Στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου εμφανίστηκε το πρωί της Πέμπτης η Μαριάννα Κιμούλη, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Mega Δυο Μαύρα Πουκάμισα.

Η νεαρή ηθοποιός, κόρη του Γιώργου Κιμούλη και της Μαρίας Δαμανάκη, αναφέρθηκε στην απόφασή της να ασχοληθεί με την υποκριτική, σημειώνοντας πως ήταν κάτι που γνώριζε από πολύ μικρή ηλικία: «Είχα πει ότι θα γίνω ηθοποιός από τριών χρονών. Δεν άφησα και πολλά περιθώρια στους γονείς μου. Ήξερα τι ήθελα από την αρχή, αλλά κι εκείνοι μου έδωσαν τον απαραίτητο χώρο για να καταλάβω τι με ενδιαφέρει πραγματικά». Όπως εξήγησε, ο χώρος του θεάτρου είναι ιδιαίτερα έντονος και «ή σε μαγεύει ή σε απωθεί πλήρως», με την ίδια να δηλώνει γοητευμένη από την πρώτη στιγμή, χωρίς να σκεφτεί ποτέ να ακολουθήσει διαφορετικό δρόμο.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα της, η όμορφη και ταλαντούχα ηθοποιός παραδέχτηκε πως στις προσωπικές της σχέσεις είναι ο αυστηρός άνθρωπος της παρέας, που προτιμάει να λέει πάντα τη σκληρή αλήθεια.

Όσον αφορά την ενηλικίωση και την ανεξαρτητοποίησή της, ανέφερε πως η μετάβαση έγινε σταδιακά, με καθοριστικό παράγοντα την απόφασή της να μετακομίσει μόνη της στην Αγγλία στα 17 της χρόνια: «Ήθελα να βιοπορίζομαι μόνη μου, κάτι που αποτελούσε στόχο μου από μικρή. Βέβαια, είχα το προνόμιο οι γονείς μου να μπορούν να υποστηρίξουν τις σπουδές μου στο εξωτερικό, κάτι που δεν είναι καθόλου δεδομένο. Μέχρι στιγμής στάθηκα τυχερή και δεν έχω βιώσει κάποια βίαιη προσγείωση στη ζωή μου».

Τέλος, τόνισε τη σημασία που έχουν για εκείνη οι σταθερές φιλίες, αναφέροντας πως διατηρεί έναν πολύ κλειστό κύκλο ανθρώπων που εμπιστεύεται απόλυτα.

Ποια είναι η Μαριάννα Κιμούλη

Η Μαριάννα Κιμούλη γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1994, κόρη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Γιώργου Κιμούλη και της πολιτικού Μαρίας Δαμανάκη.

Σπούδασε Θεατρολογία στο Queen Mary University του Λονδίνου, όπου έζησε και εργάστηκε για πέντε χρόνια, ενώ στη συνέχεια αποφοίτησε ως αριστούχος από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 2019.

Στην τηλεόραση έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη σειρά Το Κόκκινο Ποτάμι, έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στις Ψυχοκόρες του ANT1, ενώ συμμετείχε και στη σειρά Ο Γιατρός. Αυτή την περίοδο πρωταγωνιστεί στη δραματική σειρά του Mega Δυο Μαύρα Πουκάμισα. Παράλληλα, έχει πλούσια παρουσία στο θέατρο, έχοντας λάβει μέρος σε παραστάσεις όπως οι Όρνιθες, τα Παιχνίδια στη σοφίτα και το Απόρρητο.