Ο Λάκης Λαζόπουλος στο πρώτο Αλ Τσαντίρι Νιουζ της νέας σεζόν αναφέρθηκε στον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης.

Ο γνωστός κωμικός μίλησε για την απουσία της Πολιτείας, ενώ προχώρησε και σε μία σπάνια εξομολόγηση που αφορούσε στη σύζυγό του, η οποία πέθανε από καρκίνο. Όπως αποκάλυψε στο κοινό του ο Λάκης Λαζόπουλος, η σύζυγός του είχε επισκεφτεί έναν γιατρό με παρεμφερή ειδικότητα, ο οποίος την είχε προτρέψει να μην κάνει τις προβλεπόμενες εξετάσεις.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε ξαφνικά και αρχίσαμε όλοι να ρωτάμε, να μάθουμε, να ψάχνουμε το γιατί. Όπως ακόμα ψάχνουμε να βρούμε γιατί έφυγαν τα παιδιά στα Τέμπη. Όπως ακόμα ψάχνουμε γιατί κάηκαν οι άνθρωποι στο Μάτι. Από τους πολλούς στον έναν και από τον έναν στους πολλούς υπάρχει μία λέξη που τα συνδέει και τους συνδέει όλους μαζί. Το άδικο της απώλειας. Αυτό που δίνει το καντηλάκι τους που λένε, μέχρι εκεί, αλλά που κάποιος τραβάει το φιτίλι βία και εξαφανίζεται.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης, πέθανε σε ένα διαμέρισμα. Σε διαμέρισμα, που παρίστανε το ιατρείο, γιατί από κάτω δεν έγραφε τίποτα και όλοι οι έλεγχοι που πήγαν εκεί το ‘βλεπαν ότι δεν γράφει τίποτα, αλλά δεν έκαναν κάτι. Και η γιατρός δεν τον συνόδευσε εκεί, γιατί έπρεπε στο Ελπίς να τους εξηγήσει τι του έκανε. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν πήγε. Ούτε αυτή, ούτε ο γιατρός που κοιμόταν την ώρα της ανακοπής.

Εγώ δεν πήγα στο γιατρό αυτόν και δεν πήγα γιατί η γυναίκα μου είχε ακολουθήσει έναν άλλο του Κολωνακίου, τέτοιας ειδικότητας περίπου. Της είπε ότι δεν χρειάζεται να κάνει εξετάσεις, ενώ είχε περάσει καρκίνο, "θα κάνουμε εδώ τις καλές, ακριβές, που θα στα δείξουν όλα". Και δεν έδειξαν τίποτα. Εγώ πιστεύω ότι ο Μαζωνάκης έφυγε νεκρός από την Καρνέαδου».

Συμπληρώνοντας χαρακτηριστικά ότι: «Ο χρόνος δεν μπαζώνεται».

Στο κλείσιμο του Αλ Τσαντίρι Νιουζ, ο Λάκης Λαζόπουλος τραγούδησε Γιώργο Μαζωνάκη: