Η 18χρονη κόρη της Χάλι Μπέρι, Νάλα Όμπρι, τοποθετήθηκε δημόσια μέσω ένορκης κατάθεσης υπέρ της μητέρας της, απαντώντας στις σοβαρές κατηγορίες που εξαπέλυσε ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού, Ολιβιέ Μαρτίνεζ.

Μετά τις κατηγορίες του Μαρτίνεζ ότι η 60χρονη σταρ άσκησε σωματική βία εναντίον του ανήλικου γιου τους, η Νάλα Όμπρι πέρασε στην αντεπίθεση.

Ολιβιέ Μαρτίνεζ- Xάλι Μπέρι, το 2013/ AP Photo/Francois Mori

Σε ένορκη κατάθεσή της στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, την οποία εξασφάλισε το περιοδικό PEOPLE, η Νάλα διαψεύδει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Μαρτίνεζ, περιγράφοντας τη μητέρα της ως ένα απόλυτα στοργικό και αφοσιωμένο πρόσωπο.

Κόρη Χάλι Μπέρι: «Δεν την έχω δει ποτέ να χτυπάει ή να πιάνει από τον λαιμό τον Μασέο»

«Δεν έχω δει ποτέ τη μαμά μου να χτυπάει, να χαστουκίζει, να αρπάζει ή να κακοποιεί σωματικά τον Μασέο με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν την έχω δει ποτέ να βάζει τα χέρια της γύρω από τον λαιμό του, να του κάνει κεφαλοκλείδωμα ή να περιορίζει την αναπνοή του», κατέθεσε η Νάλα.

Η 18χρονη εξήγησε ότι ζει με τον αδελφό της το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του και ότι η μητέρα τους φρόντιζε πάντα να προσαρμόζει το πρόγραμμά της, ώστε να περνούν χρόνο μαζί. Τη χαρακτήρισε «ζεστή, υποστηρικτική και βαθιά αναμεμειγμένη στη ζωή τους», σημειώνοντας πως, αν και αυστηρή όταν χρειάζεται, δεν υπήρξε ποτέ βίαιη.

Νάλα Όμπρι: Η αιχμή για τον Ολιβιέ Μαρτίνεζ

Η κόρη της Χάλι Μπέρι εξέφρασε την έντονη απογοήτευσή της για τις κινήσεις του πρώην συζύγου της μητέρας της, αφήνοντας αιχμές για τις προθέσεις του.

«Σοκαρίστηκα και στενοχωρήθηκα πολύ όταν έμαθα τις κατηγορίες του Ολιβιέ. Νιώθω σαν να είμαι μια δεύτερη σκέψη για εκείνον στην προσπάθειά του να καταστρέψει τη μαμά μου», είπε.

Παράλληλα, θυμήθηκε ένα περιστατικό από την παιδική της ηλικία, αναφέροντας πως έχει δει τον Μαρτίνεζ να βιαιοπραγεί κατά του δικού της πατέρα, Γκάμπριελ Όμπρι, στο δρομάκι του σπιτιού τους.

Η πλευρά του Ολιβιέ Μαρτίνεζ και τα ασφαλιστικά μέτρα

Από την πλευρά του, ο Ολιβιέ Μαρτίνεζ εξασφάλισε προσωρινή διαταγή ασφαλιστικών μέτρων, η οποία περιορίζει τον χρόνο που περνά η Χάλι Μπέρι με τον γιο της σε συγκεκριμένες ώρες τα Σαββατοκύριακα και τις καθημερινές, ενόψει της δικαστικής ακρόασης.

«Πρωταρχικό μέλημά μου είναι η υγεία και η ασφάλεια του γιου μας. Οι ενέργειές μου παρακινούνται αποκλειστικά από την προστασία του. Ελπίζω η Χάλι να αναλάβει την ευθύνη για ό,τι συνέβη», είπε ο ίδιος στο PEOPLE.

Η πλευρά της Χάλι Μπέρι αρνήθηκε να προβεί σε επίσημο σχόλιο, με την πλευρά της ηθοποιού να αρνείται τις κατηγορίες και να υποστηρίζει πως η ίδια αποτελεί θύμα ενδοοικογενειακής βίας.