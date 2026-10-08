Audi στην Auto Athina 2026: Πανελλαδικές πρεμιέρες

Η Audi προσκαλεί το κοινό στο περίπτερό της στην Auto Athina 2026, στο Hall 4 του Metropolitan Expo, έως τις 11 Οκτωβρίου, για να γνωρίσει από κοντά τις πανελλαδικές πρεμιέρες και την πλήρως ανανεωμένη γκάμα της. Η παρουσία της μάρκας δίνει στους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη σύγχρονη σχεδιαστική και τεχνολογική της κατεύθυνση, μέσα από μοντέλα που καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες από την premium αυτοκίνηση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα Audi A3, A6 allroad και Q7, που πραγματοποιούν την πρώτη τους πανελλαδική εμφάνιση. Το A3 παρουσιάζει το ανασχεδιασμένο εσωτερικό του και τις προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες του, το A6 allroad συνδυάζει την άνεση στο ταξίδι με δυνατότητες πέρα από την άσφαλτο, ενώ το Q7 εκφράζει τη νέα πρόταση της Audi στην κατηγορία των μεγάλων premium SUV.

Δίπλα στις πρεμιέρες, το Audi A5 και τα νέα Q3 SUV και Q3 Sportback αναδεικνύουν το εύρος της γκάμας, με διαφορετικές προσεγγίσεις στη σχεδίαση, την πρακτικότητα και την οδηγική εμπειρία. Το SQ5 προσθέτει τον δυναμισμό μιας έκδοσης υψηλών επιδόσεων, διατηρώντας την άνεση και τη χρηστικότητα ενός SUV.

Η ηλεκτροκίνηση έχει ισχυρή παρουσία με το νέο Q4 e-tron και το Q6 e-tron, ενώ το RS e-tron GT συνδέει την αμιγώς ηλεκτρική τεχνολογία με τον χαρακτήρα της Audi Sport. Μαζί με το υβριδικό RS 5, προσφέρει στους επισκέπτες μια άμεση εικόνα της προσέγγισης της μάρκας στις υψηλές επιδόσεις και τη σπορ οδήγηση.

Το 2026 αποτελεί χρονιά ορόσημο για την Audi, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1 με τη δική της εργοστασιακή ομάδα. Στην Auto Athina, το ενδιαφέρον για αυτή τη νέα αγωνιστική παρουσία αποκτά διαδραστικό χαρακτήρα μέσα από τον Audi F1 Simulator, που δίνει στους φίλους της μάρκας την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις οδηγικές τους ικανότητες σε μια προσομοίωση πίστας Formula 1.

Η ανανέωση της γκάμας και η ιδιαίτερη σημασία της φετινής χρονιάς για την Audi βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημοσιογραφικής παρουσίασης της μάρκας στις 2 Οκτωβρίου. Ο Ηλίας Τσούνης, Head of PR της Kosmocar, καλωσόρισε τους εκπροσώπους του Τύπου, αναδεικνύοντας το εύρος των προτάσεων της Audi και τη σημασία της πρώτης συμμετοχής της στη Formula 1. Στη συνέχεια, η Αλεξία Κωστοπούλου, Group Marketing and Brand Excellence Head, συνέδεσε την ιστορία και την κληρονομιά της μάρκας με τη σημαντικά ανανεωμένη γκάμα της και τις επόμενες αφίξεις, όπως το A2 e-tron και το Q9.

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στην παρουσία της Audi στη Formula 1, την πιο απαιτητική μορφή του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Την παρουσίαση ολοκλήρωσε ο προσκεκλημένος Bernhard Neufeld, Head of Marketing & Sales της Audi Sport GmbH. Με σημείο αναφοράς το νέο RS 5 και το RS e-tron GT που βρίσκονταν δίπλα του, εστίασε στη μηχανολογική φιλοσοφία των μοντέλων RS. Έκανε επίσης ειδική αναφορά στις δυνατότητες εξατομίκευσης Audi Exclusive και, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του, απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων, προσφέροντας μια βαθύτερη εικόνα της προσέγγισης της Audi στα αυτοκίνητα υψηλών επιδόσεων.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι εξειδικευμένοι εκπρόσωποι της Audi βρίσκονται στη διάθεση των επισκεπτών για να παρουσιάσουν τα μοντέλα, να εξηγήσουν τις τεχνολογίες τους και να ενημερώσουν για τις διαθέσιμες επιλογές εξοπλισμού. Η επίσκεψη στο περίπτερο αποτελεί ευκαιρία για προσωπική γνωριμία με τα αυτοκίνητα και ουσιαστική ενημέρωση από την ομάδα της μάρκας.

Για τις ημέρες της Auto Athina 2026 και έως τις 31 Οκτβωρίου η Audi προσφέρει ειδικά προνόμια που διευκολύνουν την απόκτηση ενός μοντέλου της μάρκας. Η άτοκη χρηματοδότηση για το νέο Audi Q3 Sportback, μέσω του προγράμματος Audi Moment, και το όφελος τιμής 1.500 ευρώ για το Audi A3 Sportback προσφέρουν ακόμη περισσότερους λόγους για να ανακαλύψει κανείς το δικό του Audi. Οι επισκέπτες μπορούν να ενημερωθούν στο περίπτερο για τις προσφορές και τους αναλυτικούς όρους τους.