GNTM: Σε ποιον έδωσε το disadvantage η Μιχαέλα - Ποιον δυσκόλεψε;

Η Μιχαέλα, ως νικήτρια του τελευταίου πλατό του GNTM, ήταν αυτή που επέλεξε τις τριάδες και τη σειρά φωτογράφισης, όμως ήταν αυτή που θα έδινε και το disadvantage.

GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε στη Μιχαέλα ότι πρέπει να δώσει το disadvantage

«Μιχαέλα, μένεις ακόμα εδώ, δεν έχουμε τελειώσει. Έχω ένα ακόμα twist. Εφόσον λοιπόν έχουμε κάνει τώρα τις πέντε τριάδες κι έχεις επιλέξει τη δική σου, τώρα έχεις ένα ακόμα πλεονέκτημα. Θα επιλέξεις ένα άτομο, το οποίο ανήκει σε μια τριάδα που έχεις φτιάξει ήδη και θα μπεις μέσα στο σετ και θα προσπαθήσεις να το δυσκολέψεις, να κλέψεις εσύ την παράσταση», ανακοίνωσε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πριν τη δοκιμασία.

GNTM: Η Μιχαέλα έδωσε το disadvantage στη νέα φωτογραφική δοκιμασία

«Ποιο άτομο θες να δυσκολέψεις, αγόρι ή κορίτσι;» ρώτησε η Ηλιάνα, με εκείνη να απαντάει: «Αγόρι». «Ποιο αγόρι θες να δυσκολέψεις;», ρώτησε η Ηλιάνα. «Τον Νάρκισσο!» αποκάλυψε η Μιχαέλα.

GNTM: Στον Νάρκισσο δεν άρεσε η κίνηση της... φίλης του!

«Η κοπέλα με κοίταξε στα μάτια και το βλέμμα μου της είπε ότι το θέλω.... Από εδώ και πέρα δεν ξανακοιτάω ποτέ τη Μιχαέλα στα μάτια. Δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα σήμερα. Δεν καταλαβαίνω σχεδόν τίποτα σήμερα», σχολίασε στο cue του ο Νάρκισσος για την απόφαση της φίλης του.

«Εσύ λοιπόν θα δυσκολέψεις τον Νάρκισσο και στο δικό σου σετ Νάρκισσε αφαιρείται κι ένα λεπτό χρόνου», εξήγησε στα μοντέλα η Ηλιάνα. «Ωραία, λοιπόν, σε αυτήν τη δοκιμασία ο Νάρκισσος έχει το disadvantage της δοκιμασίας. Και τώρα, σιγά-σιγά, αφού το καταλάβαμε όλα, πηγαίνετε, ετοιμάζεστε και τα λέμε σε λίγο on set», πρόσθεσε.