Στην κορυφή των ψηφιακών charts φιγουράρουν τις τελευταίες ώρες τραγούδια της Άννας Βίσση, τα οποία όμως δεν φέρουν την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα!

Οι φανατικοί θαυμαστές της «απόλυτης Ελληνίδας σταρ» αποφάσισαν να δείξουν την έμπρακτη στήριξή τους προς το πρόσωπό της με έναν πρωτότυπο τρόπο: κάνοντας streaming σε κομμάτια άλλων δημιουργών. Έτσι, το τραγούδι «Κόντρα» σκαρφάλωσε στο No1 του iTunes Greece, ενώ το «Απαγορευμένο» μπήκε δυναμικά στα charts της Apple, φτάνοντας στο No27 στην Κύπρο, στο No48 στην Ελλάδα, αλλά και στο No65 στην Ισπανία!

Η κίνηση αυτή των φαν έρχεται ως «απάντηση» στη διαμάχη που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες ημέρες ανάμεσα στο πρώην ζευγάρι, η οποία μονοπωλεί το ενδιαφέρον των τηλεοπτικών εκπομπών και των social media.

Η νέα κατάκτηση της «Απόλυτης»

Υπενθυμίζεται πως ο Νίκος Καρβέλας, με μια μακροσκελή ανακοίνωσή του, δήλωσε πως δεν νιώθει περήφανος για τη μεγάλη συναυλία της τραγουδίστριας στο ΟΑΚΑ, ενώ διέψευσε τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να ζητά αμοιβή 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Όπως υποστήριξε ο συνθέτης, το μόνο που διεκδίκησε ήταν το ποσό που οριζόταν από την πάγια συμφωνία τους —αντίστοιχο με εκείνο του Καλλιμάρμαρου— πέρα από τα δικαιώματα από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης.

Από την πλευρά της, η Άννα Βίσση τηρεί σιγή ασυρμάτου, έχοντας επιλέξει να απέχει από τα social media τις τελευταίες ημέρες, με τους θαυμαστές της να περιμένουν με αγωνία την επόμενη κίνησή της.