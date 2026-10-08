Μαζί για το Παιδί - ΕΚΠΑ Έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος

«Εκπαίδευση STEM & Ήπιες Δεξιότητες» για 30 δημόσια σχολεία της Αττικής

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Μαζί Για Το Παιδί ΕΚΠΑ
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Το Μαζί για το Παιδί, σε συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), ξεκινά για το σχολικό έτος 2026–2027 τον νέο ετήσιο κύκλο του καινοτόμου προγράμματος «Εκπαίδευση STEM & Ήπιες Δεξιότητες» στο Μαράσλειο Διδασκαλείο.

Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, το πρόγραμμα συνεχίζεται για ακόμη μία χρονιά, προσφέροντας δωρεάν συμμετοχή σε 48 μαθητές και μαθήτριες της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού και της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, από 30 δημόσια σχολεία της Αττικής.

Μαζί για το Παιδί - ΕΚΠΑ Έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος

Το πρόγραμμα στοχεύει να φέρει τους εφήβους σε επαφή με τον συναρπαστικό κόσμο της εκπαίδευσης STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), μέσω βιωματικών και παιγνιωδών δραστηριοτήτων που συνδυάζουν θεωρία και πράξη, εστιάζοντας στην ενδυνάμωση των μαθητών σε θέματα τεχνολογίας, επιστημών και ψηφιακών δεξιοτήτων ως εργαλεία επίλυσης προβλημάτων του πραγματικού κόσμου.

Επιπλέον, μέσω του προγράμματος δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη 35 ήπιων δεξιοτήτων, όπως η συνεργασία, η διαχείριση συναισθημάτων, η λήψη αποφάσεων και η κριτική σκέψη, που συμβάλλουν ουσιαστικά στην αυτοπεποίθηση και την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Μαζί για το Παιδί - ΕΚΠΑ Έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος

Οι μαθητές και μαθήτριες χωρισμένοι σε δύο τμήματα (μαθητές και μαθήτριες Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού και μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου) συμμετέχουν στο πρόγραμμα δωρεάν, εξασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες για πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στα σύγχρονα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΕΚΠΑ στο Μαράσλειο Διδασκαλείο, υπό την καθοδήγηση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών συνεργατών.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την ευγενική χορηγία του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και του ομίλου εταιρειών ΓΕΚ Τέρνα, ενώ η PEPSICO προσφέρει χυμούς για τους μαθητές και τις μαθήτριες. 

Λίγα λόγια για το Μαζί για το Παιδί:

Το Μαζί για το Παιδί εργάζεται εδώ και 30 χρόνια για την προστασία χιλιάδων παιδιών στη χώρα μας. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών με στόχο κάθε παιδί σε κάθε γωνιά της Ελλάδας να έχει πρόσβαση σε βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και σε ίσες ευκαιρίες. 

Μαζί για το Παιδί - ΕΚΠΑ Έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος

Το έργο του Μαζί για το Παιδί επικεντρώνεται στην καταπολέμηση της φτώχειας, στην υγεία και την ψυχική υγεία, στην εκπαίδευση, καθώς και την υποστήριξη πληθυσμών που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. 

Είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (ΑΜΚΕ), που στηρίζεται σε πόρους από χορηγίες εταιρειών, δωρεές ιδιωτών και από τη διοργάνωση πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων εκδηλώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Περισσότερα www.mazigiatopaidi.gr
 

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