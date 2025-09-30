Η ιστορία της Αιμιλίας που συγκίνησε με το βίντεο για τη «διαφορετικότητα»

Έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες- Ποια είναι η 25χρονη τραγουδίστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 17:00 Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ
30.09.25 , 16:35 Bαγιαννίδης: Τι ονειρευόταν από μικρό παιδί
30.09.25 , 16:26 Αθηνά Ρηγοπούλου: Η κόρη της Τζένης Βάνου μιλά για την υιοθεσία
30.09.25 , 16:16 Αποφυλακίστηκε o πρώην αστυνομικός Tiktoker που κατηγορείται για ναρκωτικά
30.09.25 , 16:07 Ο Γιώργος Γιαννιάς έγινε «ψαράς»
30.09.25 , 16:05 Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δεν υπάρχει μέλλον, απ’ ό,τι βλέπω»
30.09.25 , 15:55 Απεργία 1/10: Τι ισχύει για φροντιστήρια και ιδιωτικά σχολεία
30.09.25 , 15:48 Θρίλερ με τον θάνατο της Χρονοπούλου - Τι κατέθεσε νέος μάρτυρας
30.09.25 , 15:48 Bronze διάκριση για τον Χρυσό Οδηγό στα Compliance Awards 2025
30.09.25 , 15:47 Εριέττα Κούρκουλου: Με τα παιδιά της στο Κατάκολο στο σπίτι του παππού της
30.09.25 , 15:35 Ιωάννα Τούνη: Η μεγάλη αλλαγή που έκανε στο σαλόνι της - Ο ροζ καναπές!
30.09.25 , 15:22 Μισέλ Φάιφερ: Η βραβευμένη ηθοποιός έγινε γιαγιά - «Είναι ονειρεμένο»
30.09.25 , 15:20 Η ιστορία της Αιμιλίας που συγκίνησε με το βίντεο για τη «διαφορετικότητα»
30.09.25 , 15:12 Παράνομα καπνικά προϊόντα: Συνελήφθη κινέζος με πάνω από 200.000 ευρώ
30.09.25 , 15:04 «Ό,τι συνέβη με τον Μπισμπίκη θα μπορούσε να συμβεί στον καθένα μας»
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
Τροχαίο Μπισμπίκης: «Κινδύνευσαν τα εγγόνια μου»
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Εριέττα Κούρκουλου: Με τα παιδιά της στο Κατάκολο στο σπίτι του παππού της
Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
Αποφυλακίστηκε o πρώην αστυνομικός Tiktoker που κατηγορείται για ναρκωτικά
Το «Πόθεν Έσχες» Κικίλια - Μπαλατσινού: Οι καταθέσεις και τα ακίνητα
Ιωάννα Τούνη: Σε βάπτιση με τον γιο της, Πάρη - Το κοστούμι που του φόρεσε
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Αιμιλία Καναρέλη: Η τραγουδίστρια που συγκίνησε για τη «διαφορετικότητα» - Τι είπε στην εκπομπή Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Αιμιλία Καναρέλη είναι η 25χρονη τραγουδίστρια που κατάφερε να συγκινήσει με ένα βίντεο της σχετικά με τη διαφορετικότητα, το οποίο δημοσίευσε στα social media, στις 10 Σεπτεμβρίου. To βίντεο μέσα σε λίγες ώρες έγινε viral. Η ίδια εξομολογείται πως μεγάλωσε κι εκείνη «διαφορετική», καθώς γεννήθηκε με διπλησχιστία, αλλά πως δεν έπαψε ποτέ να ονειρεύεται.

«Το ανέβασα τελείως αυθόρμητα, όπως είχα ανεβάσει κι άλλα βιντεάκια στα social με τους μαθητές μου. Δουλεύω στην “Εστία”, ένα φιλανθρωπικό σωματείο, το οποίο υποστηρίζει άτομα με νοητική υστέρηση και άτομα με σύνδρομο Down. Κάνουμε μουσική, τραγούδι, μουσικοκινητική», περιέγραψε αρχικά στην εκπομπή Buongiorno.

