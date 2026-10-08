Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φιλοξενήθηκε στο Πρωινό την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρεται, κλείνοντας τη συνέντευξη, στην παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου στην εκπομπή και στην απόφασή του να μη φέρει κανέναν από τους δύο σε δύσκολη θέση.

«Θέλω να το αναφέρω για να μην ειπωθεί ότι το απέφυγα. Φέτος συνεργάζομαι με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Δεν πρόκειται να κάνω κάποια έκπληξη να τον φέρω εδώ, καθώς πρόκειται για προσωπικό σας ζήτημα. Σέβομαι απόλυτα και τους δυο σας και δεν ήθελα να παγιδεύσω ούτε εσένα ούτε εκείνον. Τις προηγούμενες ημέρες το έκανα θέμα στα αστεία, αλλά τώρα προτιμώ να το σεβαστώ. Το ξεκαθαρίζω απλώς για να μην αναρωτιέται ο κόσμος γιατί δε σε ρώτησα», εξήγησε ο παρουσιαστής.

«Πολύ καλά έκανες. Χαίρομαι που είναι εδώ ο Δημήτρης, καθώς η ελληνική τηλεόραση τον χρειάζεται. Εύχομαι ολόψυχα να έχετε μια εξαιρετική σεζόν», σχολίασε από την πλευρά του ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Όταν στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως σκοπεύει να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση «Τιτανικός», ο ηθοποιός συμπλήρωσε με χιούμορ: «Σας περιμένω στο θέατρο Embassy από Πέμπτη έως Κυριακή. Ελάτε να... πνιγούμε όλοι μαζί!», με τον παρουσιαστή να αναρωτιέται χαμογελώντας: «Λες να πάρω και τον Δημήτρη μαζί;».

Η κόντρα Τσιμιτσέλη - Ουγγαρέζου

Η διαμάχη ανάμεσα στον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025, όταν ο ηθοποιός ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος άσκησε έντονη δημόσια κριτική για τον τρόπο που χειρίστηκε ο Τσιμιτσέλης την τηλεοπτική του μετάβαση και τη στάση του απέναντι στους συνεργάτες του, εκφράζοντας παράλληλα το παράπονό του για τη συμπεριφορά του ως φίλου.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ύπηρξαν για χρόνια στενοί φίλοι /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η τοποθέτηση αυτή ενόχλησε σφοδρά τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος δήλωσε απογοητευμένος, τονίζοντας πως δεν δέχεται μαθήματα φιλίας από κάποιον που τον «έθαψε» δημόσια, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσωπική τους σχέση έλαβε τέλος.