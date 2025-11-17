GNTM: «Ρε, φιλιούνται κανονικά!» - Αποχωρεί ένα ζευγάρι!

Μη χάσετε το νέο επεισόδιο του διαγωνισμού μόδας

Στο επεισόδιο του GNTM την Παρασκευή 14/11 ο Μιχάλης Μ. ήταν ο παίκτης με τη λιγότερο καλή προσπάθεια από όλους και έτσι, αποχώρησε από τον διαγωνισμό μόδας.

Παρασκευή 21/11 το GNTM επιστρέφει με ένα επεισόδιο που – όπως φαίνεται ήδη από το τρέιλερ – θα φέρει ένταση, ρομαντισμό, αλλά και τη μεγαλύτερη ανατροπή της σεζόν: αποχώρηση ζευγαριού! Δύο δηλαδή, διαγωνιζόμενων! 

Η φωτογράφιση της εβδομάδας έχει τίτλο «One Breath» και απαιτεί από τα ζευγάρια των διαγωνιζόμενων να μπουν κυριολεκτικά στα βαθιά, αφού πραγματοποιείται μέσα σε πισίνα, με concept που επικεντρώνεται στη σύνδεση, την τρυφερότητα και το συναίσθημα. Οι συμμετέχοντες πρέπει να δημιουργήσουν εικόνες όπου κοιτάζονται τρυφερά στα μάτια, αγγίζονται, ή – αν μπορούν – φτάνουν μέχρι και στο φιλί, προκειμένου να αποδώσουν αυθεντικά την ιστορία που ζητεί το creative team.

Το τρέιλερ δείχνει ήδη ότι οι απαιτήσεις της φωτογράφισης δημιουργούν αμηχανία, συζητήσεις αλλά και… ζήλια. Οι παίκτες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στο επαγγελματικό και στο προσωπικό, ενώ κάποιοι νιώθουν ότι τα όρια δοκιμάζονται. «Αν ζητήσουν φιλί, θα σε φιλήσω, να ξέρεις», ακούγεται να λέει ο Εδουάρδο.

gntm

Την ίδια στιγμή άλλοι σοκάρονται με αυτό που αντικρύζουν: «Ρε, φιλούνται κανονικά!» ενώ δεν λείπουν και οι εντάσεις, με ατάκες όπως «Δεν την ανάγκασαν κανείς να φιληθεί» που υποδηλώνουν πως κάποιοι βλέπουν τις σκηνές από διαφορετική σκοπιά.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και οι κριτές θέτουν ξεκάθαρα το concept: «Ο τίτλος είναι One Breath. Θέλουμε αγγίγματα, θέλουμε βλέμματα. Αν καταφέρετε να δώσετε και το φιλί του γάμου, εξαιρετικά»! 

Η πρόκληση λοιπόν δεν είναι μόνο τεχνική — είναι βαθιά συναισθηματική. Και κάπου εκεί έρχεται η μεγάλη ανατροπή: η διπλή αποχώρηση, όπου φεύγει ένα ολόκληρο ζευγάρι, αναγκάζοντας τους παίκτες να λειτουργήσουν πραγματικά ως ομάδα, γνωρίζοντας πως το λάθος του ενός μπορεί να κοστίσει και στους δύο.

gntm trailer 21/11

Η συγκεκριμένη δοκιμασία εντάσσεται στο πλήρως ανανεωμένο πλαίσιο του GNTM νέας εποχής. Η παραγωγή έχει επανασχεδιάσει ολοκληρωτικά τον διαγωνισμό, με νέα αισθητική, μοντέρνα concepts και μια δυναμική, εξελισσόμενη δομή που θυμίζει περισσότερο ένα fashion lab, όπου τα μοντέλα δοκιμάζονται σε πολλαπλά επίπεδα. Κάθε challenge έχει σκοπό όχι απλώς να βγάλει μια ωραία φωτογραφία, αλλά να χτίσει επαγγελματίες με πραγματική άποψη και ταυτότητα.

Στο κέντρο όλων βρίσκεται η νέα κριτική επιτροπή, ένα πάντρεμα τριών γενεών μόδας:

  • Λάκης Γαβαλάς, ο θρύλος της ελληνικής μόδας, με το καυστικό χιούμορ και την ολοκληρωμένη αισθητική του.
  • Άγγελος Μπράτης, με την απόλυτη τεχνική γνώση και τη διεθνή σχεδιαστική εμπειρία.
  • Έντι Γαβριηλίδης, ο νεότερος της ομάδας, που φέρνει το διεθνές, σύγχρονο βλέμμα από το Λονδίνο.

Την καλλιτεχνική επιμέλεια των challenges υπογράφει η πάντα εκρηκτική Ζενεβιέβ Μαζαρί, ενώ σε κομβικό ρόλο επιστρέφει η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ως Competition Director & Model Mentor, δίνοντας πιο ουσιαστικό mentoring από ποτέ και συμμετέχοντας στις τελικές αποφάσεις.

Το νέο GNTM κάνει σαφές πως «ό,τι ήξερες… ξαναγράφεται». Και το επεισόδιο της Παρασκευής 21/11, με την απαιτητική underwater φωτογράφιση, τις δοκιμασίες σχέσης και συνεργασίας και την πρώτη αποχώρηση ζευγαριού, φαίνεται ότι θα αποτελέσει μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της σεζόν. Μην το χάσετε!

