«Οδύσσεια» χαρακτήρισε την περσινή τηλεοπτική σεζόν η Ναταλία Αργυράκη.

Ναταλία Αργυράκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Ήταν μια περιπετειώδης χρονιά. Ακόμη και τώρα που τη βλέπω με απόσταση, δε θα πω “τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολη. όσο νόμιζα”. Ήταν όσο δύσκολη νόμιζα. Μπορεί να ήταν και πιο δύσκολη απ’ ότι νόμιζα, γιατί χρειάστηκε από πλευράς μου πολλές προσαρμογές, πολλή ευελιξία σε νέο περιεχόμενο, νέους ανθρώπους, νέο ωράριο, νέες συνθήκες», περιέγραψε σε συνέντευξή της στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον, απόσπασμα από την οποία προβλήθηκε στο Happy Day.

Η δημοσιογράφος, μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και συνεργασίας με τη Ναταλία Γερμανού, εντάχθηκε την περσινή τηλεοπτική σεζόν 2025-2026 στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, με τίτλο "Το 'χουμε" στον ΣΚΑΪ.

«Αισθάνθηκα πολλές φορές ότι δεν ήταν τα νερά που ήθελα να κολυμπήσω, όχι μόνο λόγω του περιεχομένου που ήταν κυρίως στο ενημερωτικό κομμάτι, ενώ εγώ είμαι ένας άνθρωπος που υποστηρίζει την ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία δεν εννοώ το κουτσομπολιό, εννοώ τα καλλιτεχνικά: συνεντεύξεις, διεθνή φεστιβάλ κτλ», παραδέχτηκε.

«Χρειάστηκε πολλές φορές δηλαδή να το καταπιώ και το κομμάτι του περιεχομένου, αλλά και όλα αυτά τα σχόλια που ακούγονταν καθημερινά», εξομολογήθηκε.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω εκπομπή ολοκληρώθηκε πρόωρα στο τέλος Μαΐου του 2026 και κατά τη διάρκεια της σεζόν πέρασε διάφορες αλλαγές όπως η μείωση της διάκρειας της.