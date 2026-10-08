28η Οκτωβρίου: Πώς Επιλέγονται Σημαιοφόροι Στα Σχολεία

Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πώς επιλέγονται οι σημαιοφόροι στα σχολεία

Το πρωτόκολλο για σημαιοφόρους και παραστάτες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.10.26 , 16:43 Η Ελισάβετ Μουτάφη για τον γιο της: «Μεγαλώνοντας θα κάνει ερωτήσεις...»
08.10.26 , 16:20 Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πώς επιλέγονται οι σημαιοφόροι στα σχολεία
08.10.26 , 16:19 Μαζί για το Παιδί - ΕΚΠΑ Έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος
08.10.26 , 16:01 Αρναούτογλου: «Κύριος μου είπε "Πω πω πάχυνες, πώς έγινες έτσι Γρηγόρη;"»
08.10.26 , 16:00 Η σταθερότητα της καθημερινότητας ίσως είναι το κλειδί της μακροζωίας
08.10.26 , 15:54 Επίσκεψη Ρούμπιο: Οι συμφωνίες και τα κέρδη για την Ελλάδα
08.10.26 , 15:52 Το fan club της Άννας Βίσση απαντά στον Νίκο Καρβέλα!
08.10.26 , 15:41 Dacia Sandero Stepway & Dacia Jogger. Τι αλλάζει
08.10.26 , 15:40 First Dates: Τα «ζευγάρια» του αποψινού επεισοδίου- Θα ταιριάξουν;
08.10.26 , 15:18 Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης: Λιποθύμησε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ
08.10.26 , 15:09 Ελένη Μενεγάκη: «Je t'aime» στην Προβηγκία με τον Μάκη Παντζόπουλο!
08.10.26 , 15:01 Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι οι δύο ψαράδες - Η απόφαση του δικαστηρίου
08.10.26 , 15:00 Καλαμπάκα: Βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός - Ερευνούν αν ανήκει σε αγνοούμενο
08.10.26 , 15:00 Ρεκόρ συμμετοχών στον 14ο Διεθνή νυχτερινό ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης
08.10.26 , 14:53 Η OMODA & JAECOO στην AUTO ATHINA 2026
Μπήλιου: Το Κάρμα στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου -Πώς θα επηρεάσει έως το 2028
Μαζωνάκης: Τι είναι οι βενζοδιαζεπίνες που βρέθηκαν στις τοξικολογικές
Α. Καναρέλη: Η τραγουδίστρια που γεννήθηκε χωρίς μύτη, στόμα & ουρανίσκο
Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης: Λιποθύμησε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ
Γιώργος Μαζωνάκης: Το βίντεο της πρώην συντρόφου του Μαρίας Δελόγκα
Μαζωνάκης: Η πασίγνωστη αθλήτρια που «μύησε» τη γιατρό στις «θεραπείες»
Dacia Sandero Stepway & Dacia Jogger. Τι αλλάζει
Παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Πώς επιλέγονται οι σημαιοφόροι στα σχολεία
Τροχός της Τύχης: «Φανταστικές επιλογές!» – Η Άρτεμις βρήκε αμέσως τη λύση
Μαριάννα Κιμούλη: «Δεν άφησα περιθώρια στους γονείς μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιάννης Παναγόπουλος)
28η Οκτωβρίου: Πώς Επιλέγονται Σημαιοφόροι Στα Σχολεία
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η 28η Οκτωβρίου πλησιάζει και στα σχολεία της χώρας ξεκινούν οι διαδικασίες για την προετοιμασία των μαθητικών παρελάσεων και των εκδηλώσεων για την επέτειο του «ΟΧΙ». Παράλληλα με τις πρόβες για την παρέλαση, οι σχολικές μονάδες προχωρούν και στη διαδικασία ανάδειξης των μαθητών που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο ως σημαιοφόροι και παραστάτες.

Η διαδικασία επιλογής ή, όπου απαιτείται, η κλήρωση πραγματοποιείται από τον διευθυντή της σχολικής μονάδας ή τον νόμιμο αναπληρωτή του. Στη διαδικασία παρίσταται ο Σύλλογος Διδασκόντων, καθώς και οι ενδιαφερόμενοι μαθητές.

Για τη διαδικασία συντάσσεται σχετικό πρακτικό Με τον τρόπο αυτό καθορίζονται οι μαθητές που θα κρατήσουν τη σημαία και θα πλαισιώσουν τον σημαιοφόρο στις μαθητικές εκδηλώσεις και την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο dnews.gr 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
28Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
 |
ΠΑΡΕΛΑΣΗ
 |
ΣΧΟΛΕΙΑ
 |
ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μαζί Για Το Παιδί ΕΚΠΑ
Ελλαδα
Μαζί για το Παιδί - ΕΚΠΑ Έναρξη του νέου κύκλου προγράμματος
Στο Νοσοκομείο Καμπούρης - Λιποθύμησε Στα Κρατητήρια
Ελλαδα
Στο νοσοκομείο ο Φίλιππος Καμπούρης: Λιποθύμησε στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ
Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι Οι Κατηγορούμενοι Ψαράδες
Ελλαδα
Θάνατος Σήφη Βαλυράκη: Αθώοι οι δύο ψαράδες - Η απόφαση του δικαστηρίου
Καλαμπάκα: Βρέθηκε Ανθρώπινος Σκελετός - Τι Εξετάζεται
Ελλαδα
Καλαμπάκα: Βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός - Ερευνούν αν ανήκει σε αγνοούμενο
Βίντεο Με Οδηγό Να Βγάζει Τσεκούρι Για Την Προτεραιότητα
Ελλαδα
Βίντεο ντοκουμέντο: Oδηγός έβγαλε τσεκούρι για την προτεραιότητα!
Μαζωνάκης: Τι κατέθεσε το πρόσωπο-κλειδί στον ανακριτή
Ελλαδα
Υπόθεση Μαζωνάκη: Η κατάθεση στον ανακριτή από «πρόσωπο-κλειδί»
Αιμιλία Καναρέλη: Γεννήθηκε Χωρίς Μύτη, Στόμα Και Ουρανίσκο
Ελλαδα
Α. Καναρέλη: Η τραγουδίστρια που γεννήθηκε χωρίς μύτη, στόμα & ουρανίσκο
Κωστής Χατζηδάκης: Η απάντηση στην επίθεση στη σύζυγό του
Ελλαδα
Κωστής Χατζηδάκης: «Ήθελαν να πλήξουν εμένα μέσω της συζύγου μου»
Ανακατασκευασμένος συρμός
Ελλαδα
ΗΣΑΠ: Ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός - Τι αλλάζει για τους επιβάτες
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top