Η ιστορία της Αιμιλίας που συγκίνησε με το βίντεο για τη «διαφορετικότητα»

«Έχω μεγαλώσει κι εγώ “διαφορετική” με διπλησχιστία (υπερωιοσχιστία ή κοινώς λυκόστομα), οπότε κάπως έτσι θέλησα να μοιραστώ αυτό το τόσο απλό και αυτονόητο μήνυμα: ότι όλοι είμαστε όμορφοι. Προφανώς κι εγώ έχω υποστεί bullying πάρα πολύ κι από μικρή ηλικία. Ουσιαστικά, εγώ δεν είχα μύτη, χείλος και ουρανίσκο. Έχω κάνει πολλά χειρουργεία και πολλή λογοθεραπεία για να μιλάω σωστά, γιατί τα παιδάκια αυτά μιλούν ένρινα. Πολλές φορές, όταν ήμουν μικρή, έλεγα “γιατί εγώ”, αλλά πλέον κι εγώ θα πω “και τι πειράζει”, όπως μας είπε η Στελλίτσα», συνέχισε η Αιμιλία. 

Αιμιλία Καναρέλη: Το συγκινητικό βίντεο για τη διαφορετικότητα που έγινε viral

Στο βίντεο φαίνεται η Αιμιλία καθώς κάνει κάποιες ερωτήσεις στη μαθήτριά της, τη Στελλίτσα. Η 25χρονη εκτός από την επαγγελματική ενασχόλησή της με το τραγούδι, εργάζεται στο φιλανθρωπικό σωματείο, “Εστία”, κάνοντας μαθήματα μουσικής και τραγουδιού σε άτομα με νοητική υστέρηση και σύνδρομο Down.

Στις ερωτήσεις, αν πειράζει κάποιος να έχει μπλε μάτια ή καστανά μάτια, να είναι ψηλός ή κοντός, να έχει σημάδια ή να μην έχει, να έχει χεράκια ή να μην έχει… η Στελλίτσα απαντά «δεν πειράζει». «Μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον άλλον για την εμφάνισή του;» ρωτάει η Αιμιλία, με τη Στελλίτσα να απαντά: «Δεν μπορούμε. Μπορεί και να στεναχωρηθεί, γι’ αυτό δεν κοροϊδεύουμε».

«Άρα είμαστε όλοι διαφορετικοί κι όλοι όμορφοι», καταλήγει το βίντεο, με τη μία να χαρίζει απλόχερα την αγκαλιά της στην άλλη.

«Υπάρχει ελπίδα», γράφει στη λεζάντα του βίντεο η Αιμιλία Καναρέλη, με το βίντεο να συνοδεύει πληθώρα σχολίων, για τη συγκίνηση που προκάλεσε.

Αιμιλία Καναρέλη: «Η μουσική ήταν το καταφύγιό μου»

Η Αιμιλία εξομολογήθηκε πως ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, καθώς οι γονείς της είναι γιατροί και ήξεραν πού να απευθυνθούν. 

«Κάπως έτσι μπήκε και η μουσική στη ζωή μου. Ξεκίνησε ως θεραπεία και μετά έγινε ο φύλακας άγγελός μου. Ξεκίνησα να εκφράζω όσα με στεναχωρούσαν μέσα από τη μουσική. Ήταν το καταφύγιό μου», εξομολογήθηκε.

«Δε φεύγει ποτέ αυτό από την ψυχή μας. Δηλαδή, πολύς κόσμος θα σου πει “μα γύρνα σελίδα”. Πώς τη γυρνάς, δεν τη γυρνάς. Ξυπνάς στον καθρέφτη και σε βλέπεις και είναι εκεί η ιστορία σου. Τη βλέπεις κάθε μέρα», είπε. 

Η Αιμιλία Καναρέλη συμμετείχε στο “The Voice”, το 2019. Όπως περιέγραψε, θυμάται έναν συγκεκριμένο συμμαθητή της, ο οποίος κάθε φορά που την κοιτούσε, την έδειχνε με το δάχτυλο και γελούσε.

«Το 2019 όταν πήγα στο Voice, ο ίδιος, ενώ είχαμε να μιλήσουμε χρόνια, μου έστειλε “συγχαρητήρια”. Το λέω και ανατριχιάζω. Και λέω, κοίταξε να δεις, μεγαλώνουμε και βάζουμε μυαλό», κατέληξε. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΙΜΙΛΙΑ ΚΑΝΑΡΕΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top