώπους του Τύπου, αναδεικνύοντας το εύρος των προτάσεων της Audi και τη σημασία της πρώτης συμμετοχής της στη Formula 1. Στη συνέχεια, η Αλεξία Κωστοπούλου, Group Marketing and Brand Excellence Head, συνέδεσε την ιστορία και την κληρονομιά της μάρκας με τη σημαντικά ανανεωμένη γκάμα της και τις επόμενες αφίξεις, όπως το A2 e-tron και το Q9.

Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην παρουσία της Audi στη Formula 1, την πιο απαιτητική μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Την παρουσίαση ολοκλήρωσε ο προσκεκλημένος Bernhard Neufeld, Head of Marketing & Sales της Audi Sport GmbH. Με σημείο αναφοράς το νέο RS 5 και το RS e-tron GT που βρίσκονταν δίπλα του, εστίασε στη μηχανολογική φιλοσοφία των μοντέλων RS. Έκανε επίσης ειδική αναφορά στις δυνατότητες εξατομίκευσης Audi Exclusive και, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, προσφέροντας μια βαθύτερη εικόνα της προσέγγισης της Audi στα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.

Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι εξειδικευμένοι εκπρόσωποι της Audi βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών για να παρουσιάσουν τα μοντέλα, να εξηγήσουν τις τεχνολογίες τους και να ενημερώσουν για τις διαθέσιμες επιλογές εξοπλισμού. Η επίσκεψη στο περίπτερο αποτελεί ευκαιρία για προσωπική γνωριμία με τα αυτοκίνητα και ουσιαστική ενημέρωση από την ομάδα της μάρκας.

Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες

Για τις ημέρες της Auto Athina 2026 και έως τις 31 Οκτβωρίου η Audi προσφέρει ειδικά προνόμια που διευκολύνουν την απόκτηση ενός μοντέλου της μάρκας. Η άτοκη χρηματοδότηση για το νέο Audi Q3 Sportback, μέσω του προγράμματος Audi Moment, και το όφελος τιμής 1.500 ευρώ για το Audi A3 Sportback προσφέρουν ακόμη περισσότερους λόγους για να ανακαλύψει κανείς το δικό του Audi. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν στο περίπτερο για τις προσφορές και τους αναλυτικούς όρους τους.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
AUTO ATHINA 2026
 |
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΕΣ
 |
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Dacia Sandero Stepway & Dacia Jogger. Τι Αλλάζει
Αυτοκινητο
Dacia Sandero Stepway & Dacia Jogger. Τι αλλάζει
Η OMODA & JAECOO στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Η OMODA & JAECOO στην AUTO ATHINA 2026
Skoda Peaq: 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και ρεκόρ αυτονομίας
Αυτοκινητο
Skoda Peaq: Έκανε 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση
Η BYD κερδίζει τις εντυπώσεις στην AUTO ATHINA
Αυτοκινητο
Η BYD κερδίζει τις εντυπώσεις στην AUTO ATHINA
Η Lynk & Co για πρώτη φορά στο Paris Motor Show
Αυτοκινητο
Η Lynk & Co για πρώτη φορά στο Paris Motor Show
Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς
Αυτοκινητο
Ο Όμιλος Σαρακάκη εκπαιδεύει μηχανικούς
Alfa Romeo: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
Αυτοκινητο
Alfa Romeo: Με ποια μοντέλα πρωταγωνιστεί στην Auto Athina 2026
Ξεκινά νέο νικηφόρο κεφάλαιο για τη Ford
Αυτοκινητο
Ξεκινά νέο νικηφόρο κεφάλαιο για τη Ford
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026
Αυτοκινητο
Οι παίκτες του Ολυμπιακού στο περίπτερο της Opel στην AUTO ATHINA 2026
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top