Ουγγαρέζος για Τσιμιτσέλη: «Δε θέλω να τον δω, δε θα τα βρούμε»

Οι δύο άλλοτε φίλοι, τώρα δε μιλάνε

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Επιμέλεια STAR.GR
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος δήλωσε ότι δεν θέλει να δει τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και δεν ενδιαφέρεται αν έρθει καλεσμένος.
  • Η φιλία τους έχει κλονιστεί από το 2025, όταν ο Ουγγαρέζος άσκησε σκληρή κριτική στην εκπομπή του Τσιμιτσέλη.
  • Ο Ουγγαρέζος πιστεύει ότι η παρουσίαση ενημερωτικών εκπομπών πρέπει να γίνεται από δημοσιογράφους.
  • Η κόντρα τους περιλαμβάνει δηλώσεις αμοιβαίας αποδοκιμασίας και προσωπικών επιθέσεων.
  • Ο Τσιμιτσέλης είχε δηλώσει ότι δεν αντέχει τον Ουγγαρέζο, ο οποίος απάντησε με αηδία.

«Δε θέλω να τον δω», «Δε θέλω να τα βρούμε», «Δε με ενδιαφέρει αν έρθει καλεσμένος» είναι μόνο λίγες από τις ατάκες που είπε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη του Γιώργου Λιάγκα πως ο ηθοποιός θα έρθει ως καλεσμένος στο Πρω1νό.

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στην εκπομπή που παρουσιάζει ο Γιώργος Λιάγκας "Το Πρω1νό"

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Οι δύο άντρες ήταν παλιά πολύ καλοί φίλοι και μάλιστα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ήταν ο πρώτος καλεσμένος της εκπομπής του «Ouga Challenge» το 2014, ενώ αργότερα το 2019 ξαναπήγε ως καλεσμένος.

Η φιλική σχέση των δύο ανδρών φέρεται να πέρασε κρίση το φθινόπωρο του 2025, όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης παρουσίαζε την εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος τού άσκησε σκληρή κριτική, καθώς έκρινε πως αυτή την εκπομπή θα έπρεπε να την παρουσιάσει δημοσιογράφος.

H απάντηση του Ουγγαρέζου στον Τσιμιτσέλη: «Όταν το άκουσα ένιωσα αηδία»

«Η άποψή μου παραμένει ότι δεν είναι όλοι για όλα και πως ο συντονισμός μιας ενημερωτικής εκπομπής πρέπει να γίνεται από δημοσιογράφο», είχε πει μεταξύ άλλων. 

Έκτοτε ξεκίνησε ένα πινγκ-πονγκ δηλώσεων και από τις δύο πλευρές. 

Αποκορύφωμα της κόντρας τους ήταν η δήλωση του Γιάννη Τσιμιτσέλη για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο πως δε χωνεύει ούτε τα άντερά του και τον παρουσιαστή να αναφέρει πως νιώθει αηδία.

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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΥΓΓΑΡΕΖΟΣ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΜΙΤΣΕΛΗΣ
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