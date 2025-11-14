GNTM: Έξαλλη η Ζενεβιέβ με τη φωτογράφιση του Μιχάλη!

«Πρέπει να ήμουν πολύ άβολος και νομίζω φάνηκε αυτό» είπε το μοντέλο

Έξαλλη η Ζεν!
Το αποψινό επεισόδιο του GNTM ήταν γεμάτο ένταση, πάθος και κινηματογραφικό δράμα, καθώς οι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της φετινής σεζόν. Το concept, με τίτλο «Red Lights», πήρε έμπνευση από την εμβληματική ταινία «Τα Κόκκινα Φανάρια» και κάλεσε τα μοντέλα να «ζωντανέψουν» μια γειτονιά του Πειραιά, στην Αθήνα της δεκαετίας του ’50, σε μια εποχή γεμάτη μυστήριο, πάθος και όνειρα. Το σκηνικό ήταν κινηματογραφικό: βρεγμένα πλακόστρωτα, χαμηλά φώτα, υποβλητικές μουσικές και έντονα βλέμματα που έδιναν την αίσθηση μιας άλλης εποχής, μετατρέποντας το πλατό σε ένα πραγματικό θεατρικό σκηνικό.

Η δοκιμασία εκτυλίχθηκε σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, τα μοντέλα περπάτησαν σε μια χορογραφημένη πασαρέλα πάνω στο βρεγμένο urban σκηνικό, όπου κάθε βήμα απαιτούσε ισορροπία, ρυθμό και αυτοπεποίθηση. Οι κριτές σχολίασαν πόσο σημαντικό ήταν να κρατήσουν τον χαρακτήρα τους ζωντανό, ενώ παράλληλα να παραμείνουν κομψά και αέρινα. Το βρεγμένο πάτωμα και τα χαμηλά φώτα δημιούργησαν πρόσθετη πρόκληση, καθώς κάθε κίνηση έπρεπε να είναι ακριβής και εκφραστική.

Η δεύτερη φάση ήταν ακόμη πιο απαιτητική: τα μοντέλα φωτογραφήθηκαν σε τριάδες, με έναν πρωταγωνιστή και δύο υποστηρικτές που είτε αναδείκνυαν, είτε προσπαθούσαν να του «κλέψουν» τη λάμψη. Εδώ ξεκίνησε το πραγματικό δράμα. Η Zενεβιέβ μόλις είδε τι συμβαίνει στο σετ άρχισε να φωνάξει στον Μιχάλη!

Οι coaches παρακολουθούσαν στενά και έδιναν οδηγίες: «Μιχάλη, ξεκινάς πρώτος και έχεις τρία λεπτά», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ενώ όλοι τον προέτρεπαν να μπει στον ρόλο και να μη κοιτάει συνεχώς τον φωτογράφο. «Ναι ρε αγάπη μου, μπες στο ρόλο, σκέψου πού είσαι, μη φεύγεις από το πλάνο, πιο μέσα», ακούστηκε να φωνάζει η Ηλιάνα.

Ο Μιχάλης δυσκολεύτηκε να βρει την ισορροπία του, ενώ η Ζενεβιέβ συνέχιζε να τον καθοδηγεί: «Μιχάλη μου, πάλι ποζάρεις αγάπη μου. Είπαμε είσαι ένα αγόρι σε μια γειτονιά. Έχεις μια ολόκληρη πλατεία, ένα κορίτσι-όνειρο, ένα φίλο - κουτσαβάκι». Η Μικαέλα φάνηκε να ελέγχει την κατάσταση, βοηθώντας την ομάδα της να παραμείνει συγκεντρωμένη, ενώ ο Μιχάλης έδειχνε να χάνει τον προσανατολισμό του, προσπαθώντας να συνδυάσει τις οδηγίες με τη δική του εκφραστικότητα.

gntm

Έξαλλη η Ζενεβιέβ με τη φωτογράφιση του Μιχάλη!

«Φώναξε ένα ταξί και μπες μέσα», του είπε η Zεν, ενώ ο Μιχάλης δοκίμαζε να ακολουθήσει τις οδηγίες χωρίς να χάσει τον ρόλο του. Η Ζεν είπε φανερά εκνευρισμένη: «Δυο λεπτάκια γιατί θα τρελαθεί εδώ η μαντάμ Σοζό. Δεν έχουμε πει ότι βάζουμε μια ιστορία; Κάθε τριάδα και κάθε πρωταγωνιστής έχει δημιουργήσει μια ιστορία! Σας τα έλεγα μέσα για να μην έχετε ιστορίες;».

Ο Μιχάλης φάνηκε πιο «λίγος» αφού δεν ακολούθησε τις οδηγίες των κριτών και οι συμπαίκτες τους αλλά και το κοινό παρακολούθησαν με κομμένη την ανάσα το σετ των τριών παιδιών.

GNTM

O Mιχάλης δεν τα πήγε καλά στη φωτογράφιση

«Πρέπει να ήμουν πολύ άβολος και νομίζω φάνηκε αυτό» είπε χαρακτηριστικά ο Μιχάλης μετά το τέλος της δοκιμασίας.

