Η κούκλα Stacey ήρθε στο First Dates και είναι έτοιμη να εντυπωσιάσει!

«Η παρουσία μου είναι αρκετή»

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Η Stacey βρέθηκε στο First Dates του Star, έχοντας ξεκάθαρο στόχο να γνωρίσει έναν άνθρωπο με τον οποίο θα υπάρχει χημεία και φυσικά να αφήσει το δικό της αποτύπωμα από την πρώτη στιγμή. Η 22χρονη από τη Θεσσαλονίκη συστήθηκε στο κοινό, αποκαλύπτοντας πως είναι μισή Σέρβα και μισή Ελληνίδα.

«Με λένε Stacey. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, είμαι 22 χρονών. Είμαι μισή Σέρβα, μισή Ελληνίδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δες το First Dates

Η ίδια αποκάλυψε πως είχε προσπαθήσει να συμμετάσχει και στον περσινό κύκλο του First Dates, όμως τελικά δεν κατάφερε να βρεθεί στο παιχνίδι, καθώς εκείνη την περίοδο είχε ξεκινήσει μία σχέση.

«Είχα δηλώσει πέρσι συμμετοχή, ωστόσο όταν με πήραν τηλέφωνο είχα μπει σε μια σχέση, οπότε το απέρριψα στο τέλος», εξήγησε.

first dates

Φέτος, όμως, η Stacey αποφάσισε να δώσει μια ακόμη ευκαιρία στον εαυτό της και να έρθει στο εστιατόριο του έρωτα με διάθεση να γνωρίσει έναν άνθρωπο που θα της ταιριάξει.

«Ήρθα για να γνωρίσω έναν άνθρωπο που να ταιριάζουμε πρώτα απ’ όλα και ό,τι προκύψει», είπε.

Όσο για το αν πιστεύει ότι θα καταφέρει να εντυπωσιάσει το ραντεβού της, η απάντησή της ήταν αφοπλιστικά γεμάτη αυτοπεποίθηση: «Η παρουσία μου είναι αρκετή για να τον εντυπωσιάσω».

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