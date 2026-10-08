Skoda Peaq: Έκανε 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση

Ένα επταθέσιο ηλεκτρικό SUV με προσόντα

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 07.10.26, 09:40
Skoda Peaq: 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση και ρεκόρ αυτονομίας
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Το νέο Skoda Peaq, που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο ελληνικό κοινό στην Auto Athina 2026, σημείωσε ρεκόρ αυτονομίας για επταθέσια ηλεκτρικά SUV, διανύοντας 936 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. Η ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda ταξίδεψε από τη Mladá Boleslav της Τσεχίας έως το παραθαλάσσιο Zandvoort της Ολλανδίας, με μέση κατανάλωση μόλις 9,2 kWh/100 χλμ., σε μια δοκιμή που σχεδιάστηκε για να αναδείξει τις μέγιστες δυνατότητες αποδοτικότητας του μοντέλου.

Skoda Peaq: Έκανε 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση

Πίσω από την προσπάθεια βρίσκονται δύο στελέχη της Skoda Auto: ο Marek Jež, επικεφαλής του μοντέλου Peaq, και ο Jakub Krs, υπεύθυνος για τη στρατηγική μπαταριών υψηλής τάσης. Το ερώτημά τους ήταν απλό: πόσο μακριά μπορεί να φτάσει το νέο επταθέσιο SUV με την ενέργεια μιας πλήρως φορτισμένης μπαταρίας; Την απάντηση έδωσε ένα Skoda Peaq 90 παραγωγής, με τους δύο να εναλλάσσονται στο τιμόνι και την προσπάθεια να πραγματοποιείται υπό την εποπτεία του οργανισμού πιστοποίησης TÜV SÜD.

Αποδοτικότητα στην πράξη
Για να πετύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία, οι δύο οδηγοί επέλεξαν προσεκτικά τη διαδρομή και ακολούθησαν έναν τρόπο οδήγησης προσανατολισμένο στην εξοικονόμηση ενέργειας.Το Peaq 90 έχει πιστοποιημένη αυτονομία έως 647 χιλιόμετρα κατά WLTP, η οποία προκύπτει από τον προβλεπόμενο κύκλο δοκιμών και τις συνθήκες οδήγησης που αυτός περιλαμβάνει. Στη συγκεκριμένη δοκιμή οικονομικής οδήγησης, κάλυψε 289 χιλιόμετρα περισσότερα, ξεπερνώντας την τιμή WLTP κατά σχεδόν 45%.

Skoda Peaq: Έκανε 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση

Η τεχνολογία που έκανε τη διαφορά

Το Peaq 90 της δοκιμής διέθετε μπαταρία συνολικής χωρητικότητας 91 kWh, από τις οποίες οι 86 kWh είναι ωφέλιμες, ηλεκτροκινητήρα ισχύος 210 kW και κίνηση στους πίσω τροχούς. Εφοδιαζόταν με ζάντες 19 ιντσών και ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης του βασικού εξοπλισμού.Στην επίδοση συνέβαλε και η αεροδυναμική σχεδίαση του μοντέλου. Με συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,249, το Peaq περιορίζει την αντίσταση του αέρα, αξιοποιώντας αποτελεσματικά την ενέργεια της μπαταρίας του.

936 χιλιόμετρα, τρεις χώρες, μία φόρτιση

Η εκκίνηση δόθηκε το μεσημέρι της 25ης Αυγούστου 2026, από την έδρα της Skoda στη Mladá Boleslav. Η διαδρομή συνεχίστηκε μέσα από τη Γερμανία, με στάσεις για αλλαγή οδηγού, ξεκούραση και φαγητό, και το πλήρωμα έφτασε στην Ολλανδία νωρίς το επόμενο πρωί. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε το απόγευμα στο Zandvoort, στις ολλανδικές ακτές. Το Peaq είχε διανύσει 936 χιλιόμετρα χωρίς να χρειαστεί επαναφόρτιση, καταγράφοντας μέση κατανάλωση ενέργειας μόλις 9,2 kWh/100 χλμ.

Skoda Peaq: Έκανε 936 χιλιόμετρα με μία φόρτιση

Η νέα ναυαρχίδα της Skoda

Το Peaq είναι το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο SUV της Skoda και κατασκευάζεται στο κεντρικό εργοστάσιο της μάρκας στη Mladá Boleslav. Συνδυάζει την άνεση και την πρακτικότητα μιας επταθέσιας καμπίνας με νέες τεχνολογίες και χαρακτηριστικά που υιοθετούνται για πρώτη φορά από τη Skoda, όπως οι χωνευτές χειρολαβές θυρών, η πανοραμική οροφή με σύστημα Dynamic Shade Control και η δυνατότητα αμφίδρομης φόρτισης.

Το ενδιαφέρον για το μοντέλο αποτυπώνεται ήδη στις παραγγελίες, καθώς έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2026, η Skoda είχε δεχθεί περισσότερες από 10.000 παραγγελίες για το Peaq, με τις παραδόσεις στους πρώτους πελάτες να ξεκινούν άμεσα. Οι τιμές του νέου Skoda Peaq για την ελληνική αγορά θα ανακοινωθούν σύντομα, με την τιμή της εισαγωγικής έκδοσης να αναμένεται λίγο κάτω από τις 50.000 ευρώ.
 

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