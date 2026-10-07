First Dates: Τρία ραντεβού γεμάτα εκπλήξεις -Θα γίνει το πολυπόθητο «κλικ»;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το First Dates επιστρέφει στην Ελλάδα με νέα επεισόδια κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00, υπό την παρουσία της Ζενεβιέβ Μαζαρί.
  • Τρία ραντεβού με διαφορετικές προσδοκίες: ο Χρήστος αναζητά σοβαρή σχέση, η Έρη θέλει θετική διάθεση και η Δήμητρα έναν ρομαντικό σύντροφο.
  • Η εκπομπή προάγει την αυθεντικότητα και την ανοιχτή διάθεση για νέες γνωριμίες, χωρίς προκαταλήψεις.
  • Στο τέλος κάθε ραντεβού, τα ζευγάρια ανταλλάσσουν προσωπικά μηνύματα σε ραβασάκια, προσθέτοντας μια ρομαντική πινελιά.
  • Η εκπομπή προσφέρει ζεστή ατμόσφαιρα, ποιοτικό φαγητό και την ευκαιρία για νέες ερωτικές γνωριμίες.

Το πιο αγαπημένο  τηλεοπτικό εστιατόριο στον κόσμο επέστρεψε πιο ζεστό και πιο…. ερωτεύσιμο από ποτέ! Με παρουσία σε 19 χώρες και χιλιάδες ιστορίες που ξεκίνησαν από ένα  πρώτο ραντεβού το First Dates άνοιξε ξανά τις πόρτες του στην Ελλάδα και υπόσχεται να χαρίσει ακόμη περισσότερες ρομαντικές συναντήσεις!

Όλοι έχουμε αναρωτηθεί πώς θα πάει το πρώτο ραντεβού μας. Θα υπάρξει χημεία; Θα πετύχει η συνάντηση; Όσο κι αν αλλάζουν οι εποχές, ένα τετ-α-τετ ρομαντικό δείπνο παραμένει πάντα ο πιο όμορφος τρόπος για ένα αξέχαστο First Date.

Αυτήν την εμπειρία υπόσχεται να προσφέρει το First Dates κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 21:00 με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί! Γιατί ο έρωτας δεν έχει εποχή! Και ένα πρώτο «γεια» μπορεί να γίνει μια μεγάλη ιστορία!

Τι θα δούμε απόψε, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 21:00 στο First Dates 

Στο First Dates όλα μπορούν να συμβούν! Άλλοι έρχονται με όνειρα για μια σοβαρή σχέση, άλλοι αναζητούν τα θετικά vibes και άλλοι έναν άνθρωπο που θα τους κάνει να δουν τον έρωτα με άλλη ματιά!

 

Ο Χρήστος, με καταγωγή από το Κιλκίς, έρχεται στο First Dates αποφασισμένος να βρει τη γυναίκα των ονείρων του! Ξέρει ακριβώς τι θέλει: μια σχέση με προοπτική τον γάμο και τη δημιουργία οικογένειας. Θα συναντήσει την εκθαμβωτική Stacey, που φέρνει μαζί της άφθονη Θεσσαλονικιώτικη λάμψη! Θα καταφέρει ο Χρήστος να την εντυπωσιάσει ή μήπως η Stacey θα του… πάρει τα μυαλά; Το μόνο σίγουρο είναι πως το συγκεκριμένο ραντεβού ανεβάζει τη θερμοκρασία στον Βορρά!

Η 37χρονη Έρη ζει την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία. Έχει μάθει να αντιμετωπίζει τη ζωή με χαμόγελο και θετική διάθεση και αυτό ακριβώς θέλει να φέρει και στο ραντεβού της.  Απέναντί της βρίσκεται ο Γιώργος και, με την πρώτη ματιά, δεν φαίνεται να είναι ακριβώς αυτό που είχε στο μυαλό της. Όταν, όμως, μαθαίνει με τι ασχολείται, κάτι φαίνεται να αλλάζει. Μήπως η πρώτη εντύπωση, τελικά, δεν λέει πάντα την αλήθεια;
  
