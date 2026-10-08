The Dreamers: Κομψές εμφανίσεις στην επίσημη πρεμιέρα - Ποιοι ήταν εκεί

Η παράσταση σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου στο Σύγχρονο Θέατρο

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Οι δηλώσεις της Νάντιας Μπουλέ που παραβρέθηκε στην πρεμιέρα/ Happy Day

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Την επίσημη πρεμιέρα της έκανε η παράσταση «The Dreamers», σε διασκευή του έργου του Tom Kinninmont και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ρήγου, στο Σύγχρονο Θέατρο. 

Νικόλας Χαλκιαδάκης- Κωνσταντίνος Ρήγος- Ινώ Αθανασιάδου- Βασίλης Μπούτσικος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νικόλας Χαλκιαδάκης- Κωνσταντίνος Ρήγος- Ινώ Αθανασιάδου- Βασίλης Μπούτσικος/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Στην παράσταση παίζουν ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, η πρωτοεμφανιζόμενη Ινώ Αθανασιάδου και ο νικητής του φετινού Βραβείου Χορν Βασίλης Μπούτσικος.

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε πολλά γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της μουσικής, του θεάτρου και της τηλεόρασης. Ανάμεσά τους η Νάντια Μπουλέ, η Δωροθέα Μερκούρη, η Μπέσσυ Αργυράκη, η Ευρυδίκη, η Ναταλία Αργυράκη, ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Αλέξανδρος Βάρθης.

Νάντια Μπουλέ/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νάντια Μπουλέ/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δωροθέα Μερκούρη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Δωροθέα Μερκούρη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Μπέσσυ Αργυράκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Μπέσσυ Αργυράκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Ευρυδίκη-Σαλίνα Γαβαλά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Ευρυδίκη-Σαλίνα Γαβαλά/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ναταλία Αργυράκη/ NDP  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ναταλία Αργυράκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Παναγιώτης Πετράκης με τον βαφτισιμιό του, Άγγελο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Παναγιώτης Πετράκης με τον βαφτισιμιό του, Άγγελο/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Βασίλης Μπούτσικος- Ινώ Αθανασιάδου- Αλέξανδρος Βάρθης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

 Βασίλης Μπούτσικος- Ινώ Αθανασιάδου- Αλέξανδρος Βάρθης/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
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