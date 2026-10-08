Το πιο αγαπημένο τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Δείτε εδώ τα επεισόδια του First Dates

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

First Dates

Aπόψε Πέμπτη 8/10 στις 21:00 στο Star

Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη

Οι βραδιές στο First Dates έχουν όλα όσα χρειάζονται για μια ιστορία αγάπης: φλερτ, χαμόγελα, ανατροπές και, φυσικά, πολύ ρομάντζο! Κάθε ραντεβού είναι μια ξεχωριστή ιστορία και μια νέα ευκαιρία για δύο ανθρώπους να συναντήσουν το άλλο τους μισό. Γιατί μπορεί να μην ταιριάξουν όλοι, όμως, η αγάπη, εκτός από δύο, θέλει και ρίσκο!

Ο Αντώνης έχει ερωτευτεί μόνο μία φορά στη ζωή του και τώρα θέλει σαν τρελός να ξαναζήσει το «χάος» του έρωτα! Δεν ζητάει πολλά: λίγη rock μουσική, λίγη ζιβανία- το αγαπημένο κυπριακό απόσταγμα- και ένα κορίτσι για να μοιραστεί μαζί του τις χαρές που προσφέρει η ζωή! Η Μικέλα αναζητά έναν άντρα με προσωπικότητα. Θα καταφέρει ο Αντώνης να την κατακτήσει;

Η άκρως γοητευτική Μελίνα έρχεται στο First Dates αναζητώντας ένα ψηλό αγόρι που αγαπάει τα αμάξια. Θα συναντήσει τον Ηλία, λάτρη των μηχανών… αλλά και του εαυτού του! Φλερτ, κόντρα και ένα ραντεβού με πολύ γκάζι!

Ο Τάσος είναι άνθρωπος δραστήριος και όπως χαρακτηριστικά λέει, η αγαπημένη του δραστηριότητα είναι η αγάπη! Με πέντε αρραβώνες στο βιογραφικό του, έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα με την ελπίδα πως η αρραβωνιαστικιά νούμερο έξι θα είναι και η τυχερή. Η γλυκύτατη Ευγενία αγαπά τις εκδρομές, τα ζώα και τον χορό και κάτι μας λέει πως μπορεί να αγαπήσει και τον Τάσο! Ένα match … made in heaven!

Τρία ραντεβού, τρεις διαφορετικές ιστορίες και ένας κοινός στόχος: να βρεθεί εκείνο το πολυπόθητο ταίριασμα!

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ.

Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά! Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν. Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ. Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους! Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή! Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο ματιά!

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται!

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά! Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».



First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!

Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr



Head of Productions : Σάββας Βέλλας

Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος

Σκηνοθεσία: Γιάννης Μικρός

Οργάνωση Παραγωγής : Μαρία Μερτζάνη

Project Manager: Μάνος Βουράκης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής

Αρχισυνταξία : Έλλη Παπαμαργαρή

Υπεύθυνη εκπομπής : Νάντια Χείρα

Εκτέλεση παραγωγής: Green Pixel Productions



#FirstDatesGR #StarChannelTV

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