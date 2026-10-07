Το νέο επίδομα ανεργίας αλλάζει τη φιλοσοφία της οικονομικής στήριξης των ανέργων, δίνοντας μεγαλύτερα ποσά αμέσως μετά την απώλεια της εργασίας και προβλέποντας σταδιακή αποκλιμάκωση της ενίσχυσης στη συνέχεια. Η σημαντικότερη αλλαγή γίνεται μετά τη συμπλήρωση 12 μηνών ανεργίας, όταν παύουν να καταβάλλονται τα δύο μεταβλητά σκέλη της παροχής και, για όσους συνεχίζουν να πληρούν τις προϋποθέσεις, παραμένει το σταθερό ποσό.

Στην αρχή της επιδότησης, το συνολικό ποσό μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να φτάσει έως τα 1.438 ευρώ, ενώ για δικαιούχους που παραμένουν στο σύστημα κατά το δεύτερο έτος το σταθερό σκέλος μπορεί να περιοριστεί ακόμη και στα 205 ευρώ.

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