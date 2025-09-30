Η ιστορία της Αιμιλίας που συγκίνησε με το βίντεο για τη «διαφορετικότητα»

Η Αιμιλία Καναρέλη είναι η 25χρονη τραγουδίστρια που κατάφερε να συγκινήσει με ένα βίντεο της σχετικά με τη διαφορετικότητα, το οποίο δημοσίευσε στα social media, στις 10 Σεπτεμβρίου. To βίντεο μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral. Η ίδια εξομολογείται πως μεγάλωσε κι εκείνη «διαφορετική», καθώς γεννήθηκε με διπλησχιστία, αλλά πως δεν έπαψε ποτέ να ονειρεύεται.

«Το ανέβασα τελείως αυθόρμητα, όπως είχα ανεβάσει κι άλλα βιντεάκια στα social με τους μαθητές μου. Δουλεύω στην “Εστία”, ένα φιλανθρωπικό σωματείο, το οποίο υποστηρίζει άτομα με νοητική υστέρηση και άτομα με σύνδρομο Down. Κάνουμε μουσική, τραγούδι, μουσικοκινητική», περιέγραψε αρχικά στην εκπομπή Buongiorno.

«Έχω μεγαλώσει κι εγώ “διαφορετική” με διπλησχιστία (υπερωιοσχιστία ή κοινώς λυκόστομα), οπότε κάπως έτσι θέλησα να μοιραστώ αυτό το τόσο απλό και αυτονόητο μήνυμα: ότι όλοι είμαστε όμορφοι. Προφανώς κι εγώ έχω υποστεί bullying πάρα πολύ κι από μικρή ηλικία. Ουσιαστικά, εγώ δεν είχα μύτη, χείλος και ουρανίσκο. Έχω κάνει πολλά χειρουργεία και πολλή λογοθεραπεία για να μιλάω σωστά, γιατί τα παιδάκια αυτά μιλούν ένρινα. Πολλές φορές, όταν ήμουν μικρή, έλεγα “γιατί εγώ”, αλλά πλέον κι εγώ θα πω “και τι πειράζει”, όπως μας είπε η Στελλίτσα», συνέχισε η Αιμιλία.

Αιμιλία Καναρέλη: Το συγκινητικό βίντεο για τη διαφορετικότητα που έγινε viral

Στο βίντεο φαίνεται η Αιμιλία καθώς κάνει κάποιες ερωτήσεις στη μαθήτριά της, τη Στελλίτσα. Η 25χρονη εκτός από την επαγγελματική ενασχόλησή της με το τραγούδι, εργάζεται στο φιλανθρωπικό σωματείο, “Εστία”, κάνοντας μαθήματα μουσικής και τραγουδιού σε άτομα με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down.

Στις ερωτήσεις, αν πειράζει κάποιος να έχει μπλε μάτια ή καστανά μάτια, να είναι ψηλός ή κοντός, να έχει σημάδια ή να μην έχει, να έχει χεράκια ή να μην έχει… η Στελλίτσα απαντά «δεν πειράζει». «Μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον άλλον για την εμφάνισή του;» ρωτάει η Αιμιλία, με τη Στελλίτσα να απαντά: «Δεν μπορούμε. Μπορεί και να στεναχωρηθεί, γι’ αυτό δεν κοροϊδεύουμε».

«Άρα είμαστε όλοι διαφορετικοί κι όλοι όμορφοι», καταλήγει το βίντεο, με τη μία να χαρίζει απλόχερα την αγκαλιά της στην άλλη.

«Υπάρχει ελπίδα», γράφει στη λεζάντα του βίντεο η Αιμιλία Καναρέλη, με το βίντεο να συνοδεύει πληθώρα σχολίων, για τη συγκίνηση που προκάλεσε.

Αιμιλία Καναρέλη: «Η μουσική ήταν το καταφύγιό μου»

Η Αιμιλία εξομολογήθηκε πως ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς οι γονείς της είναι γιατροί και ήξεραν πού να απευθυνθούν.

«Κάπως έτσι μπήκε και η μουσική στη ζωή μου. Ξεκίνησε ως θεραπεία και μετά έγινε ο φύλακας άγγελός μου. Ξεκίνησα να εκφράζω όσα με στεναχωρούσαν μέσα από τη μουσική. Ήταν το καταφύγιό μου», εξομολογήθηκε.

«Δε φεύγει ποτέ αυτό από την ψυχή μας. Δηλαδή, πολύς κόσμος θα σου πει “μα γύρνα σελίδα”. Πώς τη γυρνάς, δεν τη γυρνάς. Ξυπνάς στον καθρέφτη και σε βλέπεις και είναι εκεί η ιστορία σου. Τη βλέπεις κάθε μέρα», είπε.

Η Αιμιλία Καναρέλη συμμετείχε στο “The Voice”, το 2019. Όπως περιέγραψε, θυμάται έναν συγκεκριμένο συμμαθητή της, ο οποίος κάθε φορά που την κοιτούσε, την έδειχνε με το δάχτυλο και γελούσε.

«Το 2019 όταν πήγα στο Voice, ο ίδιος, ενώ είχαμε να μιλήσουμε χρόνια, μου έστειλε “συγχαρητήρια”. Το λέω και ανατριχιάζω. Και λέω, κοίταξε να δεις, μεγαλώνουμε και βάζουμε μυαλό», κατέληξε.

