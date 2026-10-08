Καλαμπάκα: Βρέθηκε Ανθρώπινος Σκελετός - Τι Εξετάζεται

Συναγερμός σήμανε στην Καλαμπάκα, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινου σκελετού στην περιοχή των Σφαγείων, κάτω από τον Αηλιά.

Τα οστά εντόπισε νεαρός περιπατητής και ενημέρωσε τις αρχές. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και πραγματοποίησε επιτόπια έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε σχοινί, με το σενάριο της αυτοχειρίας να είναι ανοιχτό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκαν και κάποια άλλα τα αντικείμενα. Με βάση αυτά, εξετάζεται το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει σε άνδρα από την περιοχή, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το 2018. Την περίοδο εκείνη είχαν πραγματοποιηθεί έρευνες για τον εντοπισμό του, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η ταυτοποίηση της σορού, καθώς και η εξακρίβωση των ακριβών αιτιών και του χρόνου θανάτου, αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων αρχών και τις προβλεπόμενες εξετάσεις.