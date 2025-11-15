GNTM: Γιασμίν ή Μιχάλης; Ποιος αποχώρησε από τον διαγωνισμό;

Η αγωνία κορυφώθηκε στο επεισόδιο του GNTM, αφού μετά από μία ακόμα δοκιμασία, έφτασε η κρίσιμη στιγμή της αποχώρησης.

Ο Μιχάλης κι η Γιασμίν, ήταν τα δύο εκκολαπτόμενα μοντέλα που δεν τα πήγαν καλά στη φωτογράφισή τους, με αποτέλεσμα να βρεθούν... στον τάκο.

GNTM: Ο Μιχάλης κι η Γιασμίν βρέθηκαν ένα βήμα πριν την αποχώρηση!

«Δεν τα πήγα καλά, είναι αλήθεια. Νόμιζα πως είχα μπει στο ρόλο γενικότερα, αλλά οι παίκτες που είχα δίπλα μου ήταν πολύ δυνατοί και δεν ήμουν εγώ η πρωταγωνίστρια», είπε η Γιασμίν στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Αυτό είναι αλήθεια. Κι όσο προχωράει το GNTM, τόσο πιο δυνατό θα γίνεται. Η αλλαγή σας είναι ραγδαία, γίνεστε καλύτεροι κάθε μέρα. Όταν κάποιος μένει πίσω, αυτό φαίνεται έντονα. Είναι δύσκολο να ακολουθείς τους άλλους όταν φεύγουν δέκα βήματα μπροστά. Δεν μπορείς να μένεις στάσιμη. Πρέπει να είσαι συνέχεια προετοιμασμένη», σχολίασε η Ηλιάνα.

GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σχολίασε στη Γιασμίν και τον Μιχάλη τις αδυναμίες τους!

«Μιχάλη και για σένα το ίδιο ισχύει. Σου έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές ότι είσαι πανέμορφος, κούκλος. Τα μάτια σου, οι γωνίες σου, το πώς γράφεις, το κορμί σου... όλα είναι μαγικά. Κι ακόμα, μένεις εγκλωβισμένος. Καταβάλεις προσπάθεια;», είπε στον Μιχάλη.

GNTM: Ο Μιχάλης είναι το μοντέλο που αποχωρεί!

«Ένας από τους δύο έχει την ευκαιρία να παραμείνει στο σπίτι του GNTM. Κι αυτός ή αυτή είναι... η Γιασμίν!», ανακοίνωσε η Ηλιάνα, δίνοντας τη φωτογραφία στη Γιασμίν. Έτσι, ο Μιχάλης είναι ο παίκτης που αποχωρεί!

GNTM: Μια σφιχτή αγκαλιά ανάμεσα στον Μιχάλη και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου

«Μιχάλη μου, αυτά τα μάτια δε θα τα ξεχάσω εύκολα. Καλά κι αυτή την αγκαλιά! Κοίτα, αν έτσι έμπαινες στα σετ...», του είπε η Ηλιάνα, με τον διαγωνιζόμενο να της χαρίζει μια πολύ σφικτή αγκαλιά. Στη συνέχεια ο παίκτης ευχαρίστησε και τους κριτές που του είπαν τα καλύτερα.

GNTM: «Θα μου μείνει αξέχαστο όλο αυτό», δήλωσε ο Μιχάλης

«Ήξερα ότι θα υπάρχει ανταγωνισμός κι ότι δε θα φτάσω τόσο εύκολα μέχρι το τέλος. Ήθελα βήμα-βήμα να πάρω όσο πιο πολλά μπορώ από αυτόν τον διαγωνισμό. Θα μου μείνει αξέχαστο όλο αυτό», σχολίασε ο Μιχάλης στο cue του.

GNTM: Ο Μιχάλης δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του

Με δάκρυα στα μάτια αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του. «Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πέρασα απίστευτα όσο καιρό κράτησε όλο αυτό, τέλος πάντων... Σας εύχομαι τα καλύτερα. Να τα πάτε υπέροχα όλοι. Εύχομαι να φτάσετε... όσο πιο ψηλά μπορείτε. Να σας δώσω να φτάσετε στο τελικό όλοι σας. Δηλαδή, παιδιά, ευχαριστώ», είπε ο Μιχάλης φοβερά συγκινημένος.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM