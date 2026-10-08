Dacia Sandero Stepway & Dacia Jogger. Τι αλλάζει

Το νέο full υβριδικό σύστημα κίνησης hybrid 155, διατίθεται πλέον, για πρώτη φορά στο Dacia Sandero Stepway, αλλά και στο 7θέσιο Jogger (αντικαθιστώντας, εδώ, τον κινητήρα hybrid 140).

Το full υβριδικό σύνολο hybrid 155 συνδυάζει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1,8 λίτρου 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν κινητήρα 50 ίππων και μια μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης), μια μπαταρία 1,4 kWh (230V) και ένα αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων με τέσσερις ταχύτητες για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και δύο ακόμα για τη λειτουργία με ηλεκτροκίνηση. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών επιτυγχάνεται χάρη στη απουσία συμπλέκτη.

Το ισχυρό σύστημα κίνησης (155 ίπποι, μέγιστη ροπή 205 Nm) και το προηγμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρουν μείωση έως και 40% στην κατανάλωση καυσίμου, σε σχέση με ένα αντίστοιχο θερμικό μοτέρ ανάλογης απόδοσης. Παράλληλα, στην πόλη, τα Sandero Stepway & Jogger μπορούν να κινηθούν αμιγώς ηλεκτροκίνητα για έως και 80% του χρόνου οδήγησης, ενώ ξεκινούν πάντα ηλεκτρικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο full hybrid σύστημα κίνησης στα Dacia Sandero Stepway και Jogger απογειώνει την οδηγική εμπειρία, εξασφαλίζοντας δυναμικές επιδόσεις. Πιο συγκεκριμένα, στο Sandero Stepway Hybrid 155:

- 0-100 km/h σε 8,3 δλ.

- 80-120 km/h σε 6,1 δλ.

- 4,3 l/100km μέση κατανάλωση

Στο Jogger Hybrid 155:

- 0-100 km/h σε 9,0 δλ.

- 80-120 km/h σε 6,5 δλ.

- 4,3 l/100km μέση κατανάλωση

ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

Τα Sandero Stepway και Jogger υιοθετούν τη νέα LED φωτιστική ταυτότητα της μάρκας στην οποία πρωτοστατεί το αντεστραμμένο 'T' πάνω από τους προβολείς, που τονίζει τη στιβαρότητα και την επιβλητική παρουσία του αυτοκινήτου, αποτελώντας ταυτόχρονα και αναπόσπαστο στοιχείο της αισθητικής ταυτότητας της Dacia.

Η φωτιστική υπογραφή συνδέεται με τη νέα εμπρός γρίλια, μέσω μίας λεπτής γραμμής με λευκά στίγματα σε μορφή pixels, που ξεχωρίζουν δημιουργώντας οπτική αντίθεση με τη μαύρη γρίλια. Το νέο σύνολο γρίλιας/φωτιστικών σωμάτων συνδυάζεται τέλεια με το νέο προφυλακτήρα, μοιάζοντας ένα ενιαίο κομμάτι. Από πίσω, τα LED 'pixel' φωτιστικά σώματα νέας σχεδίασης αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την προσωπικότητα των Sandero Stepway και Jogger. Σε απόλυτη συνάφεια με την εξωτερική σχεδίαση, στο εσωτερικό ξεχωρίζουν οι νέοι αεραγωγοί στο ταμπλό, όπως και η φωτιστική υπογραφή, από το αντεστραμμένο 'T'.

Παράλληλα, τα νέα Sandero Stepway και Jogger διατίθενται τώρα με νέο σύστημα πολυμέσων με κεντρική οθόνη 10 ιντσών και δικτυωμένη πλοήγηση, καθώς και επαγωγικό φορτιστή smartphone (ανάλογα την έκδοση), ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7’’ διαθέτει interface νέας σχεδίασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από την έκδοση Expression, το Sandero Stepway Hybrid 155 διατίθεται με αναβαθμισμένο εξοπλισμό άνεσης που περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό και σύστημα πρόσβασης & εκκίνησης χωρίς κλειδί - Dacia Card.

Στο Dacia Jogger η ευρυχωρία και η έξυπνη διάταξη του 7θέσιου εσωτερικού το κάνουν να ξεχωρίζει. Με τις 3 σειρές καθισμάτων αμφιθεατρικά τοποθετημένες, ώστε όλοι οι επιβάτες να έχουν πανοραμική θέα από η θέση τους, ο χώρος αποσκευών διαμορφώνεται ως εξής:

- 212λτ. (7θέσια διάταξη)

- 631λτ. (5θέσια διάταξη με την 3η σειρά στη θέση της)

- 2.085λτ. (χωρίς την 3η σειρά καθισμάτων και αναδιπλωμένες τις πλάτες των καθισμάτων της 2ης σειράς).

ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα νέα Sandero Stepway και Jogger διαθέτουν στο βασικό εξοπλισμό όλα τα νέα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας: Automated Emergency Braking - Αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, Advanced Driver Monitoring System - Προηγμένο σύστημα παρακολούθησης οδηγού. Για μεγαλύτερη οδηγική άνεση και ασφάλεια διατίθεται ένα νέο πακέτο προαιρετικού εξοπλισμού που συνδυάζει την κάμερα περιμετρικής θέασης «Multiview» με High beam assist – Αυτόματη εναλλαγή μεγάλης/μεσαίας σκάλας φώτων και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες. Η προσθήκη του έξυπνου πλήκτρου “My safety” παρέχει εύκολη πρόσβαση στη διαμόρφωση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Τα Dacia Sandero Stepway & Jogger έχουν συμβάλλει καθοριστικά στη μεγάλη και συνεχιζόμενη επιτυχία της Dacia. Το Sandero είναι το αυτοκίνητο με τις περισσότερες πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη, μια θέση που κατέχει από το 2017. Το 2025, το Sandero ήταν το αυτοκίνητο με τις υψηλότερες πωλήσεις στην Ευρώπη σε όλα τα κανάλια, θέση που κατέχει και το 2026. Παράλληλα, το 7θέσιο Dacia Jogger, συνεχίζει την ανοδική του πορεία στην ευρωπαϊκή αγορά.

Τώρα, η θέση των Dacia Sandero Stepway και Jogger στην ελληνική αγορά ενδυναμώνεται ακόμα περισσότερο με την άφιξη της έκδοσης Hybrid 155, με το πλήρως υβριδικό σύστημα κίνησης 155 ίππων και αυτόματο κιβώτιο, που είναι διαθέσιμα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Sandero Stepway / Κιβώτιο / Ανώτατη Προτειν/νη Λιανική Τιμή (ΑΠΛΤ)

Hybrid 155 expression / Αυτόματο / 21.900 €

Hybrid 155 extreme 22.900 €

Jogger

Hybrid 155 expression /28.400 €

Hybrid 155 extreme / Αυτόματο / 29.400 €