First Dates: «Μπορεί να φτιάχνω το μαλλί μου 50 φορές τη μέρα»

Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 6 που θα προβληθεί απόψε στις 21:00

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Νέα υποψήφια ζευγάρια έρχονται απόψε στο First Dates, έχοντας αυτογνωσία αλλά και υψηλά στάνταρ.

«Είμαι λίγο ζηλιάρα. Και λίγο εγωίστρια καμιά φορά», παραδέχεται η Μικέλα, προσθέτοντας ότι η μεγαλύτερη σχέση της κράτησε έναν χρόνο.

First Dates: Η ερωτική φαντασίωση του Γιώργου άφησε άφωνη την Έρη

Ένας dater αποκαλύπτει το δυνατό του σημείο, το οποίο προσέχει σαν κόρη οφθαλμού: «Νομίζω ότι το μαλλί είναι από τα βασικά χαρακτηριστικά μου, από τα πιο δυνατά μου όπλα. Δηλαδή μπορεί να το φτιάχνω και πενήντα φορές μέσα στη μέρα», ακούγεται να λέει στο sneak preview που προβλήθηκε στην εκπομπή Πρώτος Καφές με τη Ζήνα.

First Dates: «Μπορεί να φτιάχνω το μαλλί μου 50 φορές τη μέρα»

First Dates sneak preview: Ζηλιάρηδες, εγωιστές και dater με «δυνατό όπλο» το μαλλί έρχονται αναζητώντας τον έρωτα

Η κούκλα Stacey ήρθε στο First Dates και είναι έτοιμη να εντυπωσιάσει!

Στο τέλος του αποσπάσματος, μια γυναίκα περιγράφει τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας άντρας για να την κατακτήσει: «Αν μου βρείτε έναν άντρα χορευτή, μεθοδικό, που να θέλει βόλτες, εκδρομές, να αγαπάει εννοείται τα ζώα... Θα μου άρεσε πάρα πολύ να παίζει κι ένα μουσικό όργανο», τόνισε.

Η επιθυμία της φαίνεται πως εισακούστηκε, αφού το ραντεβού της ασκούσε για πολλά χρόνια το επάγγελμα του μουσικού, παίζοντας τύμπανα, όπως δήλωσε ο ίδιος.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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FIRST DATES
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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