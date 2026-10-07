Ράδιο Αρβύλα – ΑΝΤ1: Η απάντηση του καναλιού μετά το «διαζύγιο»

ο «ευχαριστώ» του ΑΝΤ1 στον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα

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Έτσι έριξε αυλαία η εκπομπή Ράδιο Αρβύλα στον ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οριστικό τέλος στη συνεργασία του «Ράδιο Αρβύλα» με τον ΑΝΤ1, μετά από σχεδόν 30 χρόνια.
  • Η απόφαση μη ανανέωσης ελήφθη για «λόγους αρχής», σύμφωνα με την ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα».
  • Ο ΑΝΤ1 ευχαρίστησε τον Αντώνη Κανάκη και την ομάδα του για τη συνεργασία τους.
  • Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 τόνισε τη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό στη συνεργασία τους.
  • Το ενδιαφέρον στρέφεται τώρα στα επόμενα επαγγελματικά βήματα του Αντώνη Κανάκη.

Τίτλοι τέλους έπεσαν στη συνεργασία του «Ράδιο Αρβύλα» με τον ΑΝΤ1, με το κανάλι να παίρνει επίσημα θέση λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του.

Η είδηση ότι οι δύο πλευρές δεν θα συνεχίσουν μαζί προκάλεσε συζητήσεις στο τηλεοπτικό τοπίο, καθώς πρόκειται για μια συνεργασία που μετρά αρκετά χρόνια. Η πλευρά του «Ράδιο Αρβύλα» είχε κάνει γνωστό νωρίτερα ότι η απόφαση να μη γίνει ανανέωση της συνεργασίας ελήφθη «αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής».

Ράδιο Αρβύλα: Τέλος στη συνεργασία με τον ANT1 - «Μετακομίζουν» αλλού;

Ο ΑΝΤ1, από την πλευρά του, τοποθετήθηκε επίσημα με μια σύντομη ανακοίνωση, στην οποία έκανε λόγο για μια μακρά κοινή πορεία που βασίστηκε στη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΑΝΤ1:

«Ο ΑΝΤ1 και η ομάδα των «Ράδιο Αρβύλα» ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους, έπειτα από μια πολυετή κοινή πορεία που στηρίχθηκε στη δημιουργικότητα και τον αμοιβαίο σεβασμό. Ο ΑΝΤ1 ευχαριστεί τον Αντώνη Κανάκη και τους συνεργάτες του για τη μέχρι σήμερα παρουσία τους και τους εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα».

Η ανακοίνωση του «Ράδιο Αρβύλα»

Νωρίτερα, η ομάδα του «Ράδιο Αρβύλα» είχε ανακοινώσει την οριστική απόφασή της να μην ανανεώσει τη συνεργασία με τον ΑΝΤ1.

«Αγαπητοί συνεργάτες, μετά τη λήξη της στα τέλη Ιουνίου, γνωστοποιούμε σήμερα την τελική μας απόφαση, να μην ανανεώσουμε τη συνεργασία μας με τον ANT1», ανέφερε αρχικά η ομάδα.

Στη συνέχεια, οι συντελεστές του «Ράδιο Αρβύλα» ξεκαθάρισαν τον λόγο της αποχώρησής τους, σημειώνοντας: «Αποχωρούμε από μια συνεργασία που μετρά σχεδόν τριάντα χρόνια, αποκλειστικά και μόνο για λόγους αρχής. Από την πλευρά μας ευχαριστούμε θερμά τον Αντέννα και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά όλα αυτά τα χρόνια και τους ευχόμαστε ολόψυχα ό,τι καλύτερο για το μέλλον».

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στα επόμενα επαγγελματικά βήματα του Αντώνη Κανάκη και της ομάδας του «Ράδιο Αρβύλα», μετά το οριστικό τέλος της συνεργασίας με τον ΑΝΤ1.

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