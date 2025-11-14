GNTM: Σε ποιον έδωσε το disadvantage η Μιχαέλα - Ποιον δυσκόλεψε;

Κι όμως... επέλεξε φίλο της!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.11.25 , 22:10 GNTM: «Η Ξένια προσπάθησε να τους χαντακώσει όλους!»
14.11.25 , 21:57 Κωνσταντίνος Μπογδάνος: Η ερωτική εξομολόγηση στη σύζυγό του
14.11.25 , 21:35 GNTM: Πώς μοίρασε τους ρόλους η Ζενεβιέβ;
14.11.25 , 21:30 GNTM: Σε ποιον έδωσε το disadvantage η Μιχαέλα - Ποιον δυσκόλεψε;
14.11.25 , 21:25 GNTM: Απαιτητικό το concept της αποψινής φωτογράφισης
14.11.25 , 21:18 Γλυκά Νερά: Διακινητές άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο
14.11.25 , 21:15 GNTM: Τα μοντέλα αποκαλύπτονται μέσω του παιχνιδιού «Θάρρος ή Αλήθεια»
14.11.25 , 21:14 Κλήρωση Eurojackpot 14/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 18.000.000 ευρώ
14.11.25 , 21:12 Ρομά Άρπαξαν 7,5 Εκατ. Ευρώ Με Τη Μέθοδο Της... Λεκάνης!
14.11.25 , 21:08 Μαρούσι: Άγριος Ξυλοδαρμός Παιδιού Στη Μέση Του Δρόμου
14.11.25 , 21:05 Νέο Audi Q3: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
14.11.25 , 21:03 Έρωτας με διαφορά: Η ρομαντική σειρά με τους Ξυλά - Μίχα επιστρέφει!
14.11.25 , 20:41 «Η σπείρα έφαγε 250.000 ευρώ από τον Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε»
14.11.25 , 20:23 Omoda & Jaecoo: Τώρα είναι πιο εύκολο να τα αποκτήσετε
14.11.25 , 20:16 Τσιμιτσέλης για Λασκαράκη: «Ο χωρισμός μας εξελίχθηκε καλά στην πορεία του»
«Η σπείρα έφαγε 250.000 ευρώ από τον Παντελίδη το βράδυ που σκοτώθηκε»
Κλήρωση Eurojackpot 14/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 18.000.000 ευρώ
Διαζύγιο μετά από 15 χρόνια γάμου για πασίγνωστη Ελληνίδα τραγουδίστρια
Γλυκά Νερά: Διακινητές άρπαξαν και βασάνισαν 16χρονο
Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Πρόβα νυφικού για την Αμαλία Κωστοπούλου - Σε διάσημο ατελιέ στο LA
Πήγαν στο First Dates αλλά ανακάλυψαν ότι... γνωρίζονται ήδη!
Iωάννα Τούνη: Ποιοι είναι οι άνδρες που κατηγορούνται για το ροζ βίντεο
Άγ. Δημήτριος: Βίντεο λίγο μετά τον εμβολισμό των αστυνομικών από Ρομά
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μιχαέλα, ως νικήτρια του τελευταίου πλατό του GNTM, ήταν αυτή που επέλεξε τις τριάδες και τη σειρά φωτογράφισης, όμως ήταν αυτή που θα έδινε και το disadvantage.

GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε στη Μιχαέλα ότι πρέπει να δώσει το disadvantage

GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε στη Μιχαέλα ότι πρέπει να δώσει το disadvantage

«Μιχαέλα, μένεις ακόμα εδώ, δεν έχουμε τελειώσει. Έχω ένα ακόμα twist. Εφόσον λοιπόν έχουμε κάνει τώρα τις πέντε τριάδες κι έχεις επιλέξει τη δική σου, τώρα έχεις ένα ακόμα πλεονέκτημα. Θα επιλέξεις ένα άτομο, το οποίο ανήκει σε μια τριάδα που έχεις φτιάξει ήδη και θα μπεις μέσα στο σετ και θα προσπαθήσεις να το δυσκολέψεις, να κλέψεις εσύ την παράσταση», ανακοίνωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πριν τη δοκιμασία. 

GNTM: Η Μιχαέλα έδωσε το disadvantage στη νέα φωτογραφική δοκιμασία

GNTM: Η Μιχαέλα έδωσε το disadvantage στη νέα φωτογραφική δοκιμασία

«Ποιο άτομο θες να δυσκολέψεις, αγόρι ή κορίτσι;» ρώτησε η Ηλιάνα, με εκείνη να απαντάει: «Αγόρι». «Ποιο αγόρι θες να δυσκολέψεις;», ρώτησε η Ηλιάνα. «Τον Νάρκισσο!» αποκάλυψε η Μιχαέλα. 

GNTM: Τα μοντέλα αποκαλύπτονται μέσω του «Θάρρος ή Αλήθεια»

GNTM: Στον Νάρκισσο δεν άρεσε η κίνηση της... φίλης του!

GNTM: Στον Νάρκισσο δεν άρεσε η κίνηση της... φίλης του!

«Η κοπέλα με κοίταξε στα μάτια και το βλέμμα μου της είπε ότι το θέλω.... Από εδώ και πέρα δεν ξανακοιτάω ποτέ τη Μιχαέλα στα μάτια. Δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα σήμερα. Δεν καταλαβαίνω σχεδόν τίποτα σήμερα», σχολίασε στο cue του ο Νάρκισσος για την απόφαση της φίλης του. 

GNTM: Απαιτητικό το concept της αποψινής φωτογράφισης

GNTM: Σε ποιον έδωσε το disadvantage η Μιχαέλα - Ποιον δυσκόλεψε;

«Εσύ λοιπόν θα δυσκολέψεις τον Νάρκισσο και στο δικό σου σετ Νάρκισσε αφαιρείται κι ένα λεπτό χρόνου», εξήγησε στα μοντέλα η Ηλιάνα. «Ωραία, λοιπόν, σε αυτήν τη δοκιμασία ο Νάρκισσος έχει το disadvantage της δοκιμασίας. Και τώρα, σιγά-σιγά, αφού το καταλάβαμε όλα, πηγαίνετε, ετοιμάζεστε και τα λέμε σε λίγο on set», πρόσθεσε.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM ΜΙΧΑΕΛΑ
 |
GNTM ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top