«"Κατάπια" πολλές φορές πέρυσι το περιεχόμενο της εκπομπής και τα σχόλια»

Δημοσιογράφος για την «Οδύσσεια» της κατά την περσινή τηλεοπτική σεζόν

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Απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ναταλίας Αργυράκη στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον/ βίντεο από Happy Day

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ναταλία Αργυράκη χαρακτήρισε την περσινή τηλεοπτική σεζόν ως «οδύσσεια» λόγω των προσαρμογών και των νέων συνθηκών.
  • Εντάχθηκε στην εκπομπή «Το 'χουμε» του Κώστα Τσουρού στον ΣΚΑΪ, μετά από πέντε χρόνια στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται».
  • Ανέφερε ότι το περιεχόμενο της νέας εκπομπής ήταν κυρίως ενημερωτικό, ενώ η ίδια προτιμά την ψυχαγωγία και τα καλλιτεχνικά θέματα.
  • Δημοσιοποίησε ότι πολλές φορές χρειάστηκε να «καταπιεί» το περιεχόμενο και τα σχόλια της εκπομπής.
  • Η εκπομπή ολοκληρώθηκε πρόωρα στο τέλος Μαΐου 2026, με αλλαγές στη διάρκεια της.

«Οδύσσεια» χαρακτήρισε την περσινή τηλεοπτική σεζόν η Ναταλία Αργυράκη

Ναταλία Αργυράκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ναταλία Αργυράκη/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

«Ήταν μια περιπετειώδης χρονιά. Ακόμη και τώρα που τη βλέπω με απόσταση, δε θα πω “τελικά δεν ήταν τόσο δύσκολη. όσο νόμιζα”. Ήταν όσο δύσκολη νόμιζα. Μπορεί να ήταν και πιο δύσκολη απ’ ότι νόμιζα, γιατί χρειάστηκε από πλευράς μου πολλές προσαρμογές, πολλή ευελιξία σε νέο περιεχόμενο, νέους ανθρώπους, νέο ωράριο, νέες συνθήκες», περιέγραψε σε συνέντευξή της στην εκπομπή Πρωίαν σε είδον, απόσπασμα από την οποία προβλήθηκε στο Happy Day. 

Ναταλία Αργυράκη: «Φέτος κι επηρεάστηκα και στεναχωρήθηκα κι αγχώθηκα»

Η δημοσιογράφος, μετά από πέντε χρόνια παρουσίας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και συνεργασίας με τη Ναταλία Γερμανού, εντάχθηκε την περσινή τηλεοπτική σεζόν 2025-2026 στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, με τίτλο "Το 'χουμε" στον ΣΚΑΪ.

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«Αισθάνθηκα πολλές φορές ότι δεν ήταν τα νερά που ήθελα να κολυμπήσω, όχι μόνο λόγω του περιεχομένου που ήταν κυρίως στο ενημερωτικό κομμάτι, ενώ εγώ είμαι ένας άνθρωπος που υποστηρίζει την ψυχαγωγία. Ψυχαγωγία δεν εννοώ το κουτσομπολιό, εννοώ τα καλλιτεχνικά: συνεντεύξεις, διεθνή φεστιβάλ κτλ», παραδέχτηκε. 

«Χρειάστηκε πολλές φορές δηλαδή να το καταπιώ και το κομμάτι του περιεχομένου, αλλά και όλα αυτά τα σχόλια που ακούγονταν καθημερινά», εξομολογήθηκε. 

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Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω εκπομπή ολοκληρώθηκε πρόωρα στο τέλος Μαΐου του 2026 και κατά τη διάρκεια της σεζόν πέρασε διάφορες αλλαγές όπως η μείωση της διάκρειας της. 

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ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗ
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΣΕΖΟΝ
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