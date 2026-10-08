Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η παράσταση «The Dreamers», σε διασκευή του έργου του Tom Kinninmont και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου, στο Σύγχρονο Θέατρο.
Νικόλας Χαλκιαδάκης- Κωνσταντίνος Ρήγος- Ινώ Αθανασιάδου- Βασίλης Μπούτσικος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Στην παράσταση παίζουν ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, η πρωτοεμφανιζόμενη Ινώ Αθανασιάδου και ο νικητής του φετινού Βραβείου Χορν Βασίλης Μπούτσικος.
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Ανάμεσά τους η Νάντια Μπουλέ, η Δωροθέα Μερκούρη, η Μπέσσυ Αργυράκη, η Ευρυδίκη, η Ναταλία Αργυράκη, ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Αλέξανδρος Βάρθης.
Νάντια Μπουλέ/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Δωροθέα Μερκούρη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Μπέσσυ Αργυράκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ευρυδίκη-Σαλίνα Γαβαλά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Ναταλία Αργυράκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Παναγιώτης Πετράκης με τον βαφτισιμιό του, Άγγελο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
Βασίλης Μπούτσικος- Ινώ Αθανασιάδου- Αλέξανδρος Βάρθης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.