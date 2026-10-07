Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους

Ένα βίντεο γεμάτο κοινές αναμνήσεις

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Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους
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Μαρία Δελόγκα-Γιώργος Μαζωνάκης
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένας μήνας από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, που προκάλεσε θλίψη στους οικείους του.
  • Η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα, δημοσίευσε βίντεο στο TikTok με κοινές τους φωτογραφίες.
  • Το βίντεο συνοδεύεται από το τραγούδι "Έλα να δεις", προσθέτοντας συναισθηματικό τόνο.
  • Η Δελόγκα και ο Μαζωνάκης γνωρίστηκαν το 2012 και έγιναν ζευγάρι το 2016, με τη σχέση τους να ολοκληρώνεται το 2017.
  • Παρά την ολοκλήρωση της σχέσης τους, η Δελόγκα διατήρησε στενές σχέσεις με τον Μαζωνάκη και την οικογένειά του.

Ένας μήνας συμπληρώνεται από την ημέρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας στη θλίψη τους ανθρώπους που τον γνώρισαν και τον αγάπησαν.

Ανάμεσα σε εκείνους που κρατούν ζωντανές τις αναμνήσεις του είναι και η Μαρία Δελόγκα, η πρώην σύντροφός του, η οποία επέλεξε να μοιραστεί δημόσια ένα κομμάτι από το κοινό τους παρελθόν.

Γιώργος Μαζωνάκης: Συγκινεί η πρώην σύντροφός του, Μαρία Δελόγκα

Μέσα από το TikTok, δημοσίευσε ένα βίντεο γεμάτο κοινές φωτογραφίες και στιγμές με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Πρόσωπα, χαμόγελα και στιγμιότυπα από μια άλλη εποχή εναλλάσσονται στην οθόνη, δημιουργώντας ένα προσωπικό ταξίδι στις αναμνήσεις τους.

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Το τραγούδι που επέλεξε να συνοδεύσει τις εικόνες ήταν το «Έλα να δεις», δίνοντας ακόμη πιο συναισθηματικό τόνο στην ανάρτησή της.

 

@mdelo2212

Γιώργη μου ,γαλαζοαίματε μου…. ♾️💔👑

♬ original sound - Bimi Bj

Χωρίς πολλά λόγια, η Μαρία Δελόγκα άφησε τις εικόνες να μιλήσουν. Ένα βίντεο με στιγμές που έζησαν μαζί, σε μια χρονική στιγμή που η απουσία του Γιώργου Μαζωνάκη παραμένει ακόμη νωπή.

Η γνωριμία και η σχέση τους

Η Μαρία Δελόγκα και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχαν γνωριστεί επαγγελματικά το 2012 και λίγα χρόνια αργότερα έγιναν ζευγάρι.

Από το 2016 άρχισαν να κάνουν κοινές δημόσιες εμφανίσεις, ενώ τον Ιανουάριο του 2017 εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Τι απέγινε η Μπέιμπι Τζέην».

Η σχέση τους ολοκληρώθηκε μέσα στο 2017, ωστόσο η Μαρία Δελόγκα είχε διατηρήσει στενή σχέση με τον Γιώργο Μαζωνάκη και την οικογένειά του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η Μαρία Δελόγκα «ξαναζωντάνεψε» τις στιγμές τους

Σχεδόν έναν μήνα μετά την απώλειά του, επέλεξε να επιστρέψει σε εκείνες τις στιγμές, μέσα από ένα βίντεο που αποτυπώνει τη δική της πλευρά των αναμνήσεων.

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΟΓΚΑ
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