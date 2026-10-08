Λιάγκας σε Τσιμιτσέλη για Ουγγαρέζο: «Δεν ήθελα να σας παγιδεύσω»

Όσα είπε ο παρουσιαστής στον ηθοποιό για την... κόντρα με τον συνεργάτη του

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Γιώργος Λιάγκας σε συνέντευξη με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη ανέφερε ότι σέβεται τη σχέση του με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και δεν ήθελε να τους φέρει σε δύσκολη θέση.
  • Ο Τσιμιτσέλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την παρουσία του Ουγγαρέζου στην τηλεόραση, ευχόμενος καλή σεζόν.
  • Η διαμάχη μεταξύ Τσιμιτσέλη και Ουγγαρέζου ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025 λόγω δημόσιας κριτικής του Ουγγαρέζου για τον Τσιμιτσέλη.
  • Ο Τσιμιτσέλης δήλωσε απογοητευμένος από την κριτική του Ουγγαρέζου και τόνισε ότι η προσωπική τους σχέση έχει τελειώσει.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης φιλοξενήθηκε στο Πρωινό την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026, με τον Γιώργο Λιάγκα να αναφέρεται, κλείνοντας τη συνέντευξη, στην παρουσία του Δημήτρη Ουγγαρέζου στην εκπομπή και στην απόφασή του να μη φέρει κανέναν από τους δύο σε δύσκολη θέση.

Λιάγκας σε Τσιμιτσέλη για Ουγγαρέζο: «Δεν ήθελα να σας παγιδεύσω»

«Θέλω να το αναφέρω για να μην ειπωθεί ότι το απέφυγα. Φέτος συνεργάζομαι με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Δεν πρόκειται να κάνω κάποια έκπληξη να τον φέρω εδώ, καθώς πρόκειται για προσωπικό σας ζήτημα. Σέβομαι απόλυτα και τους δυο σας και δεν ήθελα να παγιδεύσω ούτε εσένα ούτε εκείνον. Τις προηγούμενες ημέρες το έκανα θέμα στα αστεία, αλλά τώρα προτιμώ να το σεβαστώ. Το ξεκαθαρίζω απλώς για να μην αναρωτιέται ο κόσμος γιατί δε σε ρώτησα», εξήγησε ο παρουσιαστής. 

Ουγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Δε θέλω να τον δω, δε θα τα βρούμε»

«Πολύ καλά έκανες. Χαίρομαι που είναι εδώ ο Δημήτρης, καθώς η ελληνική τηλεόραση τον χρειάζεται. Εύχομαι ολόψυχα να έχετε μια εξαιρετική σεζόν», σχολίασε από την πλευρά του ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Λιάγκας σε Τσιμιτσέλη για Ουγγαρέζο: «Δεν ήθελα να σας παγιδεύσω»

Όταν στη συνέχεια ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως σκοπεύει να παρακολουθήσει τη θεατρική παράσταση «Τιτανικός», ο ηθοποιός συμπλήρωσε με χιούμορ: «Σας περιμένω στο θέατρο Embassy από Πέμπτη έως Κυριακή. Ελάτε να... πνιγούμε όλοι μαζί!», με τον παρουσιαστή να αναρωτιέται χαμογελώντας: «Λες να πάρω και τον Δημήτρη μαζί;».

H απάντηση του Ουγγαρέζου στον Τσιμιτσέλη: «Όταν το άκουσα ένιωσα αηδία»

Η κόντρα Τσιμιτσέλη - Ουγγαρέζου

Η διαμάχη ανάμεσα στον Γιάννη Τσιμιτσέλη και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2025, όταν ο ηθοποιός ανέλαβε την παρουσίαση της εκπομπής Όπου υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος άσκησε έντονη δημόσια κριτική για τον τρόπο που χειρίστηκε ο Τσιμιτσέλης την τηλεοπτική του μετάβαση και τη στάση του απέναντι στους συνεργάτες του, εκφράζοντας παράλληλα το παράπονό του για τη συμπεριφορά του ως φίλου.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ύπηρξαν για χρόνια στενοί φίλοι 

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος κι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ύπηρξαν για χρόνια στενοί φίλοι /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η τοποθέτηση αυτή ενόχλησε σφοδρά τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος δήλωσε απογοητευμένος, τονίζοντας πως δεν δέχεται μαθήματα φιλίας από κάποιον που τον «έθαψε» δημόσια, ξεκαθαρίζοντας ότι η προσωπική τους σχέση έλαβε τέλος.

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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