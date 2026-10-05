«Δε θέλω να τον δω», «Δε θέλω να τα βρούμε», «Δε με ενδιαφέρει αν έρθει καλεσμένος» είναι μόνο λίγες από τις ατάκες που είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του Γιώργου Λιάγκα πως ο ηθοποιός θα έρθει ως καλεσμένος στο Πρω1νό.

Οι δύο άντρες ήταν παλιά πολύ καλοί φίλοι και μάλιστα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής του «Ouga Challenge» το 2014, ενώ αργότερα το 2019 ξαναπήγε ως καλεσμένος.

Η φιλική σχέση των δύο ανδρών φέρεται να πέρασε κρίση το φθινόπωρο του 2025, όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παρουσίαζε την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τού άσκησε σκληρή κριτική, καθώς έκρινε πως αυτή την εκπομπή θα έπρεπε να την παρουσιάσει δημοσιογράφος.

«Η άποψή μου παραμένει ότι δεν είναι όλοι για όλα και πως ο συντονισμός μιας ενημερωτικής εκπομπής πρέπει να γίνεται από δημοσιογράφο», είχε πει μεταξύ άλλων.

Έκτοτε ξεκίνησε ένα πινγκ-πονγκ δηλώσεων και από τις δύο πλευρές.

Αποκορύφωμα της κόντρας τους ήταν η δήλωση του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο πως δε χωνεύει ούτε τα άντερά του και τον παρουσιαστή να αναφέρει πως νιώθει αηδία.