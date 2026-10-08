Η OMODA & JAECOO στην AUTO ATHINA 2026

Έως τις 11 Οκτωβρίου, οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις τελευταίες προτάσεις της OMODA & JAECOO, να ενημερωθούν για τις διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης και να ανακαλύψουν τις δυνατότητες των μοντέλων.

Στο περίπτερο B02 του Hall 4, παρουσιάζονται τα OMODA 5 SHS-H, OMODA 5 EV, OMODA 9 SHS-P AWD, JAECOO 5 SHS-H, JAECOO 5 EV, JAECOO 7 SHS-H, καθώς και το νέο JAECOO 8 SHS-P AWD.

Η παρουσία της OMODA & JAECOO στην AUTO ATHINA 2026 αναδεικνύει τη δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικές τεχνολογίες κίνησης, ώστε κάθε οδηγός να μπορεί να επιλέξει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις δικές του ανάγκες: από την ελευθερία ενός Full Hybrid χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης, μέχρι την αμιγώς ηλεκτρική μετακίνηση και την ευελιξία ενός Plug-in Hybrid.

Η OMODA παρουσιάζει το OMODA 5 σε εκδόσεις Full Hybrid και αμιγώς ηλεκτρική, καθώς και το OMODA 9 SHS-P, τη ναυαρχίδα της μάρκας με τεχνολογία Plug-in Hybrid και τετρακίνηση. Η JAECOO συμμετέχει με το JAECOO 5, επίσης σε εκδόσεις Full Hybrid και αμιγώς ηλεκτρική, το JAECOO 7 SHS-H και το νέο JAECOO 8 SHS-P AWD. Το OMODA 9 και το JAECOO 7 έχουν αποσπάσει τη μέγιστη βαθμολογία των 5 αστέρων στις δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP.

JAECOO 8 SHS-P AWD: Η νέα ναυαρχίδα κάνει πρεμιέρα στην Ελλάδα

Στο επίκεντρο της παρουσίας της JAECOO βρίσκεται το νέο JAECOO 8 SHS-P AWD, η νέα ναυαρχίδα της μάρκας, που συνδυάζει premium χαρακτήρα, προηγμένη τεχνολογία, υψηλές επιδόσεις και δυνατότητες κίνησης πέρα από τα όρια της καθημερινότητας.

Με 428 hp και τετρακίνηση AWD, το JAECOO 8 SHS-P προσφέρει έως 134 km αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και έως 1.000 km συνολικής αυτονομίας (WLTP), συνδυάζοντας την αθόρυβη και αποδοτική ηλεκτρική οδήγηση στις καθημερινές μετακινήσεις με την ευελιξία ενός Plug-in Hybrid για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η δυνατότητα επιλογής μεταξύ 5θέσιας και 7θέσιας διάταξης ενισχύει την πρακτικότητα του μοντέλου, ενώ το ευρύχωρο και ιδιαίτερα προσεγμένο εσωτερικό δημιουργεί ένα περιβάλλον που παραπέμπει σε premium κατηγορία.

Τα εμπρός καθίσματα με επένδυση Nappa διαθέτουν θέρμανση, αερισμό και λειτουργία μασάζ, ενώ το ηχοσύστημα SONY 14 ηχείων, η κυρτή οθόνη 24,6 ιντσών και το 50" AR-HUD συνδυάζουν άνεση, συνδεσιμότητα και προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία.

Στον δρόμο, η ηλεκτρομαγνητική ανάρτηση CDC συμβάλλει στην υψηλή ποιότητα κύλισης, ενώ η κάμερα 540° και τα 19 συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) ενισχύουν την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία.

Παράλληλα, τα διαφορετικά προγράμματα οδήγησης, μεταξύ άλλων για χιόνι, άμμο και εκτός δρόμου διαδρομές, αναδεικνύουν τον διττό χαρακτήρα του JAECOO 8: ένα premium SUV για την καθημερινότητα, αλλά και ένα όχημα σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται σε απαιτητικότερες συνθήκες.

