Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να επιλέξεις τι καθημερινότητα θέλεις

Χρειάζεσαι cozy reset, περισσότερη περιπέτεια ή μια νοσταλγική απόδραση;

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
5 ιδέες για να διαμορφώσεις το φθινόπωρό σου ακριβώς όπως το έχεις ανάγκη

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Είναι επίσημα φθινόπωρο, επίσημα Οκτώβριος και -αν με ρωτάς- επίσημα η καλύτερη εποχή του χρόνου. Ανάλογα με το τι έχεις ανάγκη τους επόμενους μήνες, μπορείς να κάνεις αυτή την εποχή ακριβώς όπως θέλεις. Τι είδους φθινόπωρο λαχταράς φέτος; Παρακάτω θα βρεις πέντε διαφορετικά autumn vibes που μπορείς να υιοθετήσεις.

Cozy και χαλαρό φθινόπωρο

Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να επιλέξεις τι καθημερινότητα θέλεις

Αν νιώθεις κουρασμένη και έχεις ανάγκη να απομονωθείς λίγο μετά από ένα έντονο και γεμάτο κοινωνικές υποχρεώσεις καλοκαίρι, δεν είσαι η μόνη. Αυτή είναι η εποχή που πολλοί από εμάς θέλουμε να κατεβάσουμε ρυθμούς, να κουρνιάσουμε στον καναπέ με ένα καλό βιβλίο ή να βάλουμε την αγαπημένη μας comfort σειρά.

Καθώς ο καιρός δροσίζει και οι μέρες μικραίνουν, είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθουμε περισσότερη υπνηλία ή να αναζητούμε περισσότερο χρόνο για ξεκούραση. Άκου το σώμα σου αυτό το φθινόπωρο και επίτρεψε στον εαυτό σου να χαλαρώσει και να απολαύσει περισσότερο την κάθε στιγμή.

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Βάλε πορτοκαλί φωτάκια στο σπίτι, άναψε κεριά με άρωμα κολοκύθας ή μήλου, ψήσε τα αγαπημένα σου φθινοπωρινά γλυκά και άφησε την εποχή να σε ηρεμήσει.

Νοσταλγικό και γεμάτο αναμνήσεις φθινόπωρο

Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να επιλέξεις τι καθημερινότητα θέλεις

Το φθινόπωρο είναι ιδανική εποχή για λίγη ενδοσκόπηση, ιδιαίτερα όταν επιστρέφουμε σταδιακά στη ρουτίνα μας. Παράλληλα, αυτή η περίοδος συχνά ξυπνά μέσα μας έντονη νοσταλγία.

Για παράδειγμα, όταν στολίζω το σπίτι μου για το Halloween ή βλέπω μαραθώνιους ταινιών για το Halloween. Αν σου λείπει αυτή η αθώα, μαγική αίσθηση του φθινοπώρου, μπορείς να την ξαναφέρεις στη ζωή σου. Σκέψου τι είναι αυτό που σε κάνει να νιώθεις ασφάλεια, αγάπη και ηρεμία - και χάρισε στον εαυτό σου περισσότερο από αυτό τους επόμενους μήνες.

Φθινόπωρο για healing και νέα ξεκινήματα

Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να επιλέξεις τι καθημερινότητα θέλεις

Για πολλούς ανθρώπους, το φθινόπωρο είναι η ιδανική εποχή για healing και επαναπροσδιορισμό. Καθώς επιστρέφουμε στο σχολείο ή στη δουλειά και μπαίνουμε ξανά σε μια πιο σταθερή καθημερινότητα, μπορεί να νιώθουμε περισσότερη γείωση και να έχουμε τη διάθεση να ασχοληθούμε με πράγματα που έχουμε αφήσει στην άκρη.

Ίσως θέλεις να επιστρέψεις στο γυμναστήριο, να μαγειρεύεις περισσότερο στο σπίτι ή ακόμη και να κρατάς ημερολόγιο για να επεξεργαστείς δύσκολα συναισθήματα. Ό,τι κι αν επιλέξεις, προσπάθησε να ζήσεις αυτή την εποχή με περισσότερη πρόθεση.

Ξύπνα μαζί με τον ήλιο. Κινήσου όταν το σώμα σου ζητά κίνηση. Πες «όχι» σε σχέδια που σε πιέζουν ή σε εξαντλούν. Δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται, χωρίς ενοχές. Και, όπως τα δέντρα αφήνουν τα φύλλα τους να πέσουν, άφησε κι εσύ πίσω σου ό,τι δεν σου προσφέρει πλέον τίποτα.

Κοινωνικό και γεμάτο δράση φθινόπωρο

Πέντε φθινοπωρινά «vibes» για να επιλέξεις τι καθημερινότητα θέλεις

Για κάποιους ανθρώπους, το φθινόπωρο είναι η εποχή που πραγματικά ξυπνούν. Μπορεί να αγαπώ ένα cozy και χαλαρό φθινόπωρο, αλλά αυτή την περίοδο του χρόνου συνήθως έχω περισσότερη ενέργεια. Ο καιρός είναι πιο ήπιος, το τοπίο με εμπνέει και οι φθινοπωρινές δραστηριότητες είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι.

Αν νιώθεις το ίδιο, βρες τρόπους να γεμίσεις το πρόγραμμά σου με δραστηριότητες και κοινωνικές συναντήσεις που πραγματικά σε ενθουσιάζουν.

Τι θα έλεγες για μια βόλτα για να διαλέξεις κολοκύθες, πεζοπορία μέσα στα φθινοπωρινά χρώματα, έναν καφέ σε εξωτερικό χώρο ή ακόμη και ένα Halloween party; Το φθινόπωρο δεν χρειάζεται να σημαίνει μόνο κουβέρτα και καναπέ. Μπορεί να είναι εξίσου διασκεδαστικό και γεμάτο ενέργεια.

Φθινόπωρο στη φύση και με διάθεση για περιπέτεια

 

Ανάλογα με το πού ζεις, το φθινόπωρο είναι μία από τις ομορφότερες εποχές του χρόνου. Αν αγαπάς τη φύση, χρησιμοποίησε το φθινόπωρο ως ευκαιρία για να έρθεις ξανά κοντά της και να ανακαλύψεις καινούργια μέρη - ακόμη κι αν αυτά βρίσκονται στη δική σου πόλη. Πήγαινε για πεζοπορία, επισκέψου ένα φθινοπωρινό φεστιβάλ, απόλαυσε ένα ποτήρι Pinot Grigio σε ένα οινοποιείο με θέα στα δέντρα που αλλάζουν χρώμα ή οργάνωσε ένα road trip με τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Και αν δεν έχεις τον χρόνο ή την ενέργεια για τόσο μεγάλες εξορμήσεις, κάνε τουλάχιστον κάτι απλό: άνοιξε τα παράθυρα και άφησε τον καθαρό, δροσερό αέρα του φθινοπώρου να μπει στο σπίτι.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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