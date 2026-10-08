Στην Καναδή ποιήτρια Αν Κάρσον το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο

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Η καναδή συγγραφέας και ποιήτρια Αν Κάρσον τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας 2026. 

Η ποιήτρια βραβεύτηκε «για το τολμηρό και ευρηματικό της έργο το οποίο μέσα από έναν παιγνιδιάρικο διάλογο με την κλασσική παράδοση έχει δημιουργήσει νέες φόρμες για την σύγχρονη λογοτεχνία», σύμφωνα με την επιτροπή του Νόμπελ.

 

 

Η Αν Κάρσον συνδύασε την ποίηση με το μεταφραστικό έργο και τη διδασκαλία σε διάφορα πανεπιστήμια.

Σχεδόν ολόκληρη η λογοτεχνική της παραγωγή έχει επικεντρωθεί στη συνάντηση ανάμεσα στην εμμονή του φιλολόγου με τις λέξεις και στην επιθυμία του ποιητή να ανακαλύψει νέες σημασίες.

Η ίδια έχει χαρακτηρίσει την ετυμολογία των λέξεων ως το σημείο εκκίνησης για το σύνολο του έργου της. Οι μεταφράσεις της από τα Αρχαία Ελληνικά μπορούν να θεωρηθούν αυτοτελή έργα.

Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται η δική της απόδοση των αποσπασμάτων ποιημάτων της Σαπφούς, «If Not, Winter» (2002), καθώς και τραγωδιών όπως η «Ηλέκτρα» (2001) και η «Αντιγόνη» (2015) του Σοφοκλή και οι «Βάκχες» (2015) του Ευριπίδη.

Κατά τη δεκαετία του 1990, η Κάρσον δημοσίευσε μια σειρά από σημαντικά έργα. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το «The Glass Essay», στη συλλογή «Glass, Irony, and God» (1995), το οποίο αναδεικνύει τις δυνατότητες του μακροσκελούς ποιήματος, όπου τα όρια ανάμεσα στα λογοτεχνικά είδη μοιάζουν να διαλύονται.

Την ίδια δεκαετία κυκλοφόρησε ένα ακόμη έργο, το οποίο συχνά θεωρείται το σπουδαιότερό της, με τίτλο «Autobiography of Red: A Novel in Verse» (1998). Το έργο αποδεικνύει την εξαιρετική ικανότητά της να ανανεώνει και να φέρνει στο παρόν την κλασική λογοτεχνική παράδοση. 

Σε ολόκληρο το συγγραφικό της έργο, η Κάρσον διερευνά με ανάλαφρο τρόπο τις δυνατότητες της γραφής, μια διαδικασία μέσα από την οποία το λογοτεχνικό σκίτσο έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια.

Από τις Εκδόσεις Πατάκη κυκλοφορεί η ποιητική της συλλογή «Λίγα λόγια» (δίγλωσση έκδοση, εισαγωγή-μετάφραση: Χάρης Βλαβιανός, 2013), το έργο της «Η ομορφιά του συζύγου, μυθοπλαστικό δοκίμιο σε 29 τάνγκο» (μετάφραση: Ευτυχία Παναγιώτου, Δημήτρης Αθηνάκης, 2023) καθώς και το πρόσφατο «Αυτοβιογραφία του κόκκινου», μυθιστόρημα σε στίχους (μετάφραση: Χάρης Βλαβιανός, 2026).

Η Αν Κάρσον έχει βραβευτεί με το Lannan Literary Award, το Griffin Poetry Prize, το T. S. Eliot Prize και το PEN Award for Poetry in Translation.

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