H Σταματίνα Τσιμτσιλή, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη δημόσια αντιπαράθεση του Νίκου Καρβέλα και της Άννας Βίσση, έριξε τη δική της «σπόντα» στον αέρα της εκπομπής Happy Day, προκαλώντας το ενδιαφέρον των συνεργατών της.

Η γνωστή παρουσιάστρια, ανέφερε, χωρίς όμως να αποκαλύψει με τι έχει εκνευριστεί ότι: «Με έχουν τσιγκλήσει άλλοι, είμαι τσιγκλημένη». Ενώ πρόσθεσε με χιούμορ «Ζαμέ Κορωπί», μία φράση του δικηγόρου της Άννας Βίσση, Μιχάλη Δημητρακόπουλου, η οποία είχε γίνει viral πριν από κάποια χρόνια. Με τον τρόπο αυτό, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έριξε το δικό της «καρφί» προς τον γνωστό ποινικολόγο, χωρίς ωστόσο να διευκρινίσει on air τι ήταν εκείνο που την ενόχλησε.

Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, απάντησε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, στον αέρα της Super Κατερίνα, το πρωί της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στην Κατερίνα Καινούργιου, ο γνωστός ποινικολόγος: «Καλή σεζόν. Να ξέρετε ότι και εγώ χαίρομαι που είμαι κοντά σας, παρότι πρέπει να γνωρίζετε ότι έχουν δημιουργηθεί στεναχώριες από συναδέλφους σας που θα ήθελαν να είμαι στην εκπομπή τους. Δυστυχώς δεν μπορώ να διχοτομηθώ».

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος / Φωτογραφία: NDP

Να υπενθυμίσουμε ότι η φράση «ζαμέ Κορωπί» έγινε viral τον Δεκέμβριο του 2022 από τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, όταν κατά τη διάρκεια δηλώσεων στις Βρυξέλλες για την υπόθεση Qatargate, ο δικηγόρος θέλησε να πει στα γαλλικά ότι η εντολέας του, Εύα Καϊλή, δεν δωροδοκήθηκε ποτέ: «Eva Kaili n’a jamais été corrompue».

Λόγω της έντονης προφοράς του, οι γαλλικές λέξεις «jamais» (ποτέ) και «corrompue» (διεφθαρμένη) ακούστηκαν στο ελληνικό κοινό ως «ζαμέ Κορωπί». Η ατάκα εκείνη την περίοδο ήταν η αφορμή για να γίνουν εκατοντάδες χιουμοριστικά βίντεο, με τον ίδιο τον ποινικολόγο να αντιδρά στο γεγονός αυτό με χιούμορ και αυτοσαρκασμό.