Η Δήμητρα έχει ένα ιδιαίτερο χόμπι: συλλέγει Pokémon! Τώρα, όμως, βρίσκεται σε αναζήτηση ενός πραγματικά σπάνιου… αγοριού! Θέλει έναν άντρα που θα της αλλάξει τη γνώμη για το ανδρικό φύλο και θα της προσφέρει ρομαντισμό, στοργή και καλοσύνη. Ο γλυκύτατος Χρήστος θα καταφέρει, άραγε, να κερδίσει την καρδιά της; 

Τρία διαφορετικά ραντεβού, τρεις διαφορετικές προσδοκίες και μία κοινή ελπίδα: μήπως αυτό το πρώτο ραντεβού είναι τελικά η αρχή για κάτι πολύ περισσότερο;

Δείτε εδώ αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό (Τετάρτη 7/10) επεισόδιο του First Dates, που προβλήθηκε στην εκπομπή «Πρώτος Καφές  με τη Ζήνα».


First Dates: «Αν δε γυρνάει σπίτι με λερωμένα χέρια, δεν είναι άντρας μου»

Στο First Dates δεν υπάρχουν προκαταλήψεις και στερεότυπα. Άνθρωποι όλων των ηλικιών, αγόρια και κορίτσια, άνδρες και γυναίκες που αναζητούν την αγάπη ή τη συντροφικότητα, συναντιούνται σε ένα όμορφο, γεμάτο ζεστασιά εστιατόριο, έτοιμο να φιλοξενήσει ραντεβού ανθρώπων που δεν γνωρίζονται, αλλά που έχουν πολύ σοβαρές πιθανότητες να ταιριάξουν απόλυτα μεταξύ τους.

Η Ζενεβιέβ Μαζαρί, γεμάτη ενθουσιασμό, υποδέχεται όλους τους singles που αναζητούν την αγάπη και την μαγεία του πρώτου ραντεβού. Αληθινά, αυθόρμητα, με 
ευγένεια και χιούμορ. Η Ζεν, ως αιώνια ρομαντική, ενθαρρύνει τους daters να δώσουν μια ευκαιρία στο άγνωστο και να αφεθούν στο φλερτ. 
Ο Τάσος, από την μπάρα, "σπάει" τον πάγο με μοναδικά κοκτέιλ και πολύτιμες συμβουλές, ενώ ο Στρατής και η Γεωργία στο σερβίρισμα ολοκληρώνουν την ομάδα του First Dates με το χαμόγελό τους, βοηθώντας τα ζευγάρια να περάσουν μια αξέχαστη βραδιά.

Στο τέλος της βραδιάς όλα είναι ανοιχτά!

Μπορεί να θελήσουν να ξαναβρεθούν.
Μπορεί να μη γίνει το «κλικ» και να χωριστούν έχοντας περάσει ένα όμορφο βράδυ.
Μπορεί, όμως, και να βρουν τον έρωτα της ζωής τους!
Όπως ακριβώς και στην πραγματική ζωή!

Γιατί στο First Dates όλα μπορεί να ξεκινήσουν με μία και μόνο  ματιά! 

Φέτος, λίγο πριν πέσει η αυλαία του πρώτου  ραντεβού, έρχεται η πιο τρυφερή στιγμή της βραδιάς… Ένα ραβασάκι... όπως παλιά. Το ζευγάρι γράφει ένα προσωπικό μήνυμα, το κλείνει  μέσα σε μια καρδιά και το ανταλλάσσει λίγο πριν πει το τελευταίο «γεια». Γιατί ορισμένες φορές, οι πιο αληθινές εξομολογήσεις γράφονται, δε λέγονται! 

Ζεστή ατμόσφαιρα, φιλικό προσωπικό, ποιοτικό φαγητό και ξεχωριστή παρέα δημιουργούν τη μοναδική εμπειρία του First Dates. Ανάμεσα στους singles που "κλείνουν τραπέζι" στο εστιατόριο, επιλέγουμε για σένα την πιο ταιριαστή παρέα, βασισμένοι στα στοιχεία που εσύ θα δώσεις.

Το πιο συναρπαστικό εστιατόριο για singles επιστρέφει στο Star και το ρομαντικό ταξίδι του αληθινού φλερτ ξεκινά ξανά!
Γιατί όπως λέει και η Ζεν «ερωτευτείτε, ρισκάρετε στον έρωτα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις!».

First Dates – ο πιο διασκεδαστικός τρόπος για νέες γνωριμίες, όλες τις εποχές!
Μην περιμένεις, κάνε κράτηση στo firstdates.star.gr


 

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