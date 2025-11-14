GNTM: «Η Ξένια προσπάθησε να τους χαντακώσει όλους!»

Το αποψινό επεισόδιο του GNTM εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο θεατρικά και… ανταγωνιστικά της σεζόν. Με φόντο ένα κινηματογραφικό σκηνικό εμπνευσμένο από την Αθήνα της δεκαετίας του ’50, τα μοντέλα βρέθηκαν μπροστά σε ένα concept υψηλών απαιτήσεων και ακόμη υψηλότερης δραματικότητας. Το σετ, εμπνευσμένο από την εμβληματική ταινία «Τα Κόκκινα Φανάρια», μεταμόρφωσε το στούντιο σε μια γειτονιά του Πειραιά: βρεγμένα πλακόστρωτα, χαμηλά φώτα, υποβλητική μουσική και βλέμματα που έκρυβαν ιστορίες πάθους και μυστήριου.

Η δοκιμασία “Red Lights” εξελίχθηκε σε δύο φάσεις. Πρώτα, μια χορογραφημένη πασαρέλα σε urban σκηνικό – μια παγίδα ισορροπίας και ρυθμού, όπου κάθε βήμα πάνω στη γλιστερή επιφάνεια ήταν κι ένα τεστ αυτοπεποίθησης. Στη δεύτερη και βασικότερη φάση, τα μοντέλα φωτογραφήθηκαν σε τριάδες. Ένας πρωταγωνιστής και δύο «υποστηρικτικοί» – ή, ακριβέστερα, δύο διεκδικητές έτοιμοι να κλέψουν τη λάμψη. Και εκεί ακριβώς ξεκίνησε ο… καμπαρετζίδικος χαμός.

Eντουάρντο - Ξένια - Γιασμίν

Το τρίο της Ξένιας με την Γιασμίν και τον Εντουάρντο ήταν το απόλυτο highlight, όχι μόνο λόγω της χημείας τους αλλά και λόγω της εκρηκτικής έντασης. Στο καμπαρέ-σκηνικό, η ατμόσφαιρα πήρε φωτιά. Οι coaches και το συνεργείο παρακολουθούσαν αποσβολωμένοι τη σύγκρουση χαρακτήρων, βλέποντας την Ξένια να μεταμορφώνεται σε... αρπακτικό της κάμερας.

«Μπράβο, Ξένια! Τέλεια πόδια! Είσαι φανταστική!» ακούστηκε επανειλημμένα. Την ίδια ώρα, η Γιασμίν πάλευε να μην επισκιαστεί: «Ζηλεύεις πολύ, Γιασμίν! Διεκδίκησέ τον!», την προέτρεπαν, όμως εκείνη μπερδεμένη προσπαθούσε απλώς «να βγει κάτι από μέσα της», όπως δήλωσε.

Ανταγωνιστικό το αποψινό σετ στο GNTM

Ο Εντουάρντο βρέθηκε κυριολεκτικά ανάμεσα σε δύο... φωτιές! Στην αρχή, έδειχνε άνετος, αλλά γρήγορα φάνηκε ότι η πίεση, ο ανταγωνισμός και η επιμονή των δύο κοριτσιών να τον χρησιμοποιήσουν ως «σκηνικό όπλο» τον αποσυντόνισαν. «Ήταν καλύτερος όταν έκανε τον κομπάρσο», σχολιάστηκε καυστικά πίσω από τις κάμερες.

Η Ξένια όμως; Η Ξένια μπήκε με φόρα και δεν κοίταξε πίσω. Οι συμπαίκτες της την αποκάλεσαν «σαμποτέρ», «αρπακτικό», «τη γυναίκα που θα τους φάει όλους». Η ίδια εισέβαλε στο κάδρο, στην ενέργεια, στα βλέμματα. «Σας έχει φάει λάχανο», ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Ακόμη και η Γιασμίν παραδέχτηκε ότι ένιωσε την Ξένια να «χώνεται συνέχεια» σε κάθε πόζα.

Οι κριτές μίλησαν ξεκάθαρα: η Ξένια είχε δομήσει έναν ρόλο, είχε σκηνοθετήσει τον χώρο και είχε αφήσει τους άλλους δύο να δείχνουν «λίγοι» μπροστά της. Ο Εντουάρντο δεν κατάφερε να βρει το δικό του ύφος και φάνηκε κουρασμένος, ενώ η Γιασμίν προσπάθησε αλλά εγκλωβίστηκε στη σκιά της συμπαίκτριάς της.

Στο τέλος, το αποτέλεσμα της φωτογράφισης ήταν καθαρό: η Ξένια κυριάρχησε. Θέατρο, πάθος, ένταση και επιθετικότητα – όλα σε ένα.

Αν κάτι έμεινε από το σημερινό επεισόδιο, ήταν μια φράση που ακούστηκε πολλές φορές: «Η Ξένια θα τους φάει όλους λάχανο!».