Τρεις διαφορετικές τεχνολογίες, μία ολοκληρωμένη γκάμα στην AUTO ATHINA 2026

Η OMODA & JAECOO παρουσιάζει στην AUTO ATHINA 2026 ένα πλήρες φάσμα τεχνολογιών κίνησης, με πρωταγωνιστή την προηγμένη τεχνολογία Super Hybrid (SHS), που συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, μειωμένη κατανάλωση και μεγάλη αυτονομία.Τα μοντέλα SHS-H Full Hybrid συνδυάζουν κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκίνηση, χωρίς να απαιτούν σύνδεση σε εξωτερική πηγή φόρτισης. Έτσι, προσφέρουν τα οφέλη της ηλεκτρικής υποβοήθησης και της αποδοτικής λειτουργίας, χωρίς αλλαγές στις καθημερινές συνήθειες του οδηγού.

Η τεχνολογία SHS-P Plug-in Hybrid προσφέρει τη δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής μετακίνησης για τις καθημερινές διαδρομές, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την ευελιξία και τη μεγάλη συνολική αυτονομία που απαιτούν τα μεγαλύτερα ταξίδια.Τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα EV απευθύνονται σε όσους επιλέγουν την ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς, με μηδενικές εκπομπές ρύπων κατά τη χρήση και σύγχρονη τεχνολογία φόρτισης και διαχείρισης ενέργειας.Με αυτόν τον τρόπο, η OMODA & JAECOO δημιουργεί μια γκάμα που καλύπτει διαφορετικές ανάγκες, από την καθημερινή αστική μετακίνηση έως τα οικογενειακά ταξίδια και τις πιο απαιτητικές εξορμήσεις.

Ειδική προωθητική ενέργεια και ευέλικτη χρηματοδότηση

Με αφορμή τη συμμετοχή της στην AUTO ATHINA 2026, η OMODA & JAECOO προσφέρει στους επισκέπτες της έκθεσης ειδική προωθητική ενέργεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα, η οποία αφορά τα μοντέλα και τις εκδόσεις της γκάμας που συμμετέχουν στην ενέργεια, με εξαίρεση το νέο JAECOO 8 SHS-P AWD.

Στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας, η γκάμα OMODA ξεκινά από €24.900*, ενώ η γκάμα JAECOO από €26.200*, προσφέροντας επιλογές με τεχνολογία Full Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση.

Παράλληλα, οι επισκέπτες της έκθεσης μπορούν να ενημερωθούν για τα ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα για ιδιώτες και επαγγελματίες, που παρέχονται μέσω της Santander Consumer Finance και της Eurobank, και να επιλέξουν τη λύση που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους.

Οι τιμές ισχύουν στο πλαίσιο της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας και σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

Ισχυρό δίκτυο και ολοκληρωμένη υποστήριξη Αfter-Sales

Στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO εκπροσωπείται αποκλειστικά από τον Όμιλο Emil Frey, έναν από τους κορυφαίους παρόχους κινητικότητας στην Ευρώπη.Η εμπορική και After-Sales δραστηριότητα των δύο μαρκών υποστηρίζεται από επίσημο δίκτυο διανομής και τεχνικής εξυπηρέτησης με 10 εξουσιοδοτημένα σημεία σε Μαρούσι, Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης, με έμφαση στην άμεση διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μετά την πώληση.

Η OMODA & JAECOO προσκαλεί το κοινό να επισκεφθεί το περίπτερο B02 στο Hall 4 της AUTO ATHINA 2026, να γνωρίσει από κοντά ολόκληρη τη γκάμα των μοντέλων, να ανακαλύψει τις τεχνολογίες SHS-H, SHS-P και EV και, κυρίως, να δει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο JAECOO 8 SHS-P AWD.

* Η τιμή των €24.900 αφορά στο OMODA 5 SHS-H Comfort και η τιμή των €26.200 αφορά στο JAECOO 5 SHS-H Select και ισχύει στο πλαίσιο της τρέχουσας προωθητικής ενέργειας, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.



