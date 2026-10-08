Α. Καναρέλη: Η τραγουδίστρια που γεννήθηκε χωρίς μύτη, στόμα & ουρανίσκο

Διηγήθηκε στην ιστορία της στον Πρώτο Καφέ με τη Ζήνα

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Ελλαδα
Πηγή: Πρώτος Καφές με τη Ζήνα
Όσα είπε η Αιμιλία Καναρέλη στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η 26χρονη Αιμιλία Καναρέλη γεννήθηκε με διπλή σχιστία χείλους και υπερώας, χωρίς μύτη, στόμα και ουρανίσκο.
  • Από την ηλικία του ενός έτους υποβλήθηκε σε πολλές χειρουργικές επεμβάσεις μέχρι τα 17 της χρόνια, ταξιδεύοντας στο Παρίσι.
  • Η μουσική αποτέλεσε θεραπεία για την Αιμιλία, βοηθώντας την στην ομιλία και προσφέροντάς της καταφύγιο από το bullying.
  • Συμμετείχε στο ελληνικό The Voice το 2019 και φέτος στο γαλλικό The Voice, ενώ συνεργάζεται με τη Minos EMI.
  • Μοιράζεται την ιστορία της για να ενδυναμώσει γονείς παιδιών με παρόμοια προβλήματα, όχι για να προκαλέσει λύπηση.

Η 26χρονη τραγουδίστρια Αιμιλία Καναρέλη που έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό από μουσικό διαγωνισμό, βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής Πρώτος Καφές με τη Ζήνα και μοιράστηκε την προσωπική της ιστορία και το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε σε πολύ μικρή ηλικία.  

Η ιστορία της Αιμιλίας που συγκίνησε με το βίντεο για τη «διαφορετικότητα»

Γεννήθηκε με διπλή σχιστία χείλους και υπερώας. Πρόκειται για διακοπή της συνέχειας του άνω χείλους και των δύο πλευρών και του ουρανίσκου. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι γεννήθηκε χωρίς μύτη, στόμα και ουρανίσκο.  

Αιμιλία Καναρέλη: Η τραγουδίστρια που γεννήθηκε χωρίς μύτη, στόμα, ουρανίσκο

Από τις πρώτες ημέρες της ζωής της χρειάστηκε να υποβληθεί σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, τα οποία συνεχίστηκαν μέχρι τα 17 της χρόνια, με την οικογένειά της να ταξιδεύει στο Παρίσι για τις επεμβάσεις. 

«Ξεκίνησα από τον πρώτο χρόνο και τελείωσα στα 17 μου», ανέφερε μιλώντας στη Ζήνα Κουτσελίνη.  

Με πατέρα ορθοδοντικό και μητέρα παιδοδοντίατρο, μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον που τη βοήθησε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες.  

Αιμιλία Καναρέλη: To εκ γενετής πρόβλημα υγείας και τα χειρουργεία

Αιμιλία Καναρέλη: «Μέσα στην ατυχία μου βγήκα τυχερή» 

Η Αιμιλία φοίτησε σε γαλλικό σχολείο και έζησε μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. 

Η μουσική μπήκε στη ζωή της αρχικά ως μέρος της θεραπείας της. Οι γιατροί στο Παρίσι είχαν συμβουλεύσει τους γονείς της να ξεκινήσει φωνητική, καθώς το τραγούδι μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά στην ομιλία. 

«Ξεκίνησε σαν θεραπεία και γι’ αυτό τον λόγο μ’ αρέσει πλέον να βρίσκομαι πάνω στη σκηνή και να τραγουδάω», δήλωσε. 

Η ίδια θεωρεί ότι η μουσική αποτέλεσε το καταφύγιό της, ιδιαίτερα στις περιόδους που βίωσε bullying λόγω της εμφάνισής της. 

«Δεν απαντούσα. Έγραφα τραγούδια. Και μέσα στην ατυχία μου βγήκα τυχερή εν τέλει», εξομολογήθηκε.  

Αιμιλία Καναρέλη

Όπως εξήγησε, δε μιλά για την περιπέτειά της προκειμένου να προκαλέσει λύπηση, αλλά για να δώσει δύναμη σε γονείς που τα παιδιά τους μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα. 

«Δε μοιράζομαι την ιστορία μου για να με λυπηθεί ο κόσμος. Τη μοιράζομαι γιατί δε φαντάζεστε πόσες μανούλες μου στέλνουν ότι και το δικό μας παιδάκι έχει γεννηθεί με διπλή σχιστία», ανέφερε. 

Μάλιστα, αποκάλυψε πως μία μητέρα τής έστειλε μήνυμα λέγοντάς της ότι οι γιατροί τής είχαν προτείνει διακοπή της κύησης, όμως αν γνώριζε την ιστορία της Αιμιλίας, δε θα είχε πάρει την ίδια απόφαση. 

Η πορεία της στη μουσική - Από το ελληνικό στο γαλλικό «The Voice» 

Τον Νοέμβριο του 2019 η Αιμιλία συμμετείχε στο ελληνικό The Voice, ενώ φέτος δήλωσε συμμετοχή στο The Voice της Γαλλίας, όπου πέρασε με επιτυχία τις οντισιόν. 

Παράλληλα, συνεχίζει τη δισκογραφική της πορεία με τη Minos EMI, με την οποία συνεργάζεται τα τελευταία χρόνια. 

Η Αιμιλία έχει γράψει και δικά της τραγούδια, μεταξύ των οποίων ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι που αφορά τη δική της ιστορία και ονομάζεται «Το στόμα του λύκου». 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα 

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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΝΑΡΕΛΗ
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