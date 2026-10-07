Στο αποψινό επεισόδιο του First Dates θα παρακολουθήσουμε νέες γνωριμίες που έχουν όλα τα φόντα να εξελιχθούν σε δυνατά ειδύλλια!

Ο Χρήστος ήρθε από το Κιλκίς αποφασισμένος να βρει τον έρωτα. Εργάζεται ως μασέρ και ο αισθησιακός τόνος της φωνής του σίγουρα δεν περνά απαρατήρητος. Ο ίδιος ξέρει καλά πώς να χαλαρώνει τους ανθρώπους, όμως το ερώτημα είναι ένα: θα καταφέρει να χαλαρώσει και την παρτενέρ του;

First Dates: Ο γοητευτικός μασέρ από το Κιλκίς

Από την άλλη, μία dater προκαλεί αίσθηση από την πρώτη στιγμή με τις αφοπλιστικές δηλώσεις της για τον ιδανικό σύντροφο.

«Η ζωή είναι σαν μια σπηλιά που, όταν την εξερευνήσω, μετά βαριέμαι και θέλω να εξερευνήσω μια άλλη», ακούγεται να λέει στο αποκλειστικό απόσπασμα που εξασφάλισε η εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα», ενώ σε άλλο σημείο ξεκαθαρίζει: «Για μένα ο άντρας, αν δεν γυρνάει σπίτι με λερωμένα χέρια, δεν είναι άντρας μου!». Ακόμα πάντως κι αν δε βρει αυτό που ψάχνει, θα φύγει κερδισμένη, καθώς γνώρισε από κοντά το είδωλό της, τη Ζενεβιέβ Μαζαρί.

First Dates: Νέα ζευγάρια και απρόσμενες αποκαλύψεις!

Όσο για την επόμενη dater, ψάχνει κάτι τελείως διαφορετικό, καθώς στο παρελθόν είχε αρκετά ατυχείς εμπειρίες σε ραντεβού, μία εκ των οποίων μοιράστηκε δημόσια:

«Μου έχει τύχει σε ραντεβού να πέσω και να στραμπουλίξω το πόδι μου, ας πούμε». «Και τι, καθόταν και σε κοίταγε;», τη ρώτησε έκπληκτη η Ζεν. «Με σήκωσε απλά και γέλαγε μόνος του, κι εγώ πονούσα!», αποκάλυψε η ίδια.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»