Laguna Coast: Το Διεθνές Εγχείρημα

Το Laguna Coast Foundation συνδιοργανώνει το 5th International IAG DENUCHANGE Workshop — διεθνείς επιστήμονες συναντώνται στη Νάξο για το κλίμα, την προστασία των ακτών και το μέλλον της βιώσιμης νησιωτικής ανάπτυξης

Στο επίκεντρο της διεθνούς επιστημονικής συζήτησης για την κλιματική αλλαγή, την εξέλιξη του φυσικού τοπίου και το μέλλον των ευάλωτων νησιωτικών και παράκτιων περιοχών τοποθετείται η Νάξος, η οποία στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2026 υποδέχεται το 5th International Workshop on Denudation and Climate Change — IAG DENUCHANGE Workshop 2026.

Το Laguna Coast Foundation, ως συνδιοργανωτής της διεθνούς συνάντησης, φέρνει στη Νάξο την επιστημονική κοινότητα γύρω από ορισμένες από τις πλέον κρίσιμες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής: κλιματική αλλαγή, παράκτια διάβρωση, ακραία καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιές, μεταβολές του τοπίου, διαχείριση φυσικών κινδύνων και nature-based solutions.

Η διοργάνωση δεν περιορίζεται σε μια διεθνή επιστημονική συνάντηση. Η Laguna της Νάξου εντάσσεται στο επίσημο επιστημονικό πρόγραμμα ως πραγματικό πεδίο μελέτης και εφαρμογής μιας ευρύτερης ιδέας: πώς μπορούν ο τουρισμός, η επιστημονική έρευνα και η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων να λειτουργήσουν μαζί.

Από τον βιώσιμο τουρισμό στην αναγεννητική ανάπτυξη

Στο επίσημο πρόγραμμα του DENUCHANGE περιλαμβάνεται η ειδική παρουσίαση «From Sustainable Tourism to Regenerative Island Development: The Laguna Pilot Model». Το Laguna Pilot Model εξετάζει τη Laguna ως ένα living laboratory για τη μέτρηση του τρόπου με τον οποίο ο τουρισμός, η επιστημονική έρευνα και η αποκατάσταση των οικοσυστημάτων μπορούν να λειτουργήσουν από κοινού, δημιουργώντας ένα βιώσιμο και δυνητικά αναπαραγώγιμο μοντέλο για ευάλωτα νησιωτικά και παράκτια περιβάλλοντα.

Η βασική θέση του Laguna Coast Foundation είναι σαφής: η επόμενη μεγάλη πρόκληση για τον τουρισμό δεν είναι μόνο να περιορίζει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, αλλά να διερευνηθεί επιστημονικά πώς μπορεί να συμβάλλει ενεργά στην προστασία, την κατανόηση και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από το οποίο αντλεί την ίδια του την αξία.

Η Νάξος στο επίκεντρο μιας διεθνούς επιστημονικής συζήτησης

Το διεθνές πρόγραμμα καλύπτει ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο: υδρολογία και μεταφορά ιζημάτων, εξέλιξη του τοπίου, κλιματική αλλαγή, πυρκαγιές και ακραία φαινόμενα, παράκτια διάβρωση, αμμοθίνες, πλημμυρικά φαινόμενα και παράκτια τρωτότητα. Η ίδια η Νάξος αποκτά ιδιαίτερη θέση με εργασίες για την παράκτια μορφοδυναμική στον Άγιο Γεώργιο, nature-based solutions απέναντι σε tsunami και παράκτιες πλημμύρες και την παράκτια υδροδυναμική στο Αλυκό.

Η επιστήμη βγαίνει από την αίθουσα και περνά στη Laguna

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με την ενότητα «Islands under Pressure: Climate, Human Activity and the Future of Sustainable Development» και ανοιχτό διάλογο μεταξύ επιστημόνων, φορέων χάραξης πολιτικής και τοπικών stakeholders. Αμέσως μετά, η διεθνής επιστημονική κοινότητα μεταφέρεται στη Laguna για επιτόπια συνεδρία σχετικά με την παράκτια δυναμική, τη διάβρωση και τις nature-based solutions για την αντιμετώπιση παράκτιων φυσικών κινδύνων.

Παράλληλα, το Virtual Field Trip Laboratory ενσωματώνει τεχνολογίες 360° απεικόνισης, mobile field-data collection και immersive VR headsets, συνδέοντας την κλασική έρευνα πεδίου με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία έρευνας και εκπαίδευσης.

