Στο ζήτημα της εξωτερικής του εμφάνισης και στα σχόλια που δέχεται για την αύξηση του βάρους του αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή Το Πρωινό. Ο αγαπημένος παρουσιαστής μίλησε ανοιχτά για τη μάχη που δίνει με τα κιλά, αποκαλύπτοντας πως η αλλαγή στην εικόνα του οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα υγείας, το οποίο ωστόσο επιλέγει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

«Ήμουν αδύνατος μέχρι τα 40»

Περιγράφοντας τις εμπειρίες του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εξομολογήθηκε πως το εντονότερο bullying της ζωής του το υφίσταται την τελευταία περίοδο. Όπως εξήγησε, η σωματική του διάπλαση δεν ήταν πάντα αυτή, καθώς μέχρι τη συμπλήρωση των 40 ετών διατηρούσε μια αδύνατη σιλουέτα με ελάχιστες αυξομειώσεις, σε αντίθεση με το σήμερα που, όπως ανέφερε, έχει φτάσει στα όρια της παχυσαρκίας.

Παράλληλα, εξέφρασε την δυσαρέσκειά σου για την ευκολία με την οποία ο κόσμος κρίνει και σχολιάζει, τονίζοντας πως κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τους πραγματικούς λόγους πίσω από την εικόνα του καθενός: «Δε θέλω να μιλήσω δημοσίως για το θέμα της υγείας μου, δεν αφορά και κανέναν», ξεκαθάρισε χαρακτηριστικά.

Η αλλαγή στάσης απέναντι στα προσβλητικά σχόλια

Αναφερόμενος στη διαχείριση τέτοιων συμπεριφορών, ο παρουσιαστής παραδέχθηκε ότι τα αρνητικά σχόλια συνεχίζουν να τον πληγώνουν και να τον πικραίνουν βαθιά. Ωστόσο, υπογράμμισε πως πλέον έχει αλλάξει στάση και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω.

Με αφορμή μάλιστα ένα πρόσφατο περιστατικό έξω από τον ραδιοφωνικό σταθμό όπου εργάζεται, όταν ένας περαστικός τον σχολίασε επικριτικά για τα κιλά του: «Αν μου κάνουν bullying θα το πω. Το πρωί ένας κύριος μου είπε έξω από το ραδιόφωνο "πωπω πάχυνες, πώς έγινες έτσι Γρηγόρη;" και του λέω "καμία καλημέρα θα μας πεις; Τι είναι αυτά που λες; Ξέρεις για ποιον λόγο έχω παχύνει". Πλέον απαντάω. Εκείνη την ώρα πικραίνομαι, με πληγώνει λίγο, αλλά αυτοσαρκάζομαι με αυτό».

Στη συνέχεια ξεκαθάρισε ότι μέρος των εσόδων της έκθεσής του θα πάνε στο Χαμόγελο του παιδιού για την καταπολέμηση του bullying γιατί «η επιθετικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο».