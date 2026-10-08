Στο μητρικό της ένστικτο επιλέγει να βασίζεται η Ελισάβετ Μουτάφη για την ανατροφή του γιου της, ο οποίος μπήκε στη ζωή της τον Απρίλιο του 2024 μέσω υιοθεσίας.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Super Κατερίνα, η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στον 5,5 ετών πλέον γιο της, σημειώνοντας πως παρότι δεν διατηρεί πολλές μνήμες από το παρελθόν, αντιλαμβάνεται πλήρως την πραγματικότητα. Όπως εξήγησε, θεωρεί απολύτως φυσιολογικό ότι μεγαλώνοντας θα γεννηθούν περισσότερες ερωτήσεις και δηλώνει έτοιμη να τις διαχειριστεί, συνδυάζοντας την καθοδήγηση των ειδικών με τη δική της κρίση.

Η Ελισάβετ Μουτάφη υιοθέτησε τον γιο της από τη Σιέρα Λεόνε

Σε ερώτηση για το αν θα προτιμούσε ο μικρός να μην έχει καθόλου εικόνα από τα πρώτα χρόνια της ζωής του, η ίδια απάντησε: «Δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν υπάρχει "θέλω" και "δε θέλω". Ξέρει τα πάντα στο βαθμό που μπορεί να τα καταλάβει για την ώρα. Περιμένουμε κι άλλες ερωτήσεις στη συνέχεια, είναι πολύ έξυπνος και θυμάται ορισμένες εικόνες. Εγώ απλώς τα αφήνω αυτά να κυλήσουν φυσικά στη ζωή…».

Παράλληλα, η Ελισάβετ Μουτάφη υπογράμμισε τη σημασία της ισορροπίας ανάμεσα στις συμβουλές των ψυχολόγων και την προσωπική της προσέγγιση: «Έχω μιλήσει με ψυχολόγο, αλλά εμπιστεύομαι πολύ και το ένστικτό μου. Υπάρχει συμβουλευτική υποστήριξη, όπως και ένα εξαιρετικό, ανοιχτό σχολείο, αλλά έχω αποφασίσει να βασιστώ στις δικές μου δυνάμεις. Θέλω τη βοήθεια των ειδικών, αλλά "τόσο όσο". Δεν υπάρχει λόγος να βρίσκονται πάνω από το παιδί σαράντα ειδικοί από τη στιγμή που είναι μια χαρά, πανέξυπνος και η μεταξύ μας σχέση είναι εξαιρετική».

Ελισάβετ Μουτάφη: Ο σύζυγός της Μάνος Νιφλής αγκαλιά με τον Δημήτρη /Φωτογραφία Instagram

Η Ελισάβετ Μουτάφη και ο σύζυγός της, Μάνος Νιφλής, υιοθέτησαν τον Απρίλιο του 2024 έναν μικρό από τη Σιέρα Λεόνε, στον οποίο έδωσαν το όνομα «Δημήτρης». Η διαδικασία έγινε μέσω διακρατικής υιοθεσίας, με την ηθοποιό να ταξιδεύει στην Αφρική και να παραμένει εκεί για αρκετό διάστημα, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες και να επιστρέψουν μαζί στην Ελλάδα.