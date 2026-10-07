First Dates: Η ερωτική φαντασίωση του Γιώργου άφησε άφωνη την Έρη

«Είσαι τρελός!» είπε η διαγωνιζόμενη

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Μια άκρως αποκαλυπτική και... ερωτική συζήτηση είχαν ο Γιώργος και η Έρη στο First Dates, όταν έφτασε η ώρα να παίξουν ένα πιο προσωπικό παιχνίδι και να αποκαλύψουν τις πιο κρυφές τους φαντασιώσεις.

Η ερώτηση που τέθηκε ήταν ξεκάθαρη: «Ποια είναι η πιο κρυφή σου ερωτική φαντασίωση;».

Η κούκλα Stacey ήρθε στο First Dates και είναι έτοιμη να εντυπωσιάσει!

Αρχικά, η Έρη κλήθηκε να αποκαλύψει τη δική της πιο κρυφή ερωτική φαντασίωση. Χωρίς να διστάσει, απάντησε: «Είναι να κάνω παιχνίδι πάνω σε μια μηχανή».

Δες το First Dates

Η συζήτηση συνεχίστηκε με αρκετό φλερτ, με τον Γιώργο να δείχνει πως ήθελε να μάθει περισσότερα για εκείνη.

Στη συνέχεια, ήρθε η σειρά του Γιώργου να αποκαλύψει τη δική του φαντασίωση. Ωστόσο, αντί να την πει ανοιχτά μπροστά στις κάμερες, προτίμησε να την ψιθυρίσει στο αυτί της Έρης.

first dates

«Αυτό μπορώ να στο πω στο αυτί για να έχει σασπένς», της είπε, ζητώντας της στη συνέχεια να σηκωθεί για να της το αποκαλύψει.

Η αντίδραση της Έρης, πάντως, τα είπε όλα. Αμέσως μετά το άκουσμα της φαντασίωσης, έμεινε έκπληκτη και δεν μπορούσε να κρύψει την αμηχανία αλλά και το γέλιο της.

first dates

«Είσαι τρελός», του είπε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια αποκάλυψε πως αυτό που της ψιθύρισε ήταν τόσο πονηρό, που δεν μπορούσε να το επαναλάβει.

«Είναι τρελός, η φαντασίωση που μου είπε στο αυτί ήταν πάρα πολύ πονηρή που δεν μπορώ να την πω», ανέφερε η Έρη, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο Γιώργος κατάφερε να την αιφνιδιάσει με την αποκάλυψή του.

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