Από τη Νάξο στο διεθνές προσκήνιο: μια διαδρομή έργων και συνεργασιών

Η συνδιοργάνωση του IAG DENUCHANGE Workshop αποτελεί το επόμενο βήμα μιας διαδρομής που το Laguna Coast Foundation έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, συνδέοντας την περιβαλλοντική προστασία με την επιστήμη, την τεχνολογία και τη διεθνή εξωστρέφεια.

Το 2024, στη Laguna ολοκληρώθηκε, σε συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ, η υπογειοποίηση περίπου 700 μέτρων δικτύου μέσης τάσης, ένα έργο συνολικού κόστους περίπου 500.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η παρέμβαση είχε ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία για την περιοχή, καθώς συνδέθηκε με την προστασία του τοπίου, της βιοποικιλότητας και των μεταναστευτικών πτηνών.

Παράλληλα, το Foundation έχει συνδεθεί με την τεχνολογική διάσταση του Naxos Smart Island της Amazon Web Services, αναδεικνύοντας εφαρμογές ψηφιακής καινοτομίας και γεωργίας ακριβείας που μπορούν να συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη διαχείριση της άρδευσης, της φυτοπροστασίας και, ευρύτερα, των φυσικών πόρων.

Το παράδειγμα του Laguna απέκτησε σταδιακά και διεθνή διάσταση. Το masterplan και η περιβαλλοντική φιλοσοφία του Laguna Coast Foundation παρουσιάστηκαν στο Βατικανό, στο πλαίσιο συνάντησης του CEO, Αντώνη Πιτταρά με τον Πάπα Φραγκίσκο τον Νοέμβριο του 2023, ενώ η περιβαλλοντική agenda του Foundation, με επίκεντρο την προστασία της βιοποικιλότητας, την κλιματική κρίση και το παράδειγμα της Νάξου, παρουσιάστηκε και στο Davos τον Ιανουάριο του 2024 στο πλαίσιο του World Economic Forum.

Οι παραπάνω σταθμοί δεν αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένες δράσεις. Αποτελούν διαφορετικές εκφράσεις της ίδιας στρατηγικής: να μετατραπεί η Laguna σε έναν πραγματικό τόπο εφαρμογής, όπου περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, επιστημονική γνώση, τεχνολογία και τουριστική δραστηριότητα μπορούν να συνυπάρχουν, να αξιολογούνται και να εξελίσσονται.

Η συνδιοργάνωση του 5th International IAG DENUCHANGE Workshop προσθέτει τώρα ένα ακόμη κρίσιμο στοιχείο σε αυτή τη διαδρομή: τη συστηματική παρουσία της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας μέσα στο ίδιο το πεδίο εφαρμογής.

Ο άνθρωπος πίσω από το Laguna Pilot Model

Πίσω από τη στρατηγική του Laguna Coast Foundation βρίσκεται ο ιδρυτής του, Αντώνης Πιτταράς, περιβαλλοντολόγος, επιχειρηματίας και υποψήφιος διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πατρών, ο οποίος αναπτύσσει στη Laguna την ιδέα ενός μοντέλου που συνδέει τον τουρισμό με την επιστημονική έρευνα και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

«Η μεγάλη πρόκληση για τον τουρισμό δεν είναι πλέον μόνο να μειώνει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Είναι να επιστρέφει αξία στη φύση από την οποία αντλεί την αξία του. Στο Laguna θέλουμε αυτή την ιδέα να τη μετρήσουμε στην πράξη, μαζί με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Αυτό που ξεκίνησε ως προσπάθεια προστασίας ενός ιδιαίτερου οικοσυστήματος εξελίσσεται σταδιακά σε έναν τόπο όπου η επιστήμη, η τεχνολογία, ο τουρισμός και η περιβαλλοντική δράση μπορούν να δοκιμάζουν μαζί λύσεις στην πράξη.» — Αντώνης Πιτταράς, Founder, Laguna Coast Foundation



Laguna Coast — A Living Laboratory in Naxos

Για το Laguna Coast Foundation, η συνδιοργάνωση του IAG DENUCHANGE Workshop αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής: να δημιουργηθεί στη Νάξο ένας σταθερός τόπος συνάντησης επιστήμης, περιβάλλοντος, τουρισμού, τεχνολογίας και πραγματικής οικονομίας.

Σε ένα νησί όπου η τουριστική ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή, η παράκτια δυναμική και η ανάγκη προστασίας του φυσικού κεφαλαίου συναντώνται στον ίδιο γεωγραφικό χώρο, η Laguna φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ζωντανό εργαστήριο νέων λύσεων: να μετρηθεί τι λειτουργεί, να παραχθεί γνώση και να εξεταστεί πώς αυτή η γνώση μπορεί να ταξιδέψει και σε άλλους νησιωτικούς και παράκτιους προορισμούς