«Δε θέλω να τον δω», «Δε θέλω να τα βρούμε», «Δε με ενδιαφέρει αν έρθει καλεσμένος» είναι μόνο λίγες από τις ατάκες που είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του Γιώργου Λιάγκα πως ο ηθοποιός θα έρθει ως καλεσμένος στο Πρω1νό.
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Οι δύο άντρες ήταν παλιά πολύ καλοί φίλοι και μάλιστα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής του «Ouga Challenge» το 2014, ενώ αργότερα το 2019 ξαναπήγε ως καλεσμένος.
Η φιλική σχέση των δύο ανδρών φέρεται να πέρασε κρίση το φθινόπωρο του 2025, όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παρουσίαζε την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τού άσκησε σκληρή κριτική, καθώς έκρινε πως αυτή την εκπομπή θα έπρεπε να την παρουσιάσει δημοσιογράφος.
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«Η άποψή μου παραμένει ότι δεν είναι όλοι για όλα και πως ο συντονισμός μιας ενημερωτικής εκπομπής πρέπει να γίνεται από δημοσιογράφο», είχε πει μεταξύ άλλων.
Έκτοτε ξεκίνησε ένα πινγκ-πονγκ δηλώσεων και από τις δύο πλευρές.
Αποκορύφωμα της κόντρας τους ήταν η δήλωση του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο πως δε χωνεύει ούτε τα άντερά του και τον παρουσιαστή να αναφέρει πως νιώθει αηδία.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.