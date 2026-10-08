28η Οκτωβρίου: Πώς Επιλέγονται Σημαιοφόροι Στα Σχολεία

Η 28η Οκτωβρίου πλησιάζει και στα σχολεία της χώρας ξεκινούν οι διαδικασίες για την προετοιμασία των μαθητικών παρελάσεων και των εκδηλώσεων για την επέτειο του «ΟΧΙ». Παράλληλα με τις πρόβες για την παρέλαση, οι σχολικές μονάδες προχωρούν και στη διαδικασία ανάδειξης των μαθητών που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο ως σημαιοφόροι και παραστάτες.

Η διαδικασία επιλογής ή, όπου απαιτείται, η κλήρωση πραγματοποιείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Στη διαδικασία παρίσταται ο Σύλλογος Διδασκόντων, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές.

Για τη διαδικασία συντάσσεται σχετικό πρακτικό Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται οι μαθητές που θα κρατήσουν τη σημαία και θα πλαισιώσουν τον σημαιοφόρο στις μαθητικές εκδηλώσεις και την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

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