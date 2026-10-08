Βίντεο ντοκουμέντο: Oδηγός έβγαλε τσεκούρι για την προτεραιότητα!

Απίστευτο περιστατικό στην Ιερά Οδό

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Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Βίντεο ντοκουμέντο από το αδιανόητο περιστατικό στην Ιερά Οδό, όπου οδηγός φέρεται να απείλησε με τσεκούρι ένα ζευγάρι μετά από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα έφερε στο «φως» το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star και ο Βαγγέλης Γκούμας. 

Η ένταση μεταξύ των δύο οδηγών άρχισε στη διασταύρωση της Σπύρου Πάτση με την Καβάλας. Τα δύο οχήματα κινήθηκαν για περίπου 100 μέτρα, μέχρι το σημείο όπου ο οδηγός του βαν σταμάτησε και κατέβηκε από το όχημά του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να πλησίασε το αυτοκίνητο του ζευγαριού, κρατώντας ένα τσεκούρι στα χέρια και άρχισε να φωνάζει και να απειλεί τους δύο επιβαίνοντες. 

Βίντεο ντοκουμέντο: Oδηγός έβγαλε τσεκούρι για την προτεραιότητα!

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το ζευγάρι βγήκε από το αυτοκίνητο, ενώ ο οδηγός φέρεται να προκάλεσε ζημιές στο όχημά τους. 

Καταστηματάρχες της περιοχής που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν την Αστυνομία. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, οι οποίοι προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού. 

Συνελήφθη οδηγός που έβγαλε τσεκούρι σε επιβάτες άλλου οχήματος στην Ιερά Οδό

Ο άνδρας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα και βρίσκεται αντιμέτωπος με βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και η απόπειρα ανθρωποκτονίας. 

Δείτε ολόκληρο το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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